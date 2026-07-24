Preden je postal Smith iz Seksa v mestu, je živel skoraj brez hrane

Igralec je razkril, da je pred velikim prebojem preživljal zelo težko obdobje, ko se je kot mlad model v Parizu boril za preživetje. Brez pravega denarja, hrane in stalnega bivališča je moral sprejeti odločitve, ki si jih danes marsikdo težko predstavlja.
V Parizu je spal na tleh in komaj našel dovolj hrane
Jason Lewis se je v Evropo preselil pri 21 letih, saj je želel začeti kariero v svetu mode. Namesto uspeha čez noč pa ga je čakalo obdobje negotovosti in pomanjkanja. Kot je povedal v podkastu Are You a Charlotte?, ki ga vodi njegova nekdanja soigralka Kristin Davis, je nekaj časa živel skoraj brez denarja.
"Nekaj časa sem bil lačen," je priznal igralec, ki je moral iskati zelo preproste načine, kako preživeti. Spal je na tleh in si pogosto ni mogel privoščiti niti običajnega obroka. Ker je bil brez denarja, je včasih iz pekarn vzel bageto, nato pa si je pripravil zelo preprost obrok z gorčico. Kot je opisal, je obiskoval zunanje kavarne, kjer je vzel lonček gorčice in z njo namazal kruh.
Najtežje obdobje je trajalo približno šest mesecev. Takrat je bila njegova prehrana omejena na najbolj osnovna živila. Privoščil si je lahko le eno kumaro in košček sira. Z nekaj humorja je dodal, da je bilo vsaj enostavno ostati suh.
Preboj je prišel z vlogo, ki ga je izstrelila med zvezde
Njegova situacija se je začela izboljševati, ko je po približno letu in pol dobil prvo bolje plačano delo. Od tam naprej se je njegova kariera začela počasi vzpenjati, največji preobrat pa je prišel leta 2003.
Takrat se je pridružil šesti in zadnji sezoni kultne serije Seks v mestu, kjer je zaigral Smitha Jerroda, mladega manekena in igralca, ki se zaplete v razmerje s Samantho Jones, ki jo je upodobila Kim Cattrall. Čeprav je bil sprva predstavljen kot nekoliko površinska romanca, je njegov lik hitro postal eden najbolj priljubljenih. Smith je Samanthi stal ob strani tudi v težkih trenutkih, ko se je soočala z rakom, njuna zgodba pa je postala ena izmed bolj čustvenih linij serije.
Lewis je vlogo ponovil tudi v filmih Seks v mestu iz let 2008 in 2010, kjer sta njegova in Samanthina zgodba dobili novo poglavje.
Danes živi umirjeno življenje stran od Hollywooda
Čeprav je Jason Lewis ostal najbolj prepoznaven prav po vlogi Smitha Jerroda, se je v zadnjih letih nekoliko umaknil iz sveta zabavne industrije. Ni se pridružil igralski zasedbi nadaljevanja And Just Like That ..., ki je zgodbo priljubljene serije nadaljevalo brez njegovega lika.
Leta 2026 je razkril, da se je preselil v Kostariko, kjer se posveča pisanju fantazijske serije knjig. Po njegovih besedah je po več letih v Hollywoodu začutil, da je čas za novo poglavje.
Njegova zgodba je danes zanimiv opomnik, da pot do uspeha pogosto ni tako bleščeča, kot se zdi na prvi pogled. Preden je postal obraz ene najbolj priljubljenih serij, je moral Jason Lewis najprej preživeti obdobje, ko je bil njegov največji cilj zgolj to, da ima dovolj hrane za naslednji dan.
Vir: pagesix.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV