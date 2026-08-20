Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Hayden
Trači

Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo

N.R.A.
20. 08. 2026 08.41
0

Policijska preiskava smrti 36-letne igralke Hayden Panettiere razkriva sumljivo vedenje njenih bližnjih in najdbo zdravil za preprečevanje prevelikega odmerka.

Policija je razkrila podrobnosti o nenadni smrti 36-letne igralke Hayden Panettiere, ki je umrla v najetem stanovanju tik pred svojim rojstnim dnem. Ob njenem prihodu naj bi bila v stanovanju Brian Hickerson in njegov brat, vendar reševalci igralki niso mogli več pomagati. Policija dogodek preiskuje zaradi sumljivih predmetov in nenavadnega obnašanja prisotnih, kar sproža številna vprašanja o okoliščinah te tragedije.

Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Preberi še
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih

Policisti izpostavili ravnodušnost Briana Hickersona ob smrti partnerice

Preiskovalci so opazili nenavadno obnašanje Briana Hickersona, saj je ob smrti igralke ostal povsem miren, medtem ko je bil njegov brat popolnoma strt. Čeprav policija trenutno ne sumi nasilne smrti, saj obdukcija ni odkrila poškodb, njegovo hladnokrvnost spremljajo številna vprašanja. Brian je policistom izročil tudi 'vrečko z zdravili', ki jih je igralka uporabljala, kar bi lahko pomagalo pojasniti vzrok za njeno nenadno odpoved srca.

Hayden Panettiere
Hayden PanettiereFOTO: Profimedia

Sledovi zdravil v stanovanju: Kaj je ubilo Hayden Panettiere?

Uraden vzrok smrti 36-letne igralke še ni znan, vendar najdba zdravil in snovi za preprečevanje učinkov opioidov nakazuje na možen tragičen prevelik odmerek. Prva preiskava telesa ni pokazala poškodb, igralka pa je v preteklosti že odprto govorila o svojem dolgotrajnem boju z zasvojenostjo.

Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Preberi še
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli

Usoden krog: Od družinskega nasilja do nerazjasnjenega konca

Igralkina preteklost z Brianom Hickersonom je dokumentirana s sodnimi papirji in aretacijami. Aprila 2021 Hickerson ni ugovarjal obtožbam o nasilju v družini in je bil obsojen na pogojno kazen, ki je vključevala tudi petletno prepoved približevanja Hayden Panettiere. Kljub pravnim oviram sta usodnega dne skupaj odpotovala v Južno Karolino. Družina Panettiere, ki še vedno žaluje za Haydeninim mlajšim bratom Jansonom, ki je umrl lani zaradi povečanega srca, se zdaj sooča s še eno izgubo. Za seboj je Hayden pustila tudi 11-letno hčerko Kayo, nad katero je skrbništvo prepustila Vladimirju Kličku prav zaradi svojih bitk z odvisnostjo.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Hayden Panettiere Brian Hickerson policijsko poročilo prevelik odmerek družinsko nasilje smrt igralke
Trači

Goran Višnjić očaral v Sarajevu

Trači

Legenda se poslavlja: Julie Andrews ne bo kraljica Clarisse

24ur.com V 29. letu umrl brat igralke Hayden Panettiere
24ur.com Po smrti Hayden Panettiere odprta preiskava: vzrok smrti še vedno ni znan
24ur.com Brat Hayden Panettiere umrl zaradi povečanega srca
24ur.com Za Hayden Panettiere naj bi bil usoden prevelik odmerek mamil
24ur.com Po smrti Hayden Panettiere se je oglasila mama: Zdaj je z bratom
24ur.com Drama v Grčiji se nadaljuje, umor zakrivil navijač Panathinaikosa?
24ur.com Umrla zvezdnica serije Heroji Hayden Panettiere
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906