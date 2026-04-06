Znani igralec je postal neprepoznaven

Pedro Pascal, star 51 let, je bil v Mexico Cityju opažen med snemanjem svojega novega filma, romantične drame 'De Noche', ki jo režira Todd Haynes. Kot je poročala revija Hello!, so bili oboževalci povsem presenečeni nad njegovo dramatično spremembo, saj je bil videti popolnoma drugače.
Njegova preobrazba v lik iz 30. let prejšnjega stoletja je presenetila oboževalce, saj privlačnega igralca sicer poznamo po uglajenem videzu, s katerim vedno znova navdušuje na rdečih preprogah.
Kako je bil videti Pedro Pascal?
Za svojo vlogo v 'De Noche' se je Pedro Pascal oblekel v klasičen stil 30. let, s katerim je postal resnično neprepoznaven. Kot je poročal Hello!, je njegov kostum vključeval vintage obleko, klasično fedoro in praktično, a stilsko dovršeno usnjeno torbo. Njegova preobrazba v detektiva ni vplivala samo na oblačila, temveč tudi na celoten videz, saj je opazno zapustil običajen uglajeni slog, ki ga ponavadi kaže na javnih prireditvah.
O čem govori njegov prihajajoči film?
Zgodba se osredotoča na detektiva in učitelja internata, ki razvijeta strastno razmerje. Ker pa jih ogroža korupcija v Los Angelesu, sta prisiljena pobegniti v Mehiko. V njem nastopa skupaj z Dannyjem Ramirezom.
Je Pedro Pascal istospolno usmerjen?
Čeprav igralec skrbno varuje svoje zasebno življenje, so se v letošnjem letu pojavile govorice o njegovi istospolni usmerjenosti. V javnosti so ga večkrat opazili v družbi kreativnega direktorja Rafaela Olarre, njuna telesna govorica pa naj bi izdajala, da je med njima več kot zgolj prijateljstvo.
"Pascala in Olarro so minuli vikend spet posneli skupaj v New Yorku. Imamo slike, na katerih se držita za roke na poti na nedeljsko kosilo," je konec februarja poročal TMZ, ki je pred nekaj dnevi potrdil, da ga je Rafael Olarra obiskal tudi na prizorišču snemanja filma De Noche.
Vir: hellomagazine.com, tmz.com
