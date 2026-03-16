43-letna lepotica navdušila v obleki z visokim razporkom

Devet let je minilo, odkar je ikonična Priyanka Chopra nazadnje zakorakala po oskarjevski rdeči preprogi, zato je bil njen povratek na podelitev leta 2026 dogodek, ki ga je modni svet nestrpno pričakoval, piše E! News. Po rdeči preprogi se je sprehodila skupaj s soprogom Nickom Jonasom .

Priyanka Chopra Jonas je na oskarjih 2026 debitirala po devetih letih. Pred prihodom v gledališče Dolby v Los Angelesu je Priyanka s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov iz zakulisja in pokazala, kako so bile videti njene priprave na dogodek.

Najbolj nepričakovano je bilo to, da je razkrila, da je njena obleka potrebovala še 'last minute' popravke, piše E! News. Delila je posnetek, na katerem njena stilistka reže kos blaga z obleke, in pripisala duhovit komentar: "last minute.com".

Kljub nepredvidljivostim so se vse priprave izplačale, saj je Priyanka, ki je tudi podeljevala nagrade, ob boku svojega soproga izžarevala prefinjeno eleganco, njen celoten videz pa je bil eden izmed bolj zapomnljivih večerov, še dodaja E! News.