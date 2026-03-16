Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Priyanka Chopra
43-letna lepotica navdušila v obleki z visokim razporkom

N. Č.
16. 03. 2026 09.56
0

Priyanka Chopra Jonas je na oskarjih 2026 navdušila v beli Diorjevi obleki z visokim razporkom, ki je zahtevala popravke v zadnjem trenutku. Skupaj z Nickom Jonasom je potrdila svoj status stilske ikone na največjem filmskem dogodku leta.

Devet let je minilo, odkar je ikonična Priyanka Chopra nazadnje zakorakala po oskarjevski rdeči preprogi, zato je bil njen povratek na podelitev leta 2026 dogodek, ki ga je modni svet nestrpno pričakoval, piše E! News. Po rdeči preprogi se je sprehodila skupaj s soprogom Nickom Jonasom.

Priyanka Chopra - obleka, ki jo je nosila na oskarjih 2016.
Priyanka Chopra - obleka, ki jo je nosila na oskarjih 2016. FOTO: Profimedia

Nazadnje se je na oskarjih pojavila pred devetimi leti

Priyanka Chopra Jonas je na oskarjih 2026 debitirala po devetih letih. Pred prihodom v gledališče Dolby v Los Angelesu je Priyanka s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov iz zakulisja in pokazala, kako so bile videti njene priprave na dogodek.

Najbolj nepričakovano je bilo to, da je razkrila, da je njena obleka potrebovala še 'last minute' popravke, piše E! News. Delila je posnetek, na katerem njena stilistka reže kos blaga z obleke, in pripisala duhovit komentar: "last minute.com".

Kljub nepredvidljivostim so se vse priprave izplačale, saj je Priyanka, ki je tudi podeljevala nagrade, ob boku svojega soproga izžarevala prefinjeno eleganco, njen celoten videz pa je bil eden izmed bolj zapomnljivih večerov, še dodaja E! News.

Nosila je Diorjevo obleko brez naramnic

Za rdečo preprogo na oskarjih je Priyanka Chopra izbrala elegantno Diorjevo belo obleko brez naramnic, ki jo je označila kot 'bridal look' zaradi beline in nežnega videza, piše E! News. Obleka je vsebovala srčasti dekolte in naborke okoli pasu. Pomemben element obleke so bili tudi volančki iz tila in visok razporek na nogi.

Celoten videz je dopolnila s črnimi salonarji z zašiljeno konico in spektakularno Bvlgari ogrlico iz diamantov in smaragdov, piše E! News.

Priyanka Chopra FOTO: Profimedia
Hollywoodski valovi in preča ob strani

Pričeska je bila oblikovana v klasične hollywoodske valove s prečo ob strani, kar je dalo videzu pridih prefinjenosti. Njen čudovit ten kože, bleščeča senčila in šminka v opečnato rdečih odtenkih so dodali samo še piko na i, piše E! News.

Priyanka Chopra Jonas in Nick Jonas FOTO: AP
Medtem ko je Priyanka blestela, se je njen 33-letni mož, glasbenik Nick Jonas, odločil za tradicionalni eleganten videz v žametnem črnem smokingu in metuljčku, kar je ustvarilo klasično in ugledno podobo, popolno za takšen dogodek.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: eonline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Priyanka Chopra Nick Jonas Oskarji 2026 Dior obleka rdeča preproga oskarji
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1570