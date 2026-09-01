Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kathy Bates
Trači

Pri 78 letih navdušuje milijone gledalcev: zdaj jo lahko spremljamo tudi na POP TV

N. Č.
01. 09. 2026 04.00
0

Pri 78 letih doživlja novo obdobje izjemne priljubljenosti. Kathy Bates, ena najbolj cenjenih igralk v Hollywoodu, navdušuje v seriji Matlock, ki je osvojila gledalce po svetu. Zdaj omenjeno serijo lahko spremljamo tudi na POP TV.

Malo igralk se lahko pohvali s kariero, kakršno ima Kathy Bates. Oskarjevka, ki smo si jo zapomnili po nepozabnih vlogah v filmih Misery, Titanic in Ocvrti zeleni paradižniki, pri 78 letih doživlja novo obdobje priljubljenosti. S serijo Matlock je osvojila gledalce po vsem svetu, zdaj pa jo lahko spremljajo tudi slovenski gledalci na POP TV.

Odločila se je, da tega s svojim možem ne bo počela
Preberi še
Odločila se je, da tega s svojim možem ne bo počela

Oskarjevka, ki jo poznajo milijoni

Kathy Bates velja za eno najbolj cenjenih igralk svoje generacije. V več kot štirih desetletjih kariere je prejela številna priznanja, svetovno slavo pa ji je prinesla predvsem vloga Annie Wilkes v filmu Misery, za katero je prejela oskarja za najboljšo glavno igralko.

Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Preberi še
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba

Pozneje je navdušila še v številnih filmskih in televizijskih projektih, med drugim tudi v filmu Titanic, kjer je upodobila nepozabno Molly Brown. Skozi leta si je ustvarila ugled igralke, ki zna vsakemu liku vdahniti izjemno globino in pristnost.

Kathy Bates
Kathy Bates FOTO: Profimedia

Vloga, ki ji je spremenila življenje

V nedavnem intervjuju za Gold Derby je Kathy Bates priznala, da ji je serija Matlock prinesla 'veliko več, kot je pričakovala'.

To delo je bilo pravi čudež, je dejala igralka in dodala, da ji je vloga odvetnice Matty odprla 'povsem novo poglavje v življenju'. Po njenih besedah je posebej pomembno, da serija v ospredje postavlja starejšo žensko, kar je na televiziji še vedno redkost. O tem je spregovorila tudi v pogovoru za CBS Sunday Morning.

Zakaj je navdušila gledalce?

Nova serija Matlock ni klasična predelava legendarne serije iz osemdesetih let. V središču zgodbe je izkušena odvetnica Madeline Matlock, ki se vrne v pravni svet in začne odkrivati skrivnosti, ki segajo precej dlje od običajnih sodnih primerov.

Prav zaradi zanimive zgodbe, nepričakovanih preobratov in izjemne igre Kathy Bates je serija hitro osvojila občinstvo ter postala ena najbolj spremljanih novih televizijskih serij.

Kathy Bates v seriji Matlock.
Kathy Bates v seriji Matlock.FOTO: POP TV
Nova serija prihaja na POP TV, njena zgodba pa skriva veliko skrivnost
Preberi še
Nova serija prihaja na POP TV, njena zgodba pa skriva veliko skrivnost

Zdaj jo lahko spremljamo tudi na POP TV

Za slovenske gledalce je še posebej zanimivo, da je serija od zdaj naprej na voljo tudi na POP TV. Tako lahko gledalci spoznajo lik, ki je Kathy Bates prinesel novo generacijo oboževalcev in dokazal, da dobre zgodbe nimajo starostne omejitve.

Serija Matlock - od zdaj naprej tudi na POP TV
Serija Matlock - od zdaj naprej tudi na POP TVFOTO: POP TV
Za poskusom umora se skriva veliko temačnejša zgodba
Preberi še
Za poskusom umora se skriva veliko temačnejša zgodba
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kathy Bates Matlock POP TV kariera serija
Trači

Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej

Trači

Nekoč navduševala v Obalni straži, danes služi na OnlyFansu

24ur.com 30 let serij, ki so nas nasmejale, ganile in zasvojile
Zadovoljna.si Nova serija prihaja na POP TV, njena zgodba pa skriva veliko skrivnost
Zadovoljna.si Kaj vse nas čaka na POP TV v letu 2025?
24ur.com Se spomnite vseh slovenskih serij na POP TV?
24ur.com Peter Poles: POP TV mi je dal super poligon, da se dokažem
24ur.com Se spomnite teh serij, ki smo jih gledali na POP TV?
Moskisvet.com Gledalci, pozor! Na POP TV se obetajo programske spremembe
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906