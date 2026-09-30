Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej

Če je pariški teden mode pokazal eno stvar, je to dejstvo, da so prosojni materiali še vedno med največjimi modnimi trendi. Čipka, mrežasti detajli in drzne transparentne kreacije so preplavili modne piste in prve vrste modnih revij, številne zvezdnice pa dokazujejo, da ta trend še zdaleč ni rezerviran le za rdečo preprogo.

Na predstavitvi ženske kolekcije modne hiše Saint Laurent , ki je potekala pod odprtim nebom ob Eifflovem stolpu, so številne zvezdnice posegle po prosojnih materialih, čipki in drznih krojih. Po podatkih iz besedila agencije Profimedia je bil prav trend transparentnosti eden najbolj opaznih na dogodku.

Čipka , prosojni sloji in premišljeno razkrivanje kože so bili rdeča nit več modnih kombinacij, ki so jih izbrale znane gostje modne revije, piše Prodimedia.

Med najbolj izstopajočimi videzi je bila kombinacija modela Rosie Huntington-Whiteley, ki se je dogodka udeležila v prosojni čipkasti obleki v temnih tonih.

Njen videz je odličen primer, kako je mogoče transparentne materiale nositi elegantno in prefinjeno. Čeprav je obleka razkrivala precej kože, je celoten stajling deloval sofisticirano in zelo usklajeno.

Prav takšni videzi dokazujejo, da prosojnost v modi ni več rezervirana le za rdeče preproge, temveč postaja eden osrednjih trendov prestižnih modnih dogodkov.