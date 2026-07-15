Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?

Ko je Jada Pinkett Smith leta 2023 razkrila, da z Willom Smithom v resnici ne živita skupaj že od leta 2016, je svet ostal brez besed. Veljala sta za enega najbolj prepoznavnih zvezdniških parov, nato pa je igralka v promociji svojih spominov Worthy priznala, da sta že sedem let živela povsem ločeni življenji – čeprav uradno nikoli nista vložila zahteve za ločitev.

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Po poročanju revije People se je Jada pred približno dvema letoma ponovno preselila k Willu, par pa naj bi tako znova živel pod isto streho. Vir blizu zakoncev je za revijo povedal, da sta danes srečna, da se imata rada in da ostajata predana medsebojni podpori.

Od ločitve brez ločitve do skupnega doma

Kot poroča Today, je Jada pred tremi leti prvič javno spregovorila o njuni krizi in poudarila, da nikoli nista želela povsem končati razmerja. Pravzaprav sta se odločila za precej nenavaden model odnosa: živela sta ločeno, a ostala zakonca. Sama je njuno stanje opisala kot proces, v katerem še vedno ugotavljata, kaj njun odnos sploh pomeni. V pogovorih za People je večkrat poudarila, da med njima še vedno obstaja globoka ljubezen in da si ne predstavlja življenja, v katerem bi se dokončno odrekla Willu.

icon-expand Jada Pinkett Smith Will Smith FOTO: Profimedia

Je bila prelomnica prav znamenita oskarjevska klofuta?

Mnogi menijo, da se je njun odnos začel spreminjati po zloglasni podelitvi oskarjev leta 2022, ko je Will Smith na odru udaril komika Chrisa Rocka zaradi šale na račun Jade. Čeprav je dogodek igralcu prinesel ogromno negativne pozornosti, je Jada pozneje presenetila s priznajem, da je bil ta trenutek zanjo tudi prelomnica. V več intervjujih je dejala, da je prav takrat dokončno spoznala, da Willa nikoli ne bo zapustila.

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Skupaj v Parizu, skupaj v Philadelphii

V zadnjih mesecih so ju vse pogosteje videvali skupaj. Junija sta se v Parizu skupaj z otroki Willow, Jadenom in Treyem pojavila na modnem dogodku znamke Christian Louboutin. Po navedbah virov je šlo predvsem za družinsko druženje in podporo sinu Jadenu, vendar so fotografije hitro sprožile ugibanja, da je med Willom in Jado več kot le prijateljstvo. Nekaj dni pozneje sta skupaj preživela tudi ameriški praznik 4. julija v Philadelphii, kjer je Will nastopil na koncertu ob praznovanju 250-letnice ZDA. Tudi tam naj bi bila Jada ob njem ves večer.

icon-expand Jada Pinkett Smith in Will Smith FOTO: Profimedia

Hollywoodski par, ki igra po svojih pravilih

Če obstaja zvezdniški par, ki se požvižga na tradicionalna pravila, sta to Will in Jada. V preteklosti sta odkrito govorila o nekonvencionalnem zakonu, osebni svobodi in dejstvu, da njun odnos ni podoben običajnim hollywoodskim zvezam. Will je že leta 2021 dejal, da zakon zanju ne sme biti "zapor", ampak prostor zaupanja in svobode. Prav zato številni tuji mediji opozarjajo, da njuna skupna selitev še ne pomeni nujno klasične romantične sprave. Morda gre preprosto za novo obliko partnerstva, ki deluje po njunih pravilih.

Ljubezenska zgodba, ki še ni dobila zadnjega poglavja

Will in Jada sta poročena od leta 1997, skupaj pa sta preživela skoraj tri desetletja škandalov, govoric, javnih razkritij in osebnih preizkušenj. Čeprav so mnogi po razkritju njune ločitve leta 2023 pričakovali dokončen konec zakona, se zdaj zdi, da se je zgodilo ravno nasprotno.

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