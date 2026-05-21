Priyanka Chopra
Trači

Tako lepa je bivša miss sveta

N. Č.
21. 05. 2026 04.00
Priyanka Chopra Jonas je na Gold House Gala pokazala, da je mogoče združiti trajnost, tradicijo in vrhunsko modo. Njena obleka iz 20 let starega sarija je postala eden najbolj komentiranih videzov tedna, igralka pa je še enkrat potrdila svoj status globalne modne ikone.

Priyanka Chopra Jonas, nekdanja miss sveta in ena najbolj prepoznavnih igralk današnjega časa, je znova dokazala, zakaj velja za modno ikono. Čeprav se letos ni pojavila na Met Gali, je blestela na dogodku Gold House Gala v Los Angelesu, kjer je prejela nagrado Global Vanguard Honor, pišeta Harper's Bazaar in Tportal.

Priyanka Chopra
Priyanka Chopra FOTO: Profimedia

Očarala v obleki, ki pripoveduje zgodbo

Priyanka je za gala večer izbrala belo obleko z enim naramnim trakom in visokim razporkom, piše Tportal. Kot navaja Harper's Bazaar, je bila obleka izdelana iz skrbno ohranjenega indijskega sarija, starega dve desetletji

Oblikovalec Amit Aggarwal je material preoblikoval v sodoben kroj, ki združuje tradicijo in visoko modo, še dodajajo. Tkanina je bila dodatno utrjena s tisoči steklenih perlic, ki so jih ročno prišili mojstri vezenja. Rezultat je bil reliefen, skoraj arhitekturni videz, ki je ostal popolnoma stabilen skozi celoten večer, piše Harper's Bazaar.

Navdih iz narave in indijske arhitekture

Amit Aggarwal je za Tportal pojasnil, da je navdih črpal iz naravnih procesov in zgodovinske indijske arhitekture. To je razvidno predvsem v strukturiranem zgornjem delu obleke, ki ohranja formo, ne glede na gibanje. Obleka je tako postala simbol trajnostnega glamurja – dokaz, da lahko modna industrija združuje tradicijo, ročno delo in sodobno estetiko.

Stilistična pika na i

Stilistka Ami Patel je videz dopolnila z diamantnim nakitom Bvlgari, kar je potrdil tudi Harper's Bazaar. Masivna ogrlica je poudarila odprt izrez, medtem ko je Priyanka izbrala mehke kodre in ličila v naravnih tonih. Ta kombinacija je omogočila, da je celotna pozornost ostala na obleki, ki je bila nedvomno osrednji modni trenutek večera.

Priyanka Chopra FOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr, harpersbazaar.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
