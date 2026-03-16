43-letna lepotica navdušila v obleki z visokim razporkom

Devet let je minilo, odkar je ikonična Priyanka Chopra nazadnje zakorakala po oskarjevski rdeči preprogi, zato je bil njen povratek na podelitev leta 2026 dogodek, ki ga je modni svet nestrpno pričakoval, piše E! News. Po rdeči preprogi se je sprehodila skupaj s soprogom Nickom Jonasom.
Nazadnje se je na oskarjih pojavila pred devetimi leti
Priyanka Chopra Jonas je na oskarjih 2026 debitirala po devetih letih. Pred prihodom v gledališče Dolby v Los Angelesu je Priyanka s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov iz zakulisja in pokazala, kako so bile videti njene priprave na dogodek.
Najbolj nepričakovano je bilo to, da je razkrila, da je njena obleka potrebovala še 'last minute' popravke, piše E! News. Delila je posnetek, na katerem njena stilistka reže kos blaga z obleke, in pripisala duhovit komentar: "last minute.com".
Kljub nepredvidljivostim so se vse priprave izplačale, saj je Priyanka, ki je tudi podeljevala nagrade, ob boku svojega soproga izžarevala prefinjeno eleganco, njen celoten videz pa je bil eden izmed bolj zapomnljivih večerov, še dodaja E! News.
Nosila je Diorjevo obleko brez naramnic
Za rdečo preprogo na oskarjih je Priyanka Chopra izbrala elegantno Diorjevo belo obleko brez naramnic, ki jo je označila kot 'bridal look' zaradi beline in nežnega videza, piše E! News. Obleka je vsebovala srčasti dekolte in naborke okoli pasu. Pomemben element obleke so bili tudi volančki iz tila in visok razporek na nogi.
Celoten videz je dopolnila s črnimi salonarji z zašiljeno konico in spektakularno Bvlgari ogrlico iz diamantov in smaragdov, piše E! News.
Hollywoodski valovi in preča ob strani
Pričeska je bila oblikovana v klasične hollywoodske valove s prečo ob strani, kar je dalo videzu pridih prefinjenosti. Njen čudovit ten kože, bleščeča senčila in šminka v opečnato rdečih odtenkih so dodali samo še piko na i, piše E! News.
Medtem ko je Priyanka blestela, se je njen 33-letni mož, glasbenik Nick Jonas, odločil za tradicionalni eleganten videz v žametnem črnem smokingu in metuljčku, kar je ustvarilo klasično in ugledno podobo, popolno za takšen dogodek.
