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Penelope Cruz - ig
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Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje

N. Č.
16. 06. 2026 04.00
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Preverite, zakaj je kratka pričeska Penélope Cruz v trenutku postala modni hit in kako z medenimi prameni osvežiti svoj videz.

Penélope Cruz se je odločila za drastično spremembo in skrajšala svoje lase na dolžino tik nad rameni. Njena nova pričeska, znana kot 'boyfriend bob', je trenutno ena najbolj iskanih v modnih salonih.

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Nova pričeska Penélope Cruz

Stilist Dimitris Giannetos je v Los Angelesu poskrbel za videz, ki deluje sproščeno in moderno, piše Tportal. Igralka je s tem zaključila proces postopnega krajšanja las, ki ga je začela pred nekaj meseci v Parizu. Glavna značilnost tega stila je naraven videz, ki ne potrebuje dolgotrajnega urejanja s krtačami, kar je idealna rešitev za vroče poletne dni, ko si želimo praktičnosti brez odrekanja slogu, še dodajajo.

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Paž pričeska, ki je odlična izbira za poletje

Novi paž Penélope Cruz se konča tik nad rameni, kar poudari njen vrat in ramensko linijo. Pričeska vključuje daljši frufru, ki je počesan na stran, kar daje obrazu mehkobo.

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Medeni prameni so bili izbrani za to, da vizualno posvetlijo lase in ustvarijo učinek, kot bi bili lasje naravno posvetljeni od sonca. "Navdih sem črpal iz njene rožnato-vijolične Chanel jakne iz tvida," je na družbenih omrežjih razkril stilist Dimitris Giannetos. Cilj je bila ustvariti pričesko, ki ne potrebuje sušenja s krtačo, temveč le rahlo razkuštran videz, ki deluje, kot da v urejanje niste vložili skoraj nič truda, je še dodal omenjeni stilist.

Penelope Cruz
Penelope CruzFOTO: Profimedia

Chanelova jakna, ki navdušuje

Poleg pričeske je Penélope navdušila tudi z modno izbiro. Čez navadno belo majico je oblekla Chanelovo jakno, ki so jo krasili prepoznavni zlati gumbi.

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Za ličenje je izbrala tople odtenke; njene oči je poudarilo vijolično senčilo, jagodice pa so bile nežno osvetljene za svež videz. Pri nakitu se je odločila za zlate kose, vključno z verižicami, ki so imele obeske v obliki zvezd in srca. Njena nova, krajša pričeska se je odlično ujela s temi modnimi dodatki in ustvarila koherentno sliko ženske, ki natanko ve, kaj ji pristoji, ne glede na to, ali gre za uradni dogodek ali prosti čas.

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Vir: tportal.hr

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