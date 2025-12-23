Zadovoljna.si
Pete Davidson - ig
Trači

Razveselila sta se rojstva hčerke

N. Č.
23. 12. 2025 04.00
0

Pete Davidson in Elsie Hewitt sta postala starša punčke Scottie Rose Hewitt Davidson. Dojenčica je na svet prijokala 12. decembra 2025, novica pa je bila deljena prek družbenih omrežij, kjer sta starša izrazila neizmerno veselje.

Igralec Pete Davidson in njegova partnerka Elsie Hewitt sta veselo novico o prihodu svoje prvorojenke sporočila 18. decembra 2025. Prek objave na Elsinem Instagramu sta razkrila, da je njuna hči, poimenovana Scottie Rose Hewitt Davidson, na svet prijokala že 12. decembra 2025.

V objavi, ki jo je prevzela tudi novičarska mreža CNN, sta starša delila serijo fotografij z novorojenčico. Elsie je ob seriji čudovitih fotografij zapisala: 'Moje najboljše delo do zdaj, absolutno prekipevam od ljubezni in hvaležnosti. Preprosto ne morem verjeti.'

Kako sta izbrala ime?

Dojenčica Scottie Rose Hewitt Davidson nosi ime z globokim osebnim pomenom. Ime Scottie je namreč poklon Petovemu pokojnemu očetu, Scottu Matthewu Davidsonu. Petov oče, ki je bil gasilec, je tragično umrl med napadi 11. septembra, ko je imel Pete komaj 7 let, poroča E! News. Srednje ime, Rose, pa je enako srednjemu imenu Elsie Hewitt, kar povezuje hčerko z materino stranjo družine, še dodajajo pri omenjenem mediju.

Od nekdaj si je želel postati oče

Pete Davidson je v intervjujih že večkrat javno izrazil, da so njegove sanje postati oče. "To so moje sanje že od otroštva, kar je super," je povedal za E! News in dodal: "Ko imaš sanje, ko si majhen, potem pa odrasteš, se ti občutki včasih spremenijo – to se pri meni ni spremenilo."

Podobno je povedal tudi v intervjuju za The Tonight Show, oddajo, ki jo vodi Jimmy Fallon. "Moje sanje so, da bi postal oče, zato sem tako navdušen. Elsie je navdušena. Navdušen sem, da jo bom videl kot mamico," je povedal in dodal: "To je najboljše. Vse ostalo ni več pomembno. Lepo je."

Vir: edition.cnn.com, eonline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Pete Davidson Elsie Hewitt Scottie Davidson starševstvo dojenček otrok rojstvo ime
