Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce

Pevka Perrie Edwards in njen dolgoletni partner, nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain, sta se poročila v sončnem kraju Estoi na Portugalskem, poroča revija Hello!. Na intimni proslavi je bilo prisotnih okoli 70 gostov, vključno z njunima otrokoma, sinom Axelom in hčerko Alanis Valentine, še dodajajo.
Kje sta se poročila?
Po poročanju Daily Maila je par za prizorišče izbral zgodovinsko cerkev iz 16. stoletja, kar je dogodku dalo pridih svečanosti in zgodovinske teže. Slavje se je nadaljevalo v prestižnem letovišču Conrad Algarve, kjer so gostje uživali v razkošju, še dodajo. Povezava para s Portugalsko ni naključna, saj pevka tam že več let gradi svoj dom in ima vilo, kamor se družina pogosto zateče pred radovednimi očmi javnosti.
Čudovita poročna obleka z dolgimi rokavi
Nevesta je bila v beli čipkasti obleki videti čudovito. Izbrala je tradicionalen videz z dolgimi rokavi in dolgo vlečko, medtem ko je ženin nosil klasično črno obleko. Slovesnost se je odvijala v portugalskem mestu Algarve, regiji, ki jo par redno obiskuje. Daily Mail poroča, da so se svatje po uradnem delu v cerkvi preselili na sproščeno druženje.
Poseben pečat je dogodku dala pesem What a Wonderful World, ki sta si jo izbrala za svoj prvi skupni odhod iz cerkve. Za organizacijo bivanja svatov sta mladoporočenca poskrbela v luksuznem hotelu Conrad Algarve, kar kaže na njuno pozornost do udobja tistih, ki so bili prisotni na njun poseben dan.
Kdo se je udeležil njune poroke?
Pričakovano je bilo, da bodo na poroki prisotne vse članice nekdanje zasedbe Little Mix, a se je odzvala le Leigh-Anne Pinnock. Jade Thirlwall je nastopala v Portu na festivalu Primavera Sound, zato se slavja ni mogla udeležiti.
Veliko več pozornosti pa je pritegnilo dejstvo, da ni bilo Jesy Nelson. Ni skrivnost, da z odnosi med Perrie in Jesy že nekaj časa ni vse v najboljšem redu. Ta izostanek je le še podžgal špekulacije o njunem morebitnem trajnem sporu. Med ostalimi gosti so bili predvsem najožji sorodniki in prijatelji iz Alexovega nogometnega kroga, celotna ekipa pa je v času okoli poroke prebivala v Conrad Algarve resortu.
Kako dolgo sta skupaj?
Par je skupaj že od leta 2016, kar pomeni, da sta preživela skoraj desetletje pred javnostjo. Njun odnos je prestal marsikatero preizkušnjo, od vzponov v pevski in športni karieri do izzivov razmerja na daljavo. Avgusta 2021 sta prvič postala starša sinu Axelu, v začetku tega leta pa se jima je pridružila še hčerka Alanis Valentine.
Vir: hellomagazine.com, dailymail.com
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