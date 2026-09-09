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Phoebe Bridgers
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Neobrite noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo

N. Č.
09. 09. 2026 09.36
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Phoebe Bridgers je na beneškem filmskem festivalu pritegnila poglede z nečim povsem naravnim. Medtem ko jo nekateri slavijo zaradi avtentičnosti in poguma, so drugi nad njenim videzom precej manj navdušeni.

Ameriška glasbenica in igralka Phoebe Bridgers je na beneškem filmskem festivalu poskrbela za veliko pozornosti. Na predstavitvi filma Primetime je 32-letna zvezdnica pozirala ob igralcu Robertu Pattinsonu v elegantnem Guccijevem kostimu s krilom, mnogi pa so opazili predvsem eno podrobnost: ponosno je pokazala svoje povsem naravne, neobrite noge.

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Neobrite noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Na rdeči preprogi je pokazala neobrite noge. Kaj menite o tem?
Neobrite noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo

Vnela se je razgreta razprava

Bridgersova je s svojo pojavo hitro sprožila razpravo na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so jo pohvalili zaradi samozavesti in avtentičnosti ter poudarili, da je osvežujoče videti javno osebnost, ki se ne podreja tradicionalnim lepotnim standardom za ženske. Nekateri so zapisali, da je takšen prizor na rdečih preprogah še vedno presenetljivo redek, zato jih je njen nastop navdušil, poroča People.

Phoebe Bridgers
Phoebe Bridgers FOTO: Profimedia

Med komentarji so se pojavile tudi številne pohvale na račun normalizacije ženskih telesnih dlak. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da jih je pevka opomnila, da so telesne dlake nekaj povsem naravnega in da ženske zaradi njih ne bi smele biti deležne obsojanja, še dodajajo.

Kritike na račun slavne zvezdnice

Seveda pa vseh ni prepričala. Del spletnih komentatorjev je njen videz kritiziral, medtem ko so drugi opozorili, da bi morale biti odločitve žensk glede lastnega telesa povsem osebna stvar in ne predmet javnih razprav, ne pozitivnih ne negativnih, piše People.

Ne obremenjuje se s pričakovanji

To sicer ni prvič, da je Bridgersova javno pokazala, da se ne obremenjuje z družbenimi pričakovanji glede odstranjevanja telesnih dlak. V preteklosti se je na različnih dogodkih že pojavila z neobritimi pazduhami, zaradi česar je prav tako sprožila številne odzive.

Phoebe Bridgers
Phoebe BridgersFOTO: Profimedia
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Vir: profimedia.si, people.com

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KOMENTARJI (4)

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SAMO JEZNI 09. 09. 2026 13.51
1 0
Me sploh ne moti, to pa res najmanj
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PegySue 09. 09. 2026 13.26
0 0
Če bi noge obrila, danes nihče nebi pisal o njej....
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Medo1964 09. 09. 2026 12.31
1 0
tudi jaz se ne brijem
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dobrabejba35 09. 09. 2026 11.15
4 0
če ji tako paše zakaj pa ne... valda nekaterim ne bo všeč, ampak sej si ni dolžna brit nog zaradi tega
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