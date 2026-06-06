Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'

Nekdanji dirkač formule 1, 50-letni Ralf Schumacher, je minulo soboto dahnil usodni "da" svojemu partnerju, 14 let mlajšemu Étiennu Bousquet-Cassagnu. Poroka v Saint-Tropezu je bila vse, kar bi pričakovali od para, ki je vajen glamurja – elegantna, čustvena in obdana z mediteranskim šarmom. A hkrati je razkrila tudi zelo osebne plati njunega odnosa, saj je bila del televizijske dokumentarne serije, ki spremlja njuno življenje.

Preberi še Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov

Razkošna poroka v mestni hiši Saint-Tropeza

Slovesnost je potekala v mestni hiši v St. Tropezu, kjer se je zbralo 110 povabljenih gostov, piše People. Vsi so morali upoštevati določen kodeks oblačenja, kar je dogodku dodalo pridih ekskluzivnosti. Oba ženina sta nosila modri obleki s svetlimi kravatami, videz pa je bil popolnoma usklajen – eleganten, a ne pretirano formalen.

Preberi še Schumacher praznuje v objemu svojega partnerja

Poroka je bila del štiridelne dokumentarne oddaje, ki jo predvaja nemški kanal Sky. Kamere so spremljale vsak korak priprav, od izbire lokacije do zadnjih detajlov, kar je gledalcem omogočilo vpogled v dinamiko para, ki je sicer precej zaseben.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za Ralfa je to drugi zakon – pred tem je bil 13 let poročen s Coro Schumacher, s katero ima sina Davida.

David Schumacher: priča, ki razkriva močno družinsko vez

Eden najbolj ganljivih trenutkov poroke je bil prihod 24-letnega Davida Schumacherja, ki je bil očetu poročna priča. Kot poroča Bild, je David kljub natrpanemu urniku dirkanja našel čas, da pride na slovesnost, kar je Ralfu izjemno veliko pomenilo.

Preberi še Pestro življenje Schumacherjeve bivše po njunem razhodu

David je v šali pripomnil: "Upam, da je to zadnja očetova poroka", kar je sprožilo smeh med gosti. A hkrati je pokazalo, kako sproščen in iskren odnos imata oče in sin – nekaj, kar je bilo v preteklosti pogosto postavljeno pod vprašaj zaradi razhoda med Ralfom in Coro.

icon-expand Ralf in David Schumacher FOTO: Profimedia

Sprava z bivšo ženo Coro

Ralf in Cora Schumacher sta imela v preteklosti zelo javen in napet razhod, ki so ga spremljali premoženjski spori in medijski zapleti. Cora je celo dejala, da je z njim "izgubila najboljša leta". Kot poroča Bild, je ob zaroki in poroki pokazala presenetljivo spravljivost. Njeno javno čestitko novoporočencema so mnogi razumeli kot znak, da so stari spori končno preteklost. To je pomemben korak naprej, predvsem zaradi njunega sina Davida, ki je zdaj v odraslosti povezan z obema staršema.

Preberi še Cora Schumacher spet srečno zaljubljena

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.