Pri 78 letih navdušuje milijone gledalcev: zdaj jo lahko spremljamo tudi na POP TV

Malo igralk se lahko pohvali s kariero, kakršno ima Kathy Bates. Oskarjevka, ki smo si jo zapomnili po nepozabnih vlogah v filmih Misery, Titanic in Ocvrti zeleni paradižniki, pri 78 letih doživlja novo obdobje priljubljenosti. S serijo Matlock je osvojila gledalce po vsem svetu, zdaj pa jo lahko spremljajo tudi slovenski gledalci na POP TV.

Preberi še Odločila se je, da tega s svojim možem ne bo počela

Oskarjevka, ki jo poznajo milijoni

Kathy Bates velja za eno najbolj cenjenih igralk svoje generacije. V več kot štirih desetletjih kariere je prejela številna priznanja, svetovno slavo pa ji je prinesla predvsem vloga Annie Wilkes v filmu Misery, za katero je prejela oskarja za najboljšo glavno igralko.

Preberi še Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba

Pozneje je navdušila še v številnih filmskih in televizijskih projektih, med drugim tudi v filmu Titanic, kjer je upodobila nepozabno Molly Brown. Skozi leta si je ustvarila ugled igralke, ki zna vsakemu liku vdahniti izjemno globino in pristnost.

icon-expand Kathy Bates FOTO: Profimedia

Vloga, ki ji je spremenila življenje

V nedavnem intervjuju za Gold Derby je Kathy Bates priznala, da ji je serija Matlock prinesla 'veliko več, kot je pričakovala'. To delo je bilo pravi čudež, je dejala igralka in dodala, da ji je vloga odvetnice Matty odprla 'povsem novo poglavje v življenju'. Po njenih besedah je posebej pomembno, da serija v ospredje postavlja starejšo žensko, kar je na televiziji še vedno redkost. O tem je spregovorila tudi v pogovoru za CBS Sunday Morning.

Zakaj je navdušila gledalce?

Nova serija Matlock ni klasična predelava legendarne serije iz osemdesetih let. V središču zgodbe je izkušena odvetnica Madeline Matlock, ki se vrne v pravni svet in začne odkrivati skrivnosti, ki segajo precej dlje od običajnih sodnih primerov. Prav zaradi zanimive zgodbe, nepričakovanih preobratov in izjemne igre Kathy Bates je serija hitro osvojila občinstvo ter postala ena najbolj spremljanih novih televizijskih serij.

icon-expand Kathy Bates v seriji Matlock. FOTO: POP TV

Preberi še Nova serija prihaja na POP TV, njena zgodba pa skriva veliko skrivnost

Zdaj jo lahko spremljamo tudi na POP TV

Za slovenske gledalce je še posebej zanimivo, da je serija od zdaj naprej na voljo tudi na POP TV. Tako lahko gledalci spoznajo lik, ki je Kathy Bates prinesel novo generacijo oboževalcev in dokazal, da dobre zgodbe nimajo starostne omejitve.

icon-expand Serija Matlock - od zdaj naprej tudi na POP TV FOTO: POP TV

Preberi še Za poskusom umora se skriva veliko temačnejša zgodba