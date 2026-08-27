Po treh letih zveze razkrila, kako vidi prihodnost s Timothéejem

Zvezdnica resničnostnih šovov in uspešna podjetnica je zdaj prvič nekoliko bolj odkrito spregovorila o svojih družinskih načrtih ter razkrila, kako trenutno gleda na možnost tretjega otroka. Kot poroča revija Hello!, pa njeni odgovori morda niso takšni, kot bi pričakovali številni oboževalci slavnega para.

"Misel na še enega otroka se mi trenutno zdi nora"

V pogovoru s prijateljico Yris Palmer v oddaji The Girls je 29-letna podjetnica priznala, da je trenutno povsem osredotočena na življenje, ki ga že ima. Kot so zapisali pri Hello!, je dejala, da se ji misel na še enega otroka v tem trenutku zdi "nora".

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Kylie je sicer mama osemletne Stormi in štiriletnega Aira, ki ju ima z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom. V istem pogovoru se je dotaknila tudi možnosti nadomestnega materinstva, vendar je pojasnila, da sama o tej možnosti trenutno ne razmišlja. Dejala je, da zaradi svojih dosedanjih izkušenj z nosečnostjo ne vidi pravega razloga za takšno odločitev.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Profimedia

Ali to pomeni, da si večje družine ne želi?

Čeprav njen odgovor morda zveni dokončen, Kylie v resnici ni zaprla vrat prihodnosti. V intervjuju za revijo Vanity Fair je namreč že letos razkrila, da si želi preostanek svojih dvajsetih let posvetiti sebi, svojim podjetjem in otrokoma, nato pa bi rada znova razmišljala o povečanju družine. "Želim se osredotočiti nase, na svoje delo, podjetja, potovanja z otrokoma in čas, ki ga preživljam z njima," je povedala. Obenem je dodala, da si v prihodnosti še vedno želi več otrok. Tudi v preteklih intervjujih je večkrat poudarila, da nima natančno določenega načrta glede velikosti svoje družine. Kot so povzeli pri Hello!, verjame, da se bodo stvari odvile tako, kot je namenjeno.

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Iz nepričakovane romance v eno najbolj opazovanih hollywoodskih zvez

Ko so leta 2023 prvič zaokrožile govorice o romanci med Kylie Jenner in Timothéejem Chalametom, številni niso verjeli, da bo zveza trajala. Na eni strani je bila Kylie, članica družine Kardashian-Jenner in ena najbolj spremljanih žensk na svetu, na drugi pa Timothée, igralec, ki je svojo kariero zgradil predvsem na filmskih vlogah in se praviloma izogiba razkrivanju zasebnega življenja. A z leti se je pokazalo, da so bila ugibanja napačna. Par je skupaj preživel številne pomembne trenutke, od filmskih premier in podelitev nagrad do košarkarskih tekem, kjer ju fotografi pogosto ujamejo v sproščenih in prisrčnih trenutkih. Kljub temu sta uspela ohraniti precej zasebnosti in svojega razmerja nikoli nista pretirano izpostavljala na družbenih omrežjih.

icon-expand Kylie Jenner in Timothée Chalamet na košarkarski tekmi v New Yorku. FOTO: Profimedia

Njuno vsakdanje življenje je precej bolj običajno, kot bi pričakovali

Čeprav sodita med največje svetovne zvezdnike, ameriški mediji pogosto poročajo, da svoj prosti čas najraje preživljata daleč od hollywoodskega blišča. Kylie je v zadnjih letih večkrat poudarila, da je materinstvo njena najpomembnejša življenjska vloga, zato velik del časa nameni otrokoma, šoli, družinskim izletom in vsakodnevnim obveznostim. Poleg tega je v letošnjem intervjuju za Vanity Fair razkrila, da rada preživljata večere doma, med drugim tudi ob igranju pokra s prijatelji. Obenem je priznala, da jo je presenetilo, ko ji je Timothée med zahvalnim govorom na podelitvi Critics Choice Awards javno namenil nekaj ljubečih besed, so zapisali pri US Magazine.

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Po poročanju tujih medijev naj bi Timothée dobro sprejel tudi dejstvo, da sta Stormi in Aire središče Kyliejinega sveta. Prav to naj bi bil eden od razlogov, da je njuna zveza skozi leta postajala vse trdnejša. Namesto velikih javnih gest naj bi odnos gradila predvsem skozi skupno preživljanje časa, podporo pri karierah in vključevanjem v vsakdanje družinsko življenje.

Tudi Timothée je že razmišljal o očetovstvu

Čeprav Timothée o zasebnem življenju govori precej redkeje kot njegova partnerica, je tudi sam že namignil, da si v prihodnosti predstavlja družino. Kot navajajo pri Hello!, je v intervjuju za Vogue dejal, da bi bili otroci v prihodnjih letih "lahko na radarju". Njegova izjava je takrat pritegnila veliko pozornosti, saj igralec zelo redko deli osebna razmišljanja. Ob tem je dejal tudi, da se mu zdi nekoliko žalosten pogled na življenje, v katerem ljudje kot največjo prednost ne imeti otrok izpostavljajo zgolj več časa zase, so zapisali pri portalu AOL.

icon-expand Timothee Chalamet FOTO: Profimedia

Kaj torej prinaša prihodnost?