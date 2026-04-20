Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Ralf Schumacher - ig
Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov

N. Č.
20. 04. 2026 04.00
0

Ralf Schumacher pripravlja štiridelno serijo, ki bo spremljala priprave na njegovo poroko z Étiennom. Serija se osredotoča na njun vsakdan in pot do velikega dogodka leta 2026.

Nekdanji voznik formule 1 Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne bosta svojo poroko predstavila v obliki resničnostne serije, ki jo pripravlja televizijska mreža Sky. Kot poroča Blue News, bo štiridelni dokumentarec spremljal vse faze priprav na njuno slovesnost v Saint-Tropezu, od izbire lokacije do najbolj osebnih trenutkov med načrtovanjem.

Schumacher praznuje v objemu svojega partnerja
Preberi še
Schumacher praznuje v objemu svojega partnerja

Priprave na poroko pred kamerami

Serija se ne bo osredotočala zgolj na površinski sijaj poročne slovesnosti, temveč bo analizirala vsakodnevno simbiozo dveh posameznikov, ki sta se v preteklih letih soočila z mnogimi izzivi. Ralf poudarja, da dokumentarec prikazuje njun vsakdan, delo, razlike in podobnosti. "Z Étiennom skupaj korakava skozi življenje in ta serija dokumentira prav to," razlaga Schumacher ob promociji serije. Kamera bo spremljala vsak detajl, od izbire lokacije v Saint-Tropezu do najbolj osebnih trenutkov med načrtovanjem slovesnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podpira ju sin David

V dokumentarcu bo nastopil tudi Ralfov sin David, ki je očetovo razmerje javno podprl že leta 2024. Njegova prisotnost dodaja družinsko dimenzijo, ki jo številni mediji, med njimi People, opisujejo kot pomemben element zgodbe. Serija tako ne bo le prikaz glamurja, temveč tudi vpogled v odnose, ki oblikujejo življenje nekdanjega dirkača.

Ralf in David SchumacherFOTO: Profimedia

Družinska drama v ozadju

Kljub romantičnemu vzdušju priprav pa dogodek spremljajo tudi napeti odnosi z Ralfovo nekdanjo ženo Coro Schumacher. Kot poroča Net.hr, je Cora javno izrazila razočaranje, ker naj bi za Ralfovo istospolno zvezo izvedela prek družbenih omrežij, kar ji je povzročilo hude osebne stiske. V nemških medijih je dejala, da je "najboljša leta potrošila na zakon, ki ni temeljil na iskrenosti". Ralfovi odvetniki so njene izjave označili za neresnične, kar je privedlo do pravnih opozoril.

Pestro življenje Schumacherjeve bivše po njunem razhodu
Preberi še
Pestro življenje Schumacherjeve bivše po njunem razhodu

Po informacijah Blue News Cora ne bo del serije in ni bila povabljena na poroko. Par se je odločil, da bo dogodek osredotočen na njuno novo skupno življenje, brez vpletanja preteklih konfliktov. Kljub temu mediji poudarjajo, da je družinska drama postala del širše zgodbe, ki spremlja priprave na enega najbolj medijsko izpostavljenih zvezdniških dogodkov leta 2026.

Cora in Ralf SchumacherFOTO: Profimedia

Dvigujeta veliko prahu

Njuna odločitev, da poroko delita z javnostjo, je dvignila veliko prahu, a hkrati pokazala, da želita svojo zgodbo predstaviti odprto in brez zadržkov. V letu 2026 bo tako Saint-Tropez postal prizorišče ene najbolj spremljanih zvezdniških porok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: bluewin.ch, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Ralf Schumacher Étienne Bousquet-Cassagne Formula 1 poroka poročila
Oddaje

Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

Oddaje

Nuška Drašček: 'Pevski poklic je vseživljenjska specializacija'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640