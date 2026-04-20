Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov

Nekdanji voznik formule 1 Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne bosta svojo poroko predstavila v obliki resničnostne serije, ki jo pripravlja televizijska mreža Sky. Kot poroča Blue News, bo štiridelni dokumentarec spremljal vse faze priprav na njuno slovesnost v Saint-Tropezu, od izbire lokacije do najbolj osebnih trenutkov med načrtovanjem.
Priprave na poroko pred kamerami
Serija se ne bo osredotočala zgolj na površinski sijaj poročne slovesnosti, temveč bo analizirala vsakodnevno simbiozo dveh posameznikov, ki sta se v preteklih letih soočila z mnogimi izzivi. Ralf poudarja, da dokumentarec prikazuje njun vsakdan, delo, razlike in podobnosti. "Z Étiennom skupaj korakava skozi življenje in ta serija dokumentira prav to," razlaga Schumacher ob promociji serije. Kamera bo spremljala vsak detajl, od izbire lokacije v Saint-Tropezu do najbolj osebnih trenutkov med načrtovanjem slovesnosti.
Podpira ju sin David
V dokumentarcu bo nastopil tudi Ralfov sin David, ki je očetovo razmerje javno podprl že leta 2024. Njegova prisotnost dodaja družinsko dimenzijo, ki jo številni mediji, med njimi People, opisujejo kot pomemben element zgodbe. Serija tako ne bo le prikaz glamurja, temveč tudi vpogled v odnose, ki oblikujejo življenje nekdanjega dirkača.
Družinska drama v ozadju
Kljub romantičnemu vzdušju priprav pa dogodek spremljajo tudi napeti odnosi z Ralfovo nekdanjo ženo Coro Schumacher. Kot poroča Net.hr, je Cora javno izrazila razočaranje, ker naj bi za Ralfovo istospolno zvezo izvedela prek družbenih omrežij, kar ji je povzročilo hude osebne stiske. V nemških medijih je dejala, da je "najboljša leta potrošila na zakon, ki ni temeljil na iskrenosti". Ralfovi odvetniki so njene izjave označili za neresnične, kar je privedlo do pravnih opozoril.
Po informacijah Blue News Cora ne bo del serije in ni bila povabljena na poroko. Par se je odločil, da bo dogodek osredotočen na njuno novo skupno življenje, brez vpletanja preteklih konfliktov. Kljub temu mediji poudarjajo, da je družinska drama postala del širše zgodbe, ki spremlja priprave na enega najbolj medijsko izpostavljenih zvezdniških dogodkov leta 2026.
Dvigujeta veliko prahu
Njuna odločitev, da poroko delita z javnostjo, je dvignila veliko prahu, a hkrati pokazala, da želita svojo zgodbo predstaviti odprto in brez zadržkov. V letu 2026 bo tako Saint-Tropez postal prizorišče ene najbolj spremljanih zvezdniških porok.
Vir: bluewin.ch, people.com
