Po dveh letih žalovanja se vrača na zaslone

Več kot dve leti sta že minili, odkar se je z hollywoodskih rdečih preprog umaknila ena največjih igralk svojega časa, Sandra Bullock. Po smrti svojega dolgoletnega partnerja se je igralka v tem zahtevnem obdobju povsem posvetila družini in procesu žalovanja.

Ena izmed najuspešnejših igralk našega časa, Sandra Bullock, je svoj preboj doživela 1994, ko je ob boku Keanuja Reevesa zaigrala v akcijskem filmu Hitrost (Speed). Film je postal svetovna uspešnica, Sandra pa je čez noč postala ena izmed najbolj priljubljenih igralk v Hollywoodu.

A čeprav je na profesionalnem področju dosegla izjemne uspehe, njeno zasebno življenje ni bilo vedno tako srečno. Leta 2005 se je poročila z ameriškim poslovnežem Jessejem G. Jamesom, njun zakon pa je leta 2010 razpadel zaradi njegove nezvestobe.

icon-expand Sandra Bullock z nekdanjim možem (Jesse G. James). FOTO: Reuters

Ljubezen njenega življenja

Po ločitvi od Jesseja G. Jamesa je življenje Bullockove obrnilo novo poglavje. Pet let po koncu zakona je za rojstnodnevno zabavo svojega takrat petletnega sina Louisa najela profesionalnega fotografa Bryana Randalla. Kmalu se je med njima razvilo razmerje, v javnosti pa sta se prvič skupaj pojavila avgusta 2015, na poroki Jennifer Aniston in Justina Therouxa.

Čeprav se nikoli nista poročila, je bila njuna vez izjemno močna, razmerje pa sta skrbno varovala pred javnostjo. Zasebnost sta ohranila tudi potem, ko so Randallu diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), progresivno bolezen, ki prizadene možganske in hrbtenjačne živčne celice. Randall je 5. avgusta 2023 zaradi zapletov z ALS umrl.

icon-expand Sandra Bullock in Bryan Randall FOTO: Profimedia

Par je skupaj živel in skrbel za igralkina posvojena otroka, Lailo in Louisa, Randallu pa naj bi otroka postala tako blizu, da ju je tudi uradno posvojil. Leta 2017 naj bi si neformalno izmenjala zaobljube na Bahamih, uradne poroke pa si nista želela.

Umik iz javnega življenja

Po smrti partnerja se je Sandra od leta 2023 le redko pojavljala v javnosti. Kariero in javno življenje je dala na stran in se popolnoma posvetila družini. Kot poroča Daily Mail, je bila 61-letna igralka nazadnje opažena decembra 2024, ko se je udeležila košarkarske tekme. Pred kratkim pa so jo ponovno ujeli v Los Angelesu, v avtomobilu s 15-letnim sinom Louisom, ob njiju pa je bila tudi družinska psička Sweetie.

icon-expand Sandra Bullock se vrača na velika platna. FOTO: Profimedia

V tem času je na stran potisnila tudi uspešno igralsko kariero, zato so mnogi špekulirali, ali se je morda za vedno poslovila od zaslonov. A oboževalce razveseljuje novica, da se bo Bullockova kmalu vrnila na velika platna. Prihodnje leto naj bi izšel drugi del priljubljene komedije Praktična magija, ki je zaznamovala konec 90. let. Poleg tega pa je v začetku leta prišlo na dan, da že pripravlja tudi nov romantični triler, v katerem bo ponovno združila moči s svojim soigralcem iz filma Hitrost, Keanujem Reevesom.

