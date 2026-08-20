Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo

Policija je razkrila podrobnosti o nenadni smrti 36-letne igralke Hayden Panettiere, ki je umrla v najetem stanovanju tik pred svojim rojstnim dnem. Ob njenem prihodu naj bi bila v stanovanju Brian Hickerson in njegov brat, vendar reševalci igralki niso mogli več pomagati. Policija dogodek preiskuje zaradi sumljivih predmetov in nenavadnega obnašanja prisotnih, kar sproža številna vprašanja o okoliščinah te tragedije.
Policisti izpostavili ravnodušnost Briana Hickersona ob smrti partnerice
Preiskovalci so opazili nenavadno obnašanje Briana Hickersona, saj je ob smrti igralke ostal povsem miren, medtem ko je bil njegov brat popolnoma strt. Čeprav policija trenutno ne sumi nasilne smrti, saj obdukcija ni odkrila poškodb, njegovo hladnokrvnost spremljajo številna vprašanja. Brian je policistom izročil tudi 'vrečko z zdravili', ki jih je igralka uporabljala, kar bi lahko pomagalo pojasniti vzrok za njeno nenadno odpoved srca.
Sledovi zdravil v stanovanju: Kaj je ubilo Hayden Panettiere?
Uraden vzrok smrti 36-letne igralke še ni znan, vendar najdba zdravil in snovi za preprečevanje učinkov opioidov nakazuje na možen tragičen prevelik odmerek. Prva preiskava telesa ni pokazala poškodb, igralka pa je v preteklosti že odprto govorila o svojem dolgotrajnem boju z zasvojenostjo.
Usoden krog: Od družinskega nasilja do nerazjasnjenega konca
Igralkina preteklost z Brianom Hickersonom je dokumentirana s sodnimi papirji in aretacijami. Aprila 2021 Hickerson ni ugovarjal obtožbam o nasilju v družini in je bil obsojen na pogojno kazen, ki je vključevala tudi petletno prepoved približevanja Hayden Panettiere. Kljub pravnim oviram sta usodnega dne skupaj odpotovala v Južno Karolino. Družina Panettiere, ki še vedno žaluje za Haydeninim mlajšim bratom Jansonom, ki je umrl lani zaradi povečanega srca, se zdaj sooča s še eno izgubo. Za seboj je Hayden pustila tudi 11-letno hčerko Kayo, nad katero je skrbništvo prepustila Vladimirju Kličku prav zaradi svojih bitk z odvisnostjo.
Vir: story.hr
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