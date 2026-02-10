Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?

Pia Filipčič se ponovno preizkuša v resničnostnem šovu, tokrat na Kmetiji . Prvi teden ji ni prizanašal, saj je bila določena za deklo, kar pomeni bivanje v hlevu. Pia je odkrito povedala : "Nisem si mislila, da bo tukaj na kmetiji tako naporno. Že samo to fizično delo, potem pa še vsi ti odnosi."

Ko se je vrnila nazaj v hišo, je priznala, da je bil to zanjo " najtežji dan do zdaj " na posestvu, razkrila pa je tudi, da se je v nekem trenutku počutila " čisto samo ". V teh trenutkih so jo misli nosile domov k Branku, njenemu partnerju, od katerega bi želela slišati spodbudne besede.

Pia Filipčič jasno pojasni, zakaj je Branko ukradel njeno srce. Poudarja, da je bil prvi, ki jo je resnično videl, in sicer globlje od zunanjega videza ali pretekle identitete. "Branko je ukradel moje srce, ker je bil prvi moški, ki me je videl kot pravo mene, ne kot kaj sem bila in ne kot kdo sem, ampak globlje, v dušo in srce," pravi.

Poudarja tudi, da je zaradi njega postala "boljši človek" in razčistila, katere vrednote so ji pomembne v življenju in za katere se je treba boriti. Kot ključno lastnost Branka, ki jo je prepričala, da je pravi zanjo, izpostavlja njegovo preprostost in dobro srce, kar kaže na to, da jo je osvojil z iskrenostjo in globino značaja.