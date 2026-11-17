Zavrnila je vloge, ki so pozneje postale velike uspešnice

Po uspehu filmov Beležnica in Zlobna dekleta (Mean Girls) je bila Rachel McAdams ena najbolj zaželenih mladih igralk v Hollywoodu. A namesto da bi sprejela vsako ponujeno priložnost, se je odločila nekoliko ustaviti. Med vlogami, ki jih ni sprejela, so bile vloge v filmih Hudičevka v Pradi (The Devil Wears Prada), Casino Royale, Misija: Nemogoče 3 (Mission: Impossible III), Iron Man in Get Smart. Nekatere od teh vlog so pozneje postale zelo prepoznavne, vendar igralka svojih odločitev danes ne obžaluje.

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V pogovoru za revijo Bustle je priznala, da je med dveletnim premorom, ki ga je preživela v Kanadi, včasih čutila krivdo, ker ni izkoristila vseh priložnosti, ki so se ji ponujale. Hkrati pa je vedela, da takratni hollywoodski tempo ni bil v skladu z njeno osebnostjo in s tem, kar je potrebovala, da bi ohranila notranje ravnovesje. Pozneje je razumela, da ji je odmik od igralskega sveta pomagal znova prevzeti nadzor nad svojo kariero. Kot je povedala, se je občasno spraševala, ali s premorom ne zapravlja svoje priložnosti, danes pa na nekatere zavrnjene vloge gleda drugače: verjame, da so na koncu pripadle pravim igralkam.

icon-expand Film Beležnica, v kateri je igralka zablestela. FOTO: Profimedia

Danes skrbno izbira vloge in zasebnost postavlja na prvo mesto

Rachel tudi danes ne sodi med zvezdnice, ki bi svoje vsakdanje življenje nenehno delile z javnostjo. S scenaristom in režiserjem Jamiejem Lindenom, s katerim sta par od leta 2016, ima dva otroka. Njuni imeni in podrobnosti družinskega življenja večinoma ohranjata zase. Igralka je v preteklosti večkrat pokazala, da ji veliko pomeni ravnovesje med delom in družino. Med snemanjem filma Ali si tam, Bog? Jaz sem, Margaret (Are You There God? It's Me, Margaret) je bila ob njej tudi njena sestra Kayleen McAdams, ki je sodelovala kot maskerka. Tako sta lahko sestri med delom preživljali čas tudi s svojima družinama. Čeprav se je v zadnjih letih redkeje pojavljala na filmskih platnih, to ne pomeni, da se je poslovila od igranja. Leta 2023 je navdušila v filmski priredbi romana Judy Blume, leta 2026 pa se je vrnila v povsem drugačni vlogi.

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Po treh letih se je vrnila v srhljivki

V filmu Send Help, ki ga je režiral Sam Raimi, je Rachel zaigrala ob Dylanu O'Brienu. Tokrat se je preizkusila v psihološki srhljivki s črnim humorjem, v kateri sodelavca po letalski nesreči obtičita na samotnem otoku. Njen lik Linda, ki je bila v službi dolgo spregledana, se v novih okoliščinah znajde v precej drugačnem položaju. Igralka je v pogovoru za Reuters priznala, da je bila vloga zanjo nekaj posebnega. Med drugim se je morala pripravljati na preživetje v naravi, snemanje pa ji je prineslo tudi nekaj igralskih izkušenj, kakršnih v svoji 25-letni karieri še ni imela.

icon-expand Rachel McAdams FOTO: Profimedia

Na Pločniku slavnih je dobila svojo zvezdo, vrača pa se tudi v nadaljevanju priljubljenega filma

Letošnje leto je bilo za Rachel posebno tudi zaradi pomembnega priznanja. Januarja je namreč dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Na slovesnosti so jo spremljali starši, partner Jamie Linden in številni filmski sodelavci. V čustvenem govoru se je zahvalila staršem, ki so jo podpirali že v otroštvu, ko je sanjala o igralski karieri.

Ob tem se ji obeta še ena nostalgična vrnitev

Potrjeno je, da bo ponovno zaigrala Amy Stone v nadaljevanju filma The Family Stone, ki bo nosilo naslov The Families Stone. Zgodba se bo odvijala približno 20 let po dogodkih iz izvirnega filma, v katerem je igrala tudi pokojna Diane Keaton. Poleg Rachel se vračajo še Sarah Jessica Parker, Claire Danes, Dermot Mulroney in drugi člani prvotne igralske zasedbe. Datum izida za zdaj še ni znan.

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