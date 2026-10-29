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Patrick Stewart
Novice

Umrl je igralec, ki ga je poznal ves svet

N. Č.
29. 10. 2026 21.54
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Svet filma in televizije je izgubil eno svojih največjih ikon. V starosti 86 let je umrl britanski igralec Sir Patrick Stewart, ki se je v zgodovino vpisal predvsem kot kapitan Jean-Luc Picard v seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija (Star Trek: The Next Generation) in profesor Charles Xavier v filmski franšizi X-Men.

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Patrick Stewart se je za vedno poslovil s tega sveta. Novico o njegovi smrti je družina sporočila prek družbenih omrežij. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu, ob njem pa je bila njegova žena Sunny Ozell. Po navedbah družine se je v zadnjem obdobju spopadal z Alzheimerjevo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci, piše The Sun.

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Čustvena izjava družine na družbenih omrežjih

V pretresljivi izjavi je pisalo: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je včeraj na svojem domu v Los Angelesu, v ljubeči oskrbi svoje drage žene Sunny, preminil sir Patrick Stewart. To se je zgodilo po kratki in težki izkušnji z Alzheimerjevo boleznijo ter demenco z Lewyjevimi telesci."

Patrick Stewart
Patrick Stewart FOTO: Profimedia

"Bil je v toplem objemu družine in prijateljev, obdan z živo glasbo, molitvijo, solzami, smehom in tisto globoko čustvenostjo, kakršno je znal vzbuditi le on – po življenju, ki ga je v celoti posvetil nam vsem."

Moški, ki je osvojil milijone src

Čeprav ga gledalci po vsem svetu najbolj poznajo kot odločnega kapitana Picarda, je bila njegova kariera mnogo več kot le znanstvena fantastika. Stewart je desetletja veljal za enega najuglednejših britanskih gledaliških igralcev in je bil pomemben član slovite Royal Shakespeare Company. Preden je postal televizijska zvezda, je blestel na odrskih deskah v delih Williama Shakespeara in drugih klasičnih avtorjev.

Pravi svetovni preboj mu je uspel leta 1987, ko je prevzel vlogo kapitana Jean-Luca Picarda v seriji Star Trek: The Next Generation. Vloga ga je spremenila v mednarodno zvezdo in ga za vedno povezala z eno najbolj priljubljenih franšiz v zgodovini televizije.

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Priljubljen tudi med mlajšimi generacijami

Stewart je nato osvojil še novo generacijo oboževalcev kot profesor Charles Xavier v filmih X-Men. Njegovo prijateljstvo z igralcem Ianom McKellenom, ki je upodobil Magneta, je postalo eno najbolj priljubljenih v Hollywoodu. Še pred kratkim se je vrnil v vlogi Picarda v seriji Star Trek: Picard, ki je navdušila dolgoletne oboževalce in dokazala, da njegova karizma skozi desetletja ni zbledela.

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Bil je veliko več kot igralec

Patrick Stewart ni bil znan le po svojih izjemnih igralskih dosežkih. Veliko časa je namenjal dobrodelnosti, zagovarjanju človekovih pravic, pomoči žrtvam družinskega nasilja, veteranom in organizacijam za zaščito živali. Leta 2010 je prejel viteški naziv in postal Sir Patrick Stewart.

V ganljivem sporočilu ob njegovi smrti je družina zapisala, da ga bodo pomnili po njegovem talentu, dostojanstvu, sočutju in neomajni predanosti ljudem.

Patrick Stewart
Patrick StewartFOTO: AP

Poslavljajo se generacije gledalcev

Za številne ljubitelje filmov in serij Patrick Stewart ni bil le igralec. Bil je obraz poguma, modrosti in umirjene avtoritete. Ne glede na to, ali so ga občudovali kot kapitana vesoljske ladje Enterprise, profesorja Xavierja ali na odrskih deskah, je pustil neizbrisen pečat v svetu zabave.

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Njegova smrt tako pomeni slovo od enega zadnjih velikanov generacije igralcev, ki so znali enako prepričljivo osvojiti gledališče, televizijo in film.

Patrick Stewart
Patrick StewartFOTO: AP
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Vir: The Sun

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