Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca

Po smrti legendarnega igralca Patricka Stewarta se številni sprašujejo, kdo je bila ženska, ki mu je več kot desetletje stala ob strani. Njegova žena Sunny Ozell ni hollywoodska zvezdnica, vendar je s svojim talentom, inteligenco in karizmo osvojila srce enega najbolj prepoznavnih igralcev na svetu.

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Spoznala sta se povsem po naključju

Njuna zgodba se je začela leta 2008 v New Yorku. Kot poroča Mens Journal, je Patrick Stewart takrat nastopal v predstavi Macbeth, Sunny Ozell pa je delala kot natakarica v restavraciji Franny's v Brooklynu.

icon-expand Patrick Stewart in Sunny Ozell FOTO: Profimedia

Po navedbah revije People je Stewart pozneje razkril, da je bila Sunny edina ženska, ki ji je kar sam od sebe ponudil svojo telefonsko številko. Povabil jo je na predstavo, po njej pa sta skupaj odšla na večerjo. Iz tega naključnega srečanja se je razvila ljubezenska zgodba, ki je trajala vse do konca njegovega življenja.

Med njima je bilo 38 let razlike

Ko sta se spoznala, je bil Stewart že svetovno znan igralec, Sunny pa glasbenica na začetku svoje kariere. Kljub 38-letni starostni razliki sta hitro ugotovila, da imata veliko skupnega. Kot navaja Mens Journal, je Stewart v enem od intervjujev dejal, da 'še nikoli ni srečal nikogar, kot je Sunny'. Opisal jo je kot izjemno inteligentno, razgledano in zanimivo osebo. "Je tako pametna in tako razgledana. Njeni intelektualni dosežki pa so izjemni. Spomni se čisto vsega," je leta 2022 povedal za revijo People.

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Uspešna glasbenica

Sunny Ozell ni bila nikoli le "žena slavnega igralca". Kot poročata People in Mens Journal, je pevka, tekstopiska in performerka, ki je izdala tudi lastna albuma Take It with Me in Overnight Lows. Njena glasba združuje elemente jazza, bluesa, folka in countryja, skozi leta pa je nastopala na številnih prizoriščih v New Yorku in drugod po ZDA.

icon-expand Patrick Stewart in Sunny Ozell FOTO: Profimedia

Poročil ju je njegov slavni prijatelj

Septembra 2013 sta stopila pred oltar. Poroko je vodil Stewartov dolgoletni prijatelj in igralec Ian McKellen, s katerim sta skupaj zaigrala tudi v franšizi X-Men. O tem so takrat poročali številni tuji mediji, med drugim People in Entertainment Weekly.

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Ljubezenska zgodba, ki je navduševala javnost

Čeprav sta se pogosto soočala z vprašanji o veliki starostni razliki, je par skozi leta ostal trdno povezan. Kot piše Mens Journal, je Stewart večkrat poudaril, da je Sunny ena najpomembnejših oseb v njegovem življenju. Njuna zgodba je dokaz, da ljubezen ne pozna pravil, starosti ali pričakovanj okolice. Sunny Ozell je bila mnogo več kot žena slavnega igralca. Bila je njegova zaupnica, življenjska sopotnica in velika ljubezen, ki mu je stala ob strani več kot desetletje.

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Z njim je ostala do konca

Po poročanju tujih medijev je bila Sunny Ozell ob Patricku Stewartu tudi v njegovih zadnjih trenutkih. Družina je ob njegovi smrti v izjavi zapisala, da je umrl mirno, obkrožen z najbližjimi. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je včeraj na svojem domu v Los Angelesu, v ljubeči oskrbi svoje drage žene Sunny, preminil sir Patrick Stewart," so zapisali in dodali: "Bil je v toplem objemu družine in prijateljev, obdan z živo glasbo, molitvijo, solzami, smehom in tisto globoko čustvenostjo, kakršno je znal vzbuditi le on – po življenju, ki ga je v celoti posvetil nam vsem."

icon-expand Patrick Stewart in Sunny Ozell FOTO: Profimedia

Več o njegovih kariernih dosežkih si lahko preberete TUKAJ!

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