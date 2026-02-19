Zadovoljna.si
Petra Parovel - ig
Trači

Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?

K.Č
19. 02. 2026 12.50
0

Le nekaj dni pred rojstvom svoje druge hčerke je Petra Parovel presenetila z nepričakovano potezo – s prvorojenko je zapustila dom. Ko so se pojavile prve govorice, so mnogi pomislili, da je v raju nekaj hudo narobe. Je v ozadju družinska drama? Težave v razmerju? Ali pa morda kaj povsem drugega?

Prenova tik pred zdajci

Petra in njena družina so se namreč znašli sredi intenzivne prenove hiše. Dela, ki so jih sprva načrtovali kot "hitro osvežitev", so se razvlekla v resen gradbeni projekt. Vrtanje, brušenje, pleskanje in neprestani prihodi mojstrov so ustvarili pravo malo gradbišče – in to ravno v času, ko bi bodoča mamica najbolj potrebovala mir.

Po besedah Petre so bili zadnji dnevi vse prej kot lahki.

Petra Parovel - Instagram zgodba

Nenaspana Petra Parovel

Čeprav je situacija na prvi pogled delovala dramatično, naj bi bilo v ozadju vse premišljeno in dogovorjeno. Petra naj bi si želela predvsem miru in nekaj zadnjih tihih trenutkov s prvorojenko, preden se njihova družina poveča še za eno članico.

Bo prenova končana pravočasno? In ali bo Petra novo družinsko poglavje začela v povsem prenovljenem domu? Ostaja nam le, da spremljamo razplet.

