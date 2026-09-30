Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej

Če je pariški teden mode pokazal eno stvar, je to dejstvo, da so prosojni materiali še vedno med največjimi modnimi trendi. Čipka, mrežasti detajli in drzne transparentne kreacije so preplavili modne piste in prve vrste modnih revij, številne zvezdnice pa dokazujejo, da ta trend še zdaleč ni rezerviran le za rdečo preprogo.
Prosojne obleke ukradle vso pozornost
Na predstavitvi ženske kolekcije modne hiše Saint Laurent, ki je potekala pod odprtim nebom ob Eifflovem stolpu, so številne zvezdnice posegle po prosojnih materialih, čipki in drznih krojih. Po podatkih iz besedila agencije Profimedia je bil prav trend transparentnosti eden najbolj opaznih na dogodku.
Čipka, prosojni sloji in premišljeno razkrivanje kože so bili rdeča nit več modnih kombinacij, ki so jih izbrale znane gostje modne revije, piše Prodimedia.
Rosie Huntington-Whiteley v najbolj fotografiranem videzu večera
Med najbolj izstopajočimi videzi je bila kombinacija modela Rosie Huntington-Whiteley, ki se je dogodka udeležila v prosojni čipkasti obleki v temnih tonih.
Njen videz je odličen primer, kako je mogoče transparentne materiale nositi elegantno in prefinjeno. Čeprav je obleka razkrivala precej kože, je celoten stajling deloval sofisticirano in zelo usklajeno.
Prav takšni videzi dokazujejo, da prosojnost v modi ni več rezervirana le za rdeče preproge, temveč postaja eden osrednjih trendov prestižnih modnih dogodkov.
Kate Moss in Lila Moss dokazali, da trend ne pozna generacij
Veliko pozornosti sta pritegnili tudi Kate Moss in njena hči Lila Moss.
Po podatkih iz Profimedie je Kate Moss izbrala dolgo črno žametno obleko z visokim pasom, medtem ko je Lila Moss nosila kratko asimetrično obleko, kombinirano z izrazitimi rdečimi petami.
Čeprav njuna videza nista bila enaka, sta lepo pokazala, kako raznoliko je mogoče interpretirati aktualne modne smernice in jih prilagoditi osebnemu slogu.
Med gosti tudi številna druga znana imena
Dogodka so se po podatkih Profimedie udeležile tudi številne druge znane osebnosti.
Pozornost so med drugim pritegnile Georgia May Jagger, Jerry Hall, Donatella Versace, Amber Valletta, Eva Herzigová, Zoe Saldaña, Iris Law, Natalia Dyer, Amelia Gray Hamlin, Zoe Kravitz, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Cardin, Petra Collins in model Gabbriette.
Skupaj so ustvarile enega najbolj zvezdniško obarvanih dogodkov letošnjega pariškega tedna mode.
Trend, ki ga bomo videvali še dolgo
Če sodimo po modnih pistah in zvezdniških stajlingih, transparentni materiali še zdaleč ne bodo ostali le kratkotrajna modna muha. Čipka, til in prosojni detajli so se v zadnjih sezonah vrnili v velikem slogu, letošnji pariški teden mode pa je pokazal, da njihova priljubljenost še naprej raste. Drzni, a hkrati elegantni videzi so dokaz, da lahko prosojnost deluje zelo sofisticirano, če je vključena premišljeno.
Vir: Profimedia
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