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Sofía Vergara
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Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare

L.G.
27. 07. 2026 04.00
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10. julija je svoj 54. rojstni dan praznovala ena najbolj prepoznavnih igralk na svetu: Sofia Vergara. Kolumbijka, ki je zaslovela z vlogo temperamentne Glorie Delgado-Pritchett v priljubljeni seriji Modern Family, že več kot dve desetletji navdušuje s svojo karizmo, humorjem in nalezljivo energijo.

Čeprav jo mnogi poznajo predvsem kot igralko, je Sofia Vergara v resnici mnogo več kot to. Je uspešna podjetnica, producentka, televizijska osebnost in ena najvplivnejših Latinskoameričank v zabavni industriji.

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Od Kolumbije do svetovne slave

Sofia Margarita Vergara se je rodila 10. julija 1972 v obalnem mestu Barranquilla v Kolumbiji. Preden se je podala v svet zabave, je študirala zobozdravstvo, vendar študija ni dokončala, saj so jo kmalu opazili zaradi njene lepote in sproščenega nastopa pred kamero.

Njena kariera se je začela v Latinski Ameriki, kjer je vodila televizijske oddaje in nastopala v oglasih. Konec devetdesetih let se je preselila v Združene države Amerike, kjer je počasi gradila igralsko kariero in se prebijala v Hollywood.

Vloga, ki ji je spremenila življenje

Prelomni trenutek je prišel leta 2009, ko je dobila vlogo Glorie v seriji Modern Family. Lik samozavestne in duhovite Kolumbijke je gledalcem takoj zlezel pod kožo, Sofía pa je postala ena največjih televizijskih zvezd. Serija je trajala kar 11 sezon in ji prinesla številne nominacije za prestižne nagrade Emmy in zlati globus.

Prav zaradi uspeha serije je bila več let med najbolje plačanimi televizijskimi igralkami na svetu.

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Ne le igralka

V zadnjih letih je Sofia dokazala, da ni ujeta v eno samo vlogo. Leta 2024 je navdušila v miniseriji Griselda, v kateri je upodobila razvpitko kolumbijsko narkokraljico Griseldo Blanco. Vloga je pokazala povsem drugačno plat njenega igralskega talenta in ji prinesla nove pohvale kritikov.

Poleg tega jo gledalci spremljajo tudi kot žirantko v priljubljeni oddaji America's Got Talent, medtem ko uspešno vodi številne poslovne projekte na področju mode, kozmetike in dišav.

Sofia Vergara na Emmyjih
Sofia Vergara na EmmyjihFOTO: Profimedia

Lepotica, ki kljubuje letom

Čeprav je letos dopolnila 54 let, Sofia še vedno velja za eno najbolj privlačnih žensk v svetu zabave. Na družbenih omrežjih redno deli utrinke iz zasebnega življenja, fotografije s potovanj in utrinke svoje lepotne rutine, oboževalci pa se pogosto sprašujejo, kako ji uspe ohranjati tako mladosten videz.

Sama je večkrat poudarila, da stavi na zaščito kože pred soncem, redno nego in pozitiven odnos do staranja. Namesto da bi bežala pred leti, jih sprejema z značilnim humorjem in samozavestjo, po katerih je postala znana po vsem svetu.

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Viri: Biography Host, Celebrity Net Worth, Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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