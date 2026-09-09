Neobrite noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo

Ameriška glasbenica in igralka Phoebe Bridgers je na beneškem filmskem festivalu poskrbela za veliko pozornosti. Na predstavitvi filma Primetime je 32-letna zvezdnica pozirala ob igralcu Robertu Pattinsonu v elegantnem Guccijevem kostimu s krilom, mnogi pa so opazili predvsem eno podrobnost: ponosno je pokazala svoje povsem naravne, neobrite noge.
Na rdeči preprogi je pokazala neobrite noge. Kaj menite o tem?
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Vnela se je razgreta razprava
Bridgersova je s svojo pojavo hitro sprožila razpravo na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so jo pohvalili zaradi samozavesti in avtentičnosti ter poudarili, da je osvežujoče videti javno osebnost, ki se ne podreja tradicionalnim lepotnim standardom za ženske. Nekateri so zapisali, da je takšen prizor na rdečih preprogah še vedno presenetljivo redek, zato jih je njen nastop navdušil, poroča People.
Med komentarji so se pojavile tudi številne pohvale na račun normalizacije ženskih telesnih dlak. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da jih je pevka opomnila, da so telesne dlake nekaj povsem naravnega in da ženske zaradi njih ne bi smele biti deležne obsojanja, še dodajajo.
Kritike na račun slavne zvezdnice
Seveda pa vseh ni prepričala. Del spletnih komentatorjev je njen videz kritiziral, medtem ko so drugi opozorili, da bi morale biti odločitve žensk glede lastnega telesa povsem osebna stvar in ne predmet javnih razprav, ne pozitivnih ne negativnih, piše People.
Ne obremenjuje se s pričakovanji
To sicer ni prvič, da je Bridgersova javno pokazala, da se ne obremenjuje z družbenimi pričakovanji glede odstranjevanja telesnih dlak. V preteklosti se je na različnih dogodkih že pojavila z neobritimi pazduhami, zaradi česar je prav tako sprožila številne odzive.
Vir: profimedia.si, people.com
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