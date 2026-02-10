Zadovoljna.si
Pia Filipčič in Branko - ig
Trači

Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?

N. Č.
10. 02. 2026 04.00
0

Pia Filipčič ponovno osvaja srca gledalk in gledalcev, tokrat v resničnostnem šovu Kmetija. Pia, ki je prvi teden preživela kot dekla v hlevu, je v šovu priznala, da močno pogreša svojega fanta. Kdo je Branko, ki je osvojil njeno srce?

Pia Filipčič se ponovno preizkuša v resničnostnem šovu, tokrat na Kmetiji. Prvi teden ji ni prizanašal, saj je bila določena za deklo, kar pomeni bivanje v hlevu. Pia je odkrito povedala: "Nisem si mislila, da bo tukaj na kmetiji tako naporno. Že samo to fizično delo, potem pa še vsi ti odnosi."

Priznala, da pogreša svojega partnerja

Ko se je vrnila nazaj v hišo, je priznala, da je bil to zanjo "najtežji dan do zdaj" na posestvu, razkrila pa je tudi, da se je v nekem trenutku počutila "čisto samo". V teh trenutkih so jo misli nosile domov k Branku, njenemu partnerju, od katerega bi želela slišati spodbudne besede.

Kdo je Branko, ki je ukradel njeno srce?

Pia Filipčič jasno pojasni, zakaj je Branko ukradel njeno srce. Poudarja, da je bil prvi, ki jo je resnično videl, in sicer globlje od zunanjega videza ali pretekle identitete. "Branko je ukradel moje srce, ker je bil prvi moški, ki me je videl kot pravo mene, ne kot kaj sem bila in ne kot kdo sem, ampak globlje, v dušo in srce," pravi.

Poudarja tudi, da je zaradi njega postala "boljši človek" in razčistila, katere vrednote so ji pomembne v življenju in za katere se je treba boriti. Kot ključno lastnost Branka, ki jo je prepričala, da je pravi zanjo, izpostavlja njegovo preprostost in dobro srce, kar kaže na to, da jo je osvojil z iskrenostjo in globino značaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uresničila dolgoletno željo

Pia Filipčič je po zmagi v Big Brotherju uresničila svojo dolgoletno željo po spremembi spola. O tem je na kratko spregovorila tudi v oddaji Kmetija, več pa je zaupala nam v intervjuju, ki smo ga z njo opravili, preden je stopila v oddajo. Naš celoten pogovor s Pio si lahko preberete TUKAJ!

Pia Filipčič
Pia FilipčičFOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Oddaje
Trači

31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu

