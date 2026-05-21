Tako lepa je bivša miss sveta

Priyanka Chopra Jonas , nekdanja miss sveta in ena najbolj prepoznavnih igralk današnjega časa, je znova dokazala, zakaj velja za modno ikono. Čeprav se letos ni pojavila na Met Gali , je blestela na dogodku Gold House Gala v Los Angelesu, kjer je prejela nagrado Global Vanguard Honor, pišeta Harper's Bazaar in Tportal.

Priyanka je za gala večer izbrala belo obleko z enim naramnim trakom in visokim razporkom, piše Tportal. Kot navaja Harper's Bazaar, je bila obleka izdelana iz skrbno ohranjenega indijskega sarija, starega dve desetletji.

Oblikovalec Amit Aggarwal je material preoblikoval v sodoben kroj, ki združuje tradicijo in visoko modo, še dodajajo. Tkanina je bila dodatno utrjena s tisoči steklenih perlic, ki so jih ročno prišili mojstri vezenja. Rezultat je bil reliefen, skoraj arhitekturni videz, ki je ostal popolnoma stabilen skozi celoten večer, piše Harper's Bazaar.