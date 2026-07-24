Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Jason Lewis
Trači

Preden je postal Smith iz Seksa v mestu, je živel skoraj brez hrane

M. A.
24. 07. 2026 03.10
0

Danes ga mnogi poznajo kot nepozabnega Smitha Jerroda iz priljubljene serije Seks v mestu, kjer je kot ljubezenski partner Samanthe Jones postal eden najbolj priljubljenih moških likov. A življenje Jasona Lewisa pred slavo je bilo daleč od glamurja, ki ga povezujemo s Hollywoodom.

Igralec je razkril, da je pred velikim prebojem preživljal zelo težko obdobje, ko se je kot mlad model v Parizu boril za preživetje. Brez pravega denarja, hrane in stalnega bivališča je moral sprejeti odločitve, ki si jih danes marsikdo težko predstavlja.

Se spomnite seksi igralca iz serije Seks v mestu? Takšen je danes!
Preberi še
Se spomnite seksi igralca iz serije Seks v mestu? Takšen je danes!

V Parizu je spal na tleh in komaj našel dovolj hrane

Jason Lewis se je v Evropo preselil pri 21 letih, saj je želel začeti kariero v svetu mode. Namesto uspeha čez noč pa ga je čakalo obdobje negotovosti in pomanjkanja. Kot je povedal v podkastu Are You a Charlotte?, ki ga vodi njegova nekdanja soigralka Kristin Davis, je nekaj časa živel skoraj brez denarja.

"Nekaj časa sem bil lačen," je priznal igralec, ki je moral iskati zelo preproste načine, kako preživeti. Spal je na tleh in si pogosto ni mogel privoščiti niti običajnega obroka. Ker je bil brez denarja, je včasih iz pekarn vzel bageto, nato pa si je pripravil zelo preprost obrok z gorčico. Kot je opisal, je obiskoval zunanje kavarne, kjer je vzel lonček gorčice in z njo namazal kruh.

Najtežje obdobje je trajalo približno šest mesecev. Takrat je bila njegova prehrana omejena na najbolj osnovna živila. Privoščil si je lahko le eno kumaro in košček sira. Z nekaj humorja je dodal, da je bilo vsaj enostavno ostati suh.

Jason Lewis v mladih letih
Jason Lewis v mladih letihFOTO: Instagram
To je obleka, o kateri se bo govorilo še leta
Preberi še
To je obleka, o kateri se bo govorilo še leta

Preboj je prišel z vlogo, ki ga je izstrelila med zvezde

Njegova situacija se je začela izboljševati, ko je po približno letu in pol dobil prvo bolje plačano delo. Od tam naprej se je njegova kariera začela počasi vzpenjati, največji preobrat pa je prišel leta 2003.

Takrat se je pridružil šesti in zadnji sezoni kultne serije Seks v mestu, kjer je zaigral Smitha Jerroda, mladega manekena in igralca, ki se zaplete v razmerje s Samantho Jones, ki jo je upodobila Kim Cattrall. Čeprav je bil sprva predstavljen kot nekoliko površinska romanca, je njegov lik hitro postal eden najbolj priljubljenih. Smith je Samanthi stal ob strani tudi v težkih trenutkih, ko se je soočala z rakom, njuna zgodba pa je postala ena izmed bolj čustvenih linij serije.

Lewis je vlogo ponovil tudi v filmih Seks v mestu iz let 2008 in 2010, kjer sta njegova in Samanthina zgodba dobili novo poglavje.

Samantha in Smith Jerrod v seriji Seks v mestu
Samantha in Smith Jerrod v seriji Seks v mestuFOTO: Profimedia
7 stvari, ki nas jih je serija Seks v mestu naučila o življenju in ljubezni
Preberi še
7 stvari, ki nas jih je serija Seks v mestu naučila o življenju in ljubezni

Danes živi umirjeno življenje stran od Hollywooda

Čeprav je Jason Lewis ostal najbolj prepoznaven prav po vlogi Smitha Jerroda, se je v zadnjih letih nekoliko umaknil iz sveta zabavne industrije. Ni se pridružil igralski zasedbi nadaljevanja And Just Like That ..., ki je zgodbo priljubljene serije nadaljevalo brez njegovega lika.

Leta 2026 je razkril, da se je preselil v Kostariko, kjer se posveča pisanju fantazijske serije knjig. Po njegovih besedah je po več letih v Hollywoodu začutil, da je čas za novo poglavje.

Njegova zgodba je danes zanimiv opomnik, da pot do uspeha pogosto ni tako bleščeča, kot se zdi na prvi pogled. Preden je postal obraz ene najbolj priljubljenih serij, je moral Jason Lewis najprej preživeti obdobje, ko je bil njegov največji cilj zgolj to, da ima dovolj hrane za naslednji dan.

Vir: pagesix.com

Jason Lewis Seks v mestu Smith Jerrod hollywoodski igralci življenje zvezdnikov težki začetki slavnih
Moskisvet.com Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
24ur.com Zvezdnik Seksa v mestu pred slavo pol leta spal na tleh in jedel le kumare ter sir
Zadovoljna.si Bil je velika zvezda v 90. letih, zdaj je neprepoznaven
Moskisvet.com Na njegov šarm so nekoč padale kot domine, danes pa ...
24ur.com Jason Alexander: Slabo sem se postaral, zato me ljudje ne nadlegujejo
Moskisvet.com Igral je Supermana, bil je lomilec ženskih src, tako pa je videti danes
24ur.com Kje je danes Angus T. Jones, igralec iz serije Dva moža in pol?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906