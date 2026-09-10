Umrla mu je v naročju, njuna ljubezen pa še danes navdihuje milijone

Ko govorimo o velikih ljubezenskih zgodbah v svetu glasbe, je skoraj nemogoče spregledati Paula McCartneyja in Lindo McCartney. Njuna zveza je trajala skoraj tri desetletja in veljala za eno najbolj trdnih v svetu zabavne industrije, kjer dolgotrajni zakoni niso ravno pravilo. Njuna zgodba se je začela leta 1967 v Londonu in se končala šele z Lindino prezgodnjo smrtjo leta 1998, piše Net.hr.
Usodno srečanje v Londonu
Paul McCartney je Lindo Eastman prvič srečal leta 1967 v londonskem klubu Bag O'Nails. Takrat je bil član skupine The Beatles na vrhuncu svetovne slave, Linda pa uspešna ameriška fotografinja, ki je v London prišla službeno fotografirat glasbenike za knjigo o rockovski sceni. Po poročanju portala Net.hr je Paul takoj opazil Lindo in naredil vse, da bi pritegnil njeno pozornost.
Čeprav iskrica med njima ni takoj prerasla v resno zvezo, je njuno srečanje zaznamovalo začetek ene najbolj znanih ljubezenskih zgodb v svetu glasbe.
Skupaj skozi slavo in izzive
Paul in Linda sta se poročila leta 1969 ter si ustvarila družino, ki je postala središče njunega življenja. Medtem ko so številni zvezdniški pari težko kljubovali pritiskom slave, sta McCartneyjeva veljala za simbol predanosti in povezanosti, piše Net.hr. Linda je bila Paulu v oporo tudi v najtežjih obdobjih njegove kariere, vključno z razpadom skupine The Beatles.
Njun zakon je javnost pogosto opisovala kot pravljico, a resničnost je bila precej bolj kompleksna. Skupaj sta se spopadala s pritiski javnosti, nenehno medijsko pozornostjo in številnimi osebnimi preizkušnjami. Kljub temu sta vedno znova dokazovala, da je njuna vez izjemno močna.
Bolezen je spremenila vse
Po letih skupnega življenja je njuno srečo pretresla huda bolezen. Linda je zbolela za rakom dojke, proti kateremu se je več let borila. Paul ji je ves čas stal ob strani in jo podpiral v najtežjih trenutkih, piše Net.hr.
Leta 1998 je Linda umrla pri 56 letih. Po navedbah tujih medijev je bil Paul ob njej do zadnjega trenutka. Njena smrt ga je globoko pretresla, pozneje pa je večkrat spregovoril o tem, kako težko se je sprijaznil z izgubo ženske, ki jo je imel za svojo življenjsko sopotnico.
Ljubezen, ki je ostala del glasbene zgodovine
Čeprav je od Lindine smrti minilo že veliko let, njuna zgodba še danes velja za eno najbolj ganljivih ljubezenskih zgodb v svetu slavnih. Številni oboževalci jo vidijo kot dokaz, da lahko tudi v svetu blišča, slave in nenehne pozornosti obstaja resnična in trajna ljubezen.
Vir: Net.hr
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