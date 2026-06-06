Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'

Nekdanji dirkač formule 1, 50-letni Ralf Schumacher, je minulo soboto dahnil usodni "da" svojemu partnerju, 14 let mlajšemu Étiennu Bousquet-Cassagnu. Poroka v Saint-Tropezu je bila vse, kar bi pričakovali od para, ki je vajen glamurja – elegantna, čustvena in obdana z mediteranskim šarmom. A hkrati je razkrila tudi zelo osebne plati njunega odnosa, saj je bila del televizijske dokumentarne serije, ki spremlja njuno življenje.
Razkošna poroka v mestni hiši Saint-Tropeza
Slovesnost je potekala v mestni hiši v St. Tropezu, kjer se je zbralo 110 povabljenih gostov, piše People. Vsi so morali upoštevati določen kodeks oblačenja, kar je dogodku dodalo pridih ekskluzivnosti. Oba ženina sta nosila modri obleki s svetlimi kravatami, videz pa je bil popolnoma usklajen – eleganten, a ne pretirano formalen.
Poroka je bila del štiridelne dokumentarne oddaje, ki jo predvaja nemški kanal Sky. Kamere so spremljale vsak korak priprav, od izbire lokacije do zadnjih detajlov, kar je gledalcem omogočilo vpogled v dinamiko para, ki je sicer precej zaseben.
David Schumacher: priča, ki razkriva močno družinsko vez
Eden najbolj ganljivih trenutkov poroke je bil prihod 24-letnega Davida Schumacherja, ki je bil očetu poročna priča. Kot poroča Bild, je David kljub natrpanemu urniku dirkanja našel čas, da pride na slovesnost, kar je Ralfu izjemno veliko pomenilo.
David je v šali pripomnil: "Upam, da je to zadnja očetova poroka", kar je sprožilo smeh med gosti. A hkrati je pokazalo, kako sproščen in iskren odnos imata oče in sin – nekaj, kar je bilo v preteklosti pogosto postavljeno pod vprašaj zaradi razhoda med Ralfom in Coro.
Sprava z bivšo ženo Coro
Ralf in Cora Schumacher sta imela v preteklosti zelo javen in napet razhod, ki so ga spremljali premoženjski spori in medijski zapleti. Cora je celo dejala, da je z njim "izgubila najboljša leta". Kot poroča Bild, je ob zaroki in poroki pokazala presenetljivo spravljivost. Njeno javno čestitko novoporočencema so mnogi razumeli kot znak, da so stari spori končno preteklost. To je pomemben korak naprej, predvsem zaradi njunega sina Davida, ki je zdaj v odraslosti povezan z obema staršema.
Vir: people.com, bild.de
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