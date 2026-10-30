Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan

Slovenska pevka Rebeka Dremelj je letošnje krompirjeve počitnice z družino preživela v Italiji, od koder je sledilcem pokazala številne utrinke nepozabnega oddiha. Med fotografijami, ki jih je delila na družbenih omrežjih, pa je največ pozornosti pritegnila prav romantična fotografija z možem Sandijem Škalerjem, s katerim sta skupaj že od leta 1999.

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Delila utrinke na družbenih omrežjih

"Rekla sem: 'Objavim dve, tri fotke, da bom imela spomin.' Zdaj imam 847 fotografij, vse so za objavit, jaz pa še vedno izbiram," je v šaljivem zapisu na družbenih omrežjih priznala Dremljeva.

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Družina je med počitnicami raziskovala slikovite kotičke južne Italije, med drugim tudi pravljični Alberobello, znan po značilnih hiškah trulli, navdušila pa jih je tudi obala v mestu Polignano a Mare.

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Italija jih je popolnoma očarala

Ob fotografijah je Rebeka zapisala: "Italija. Na vsakem vogalu razglednica!" In res, sodeč po objavljenih utrinkih so bili razgledi eden lepših od drugega. Družina si je vzela čas za raziskovanje, sprehode in uživanje v italijanski kulinariki, pevka pa ni skrivala navdušenja nad destinacijo, ki jo je očitno popolnoma prevzela.

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Krompirjeve počitnice zaključili v Rimu

Zadnje dni oddiha so preživeli v Rimu, kjer so obiskali številne znamenitosti, med njimi Kolosej, Španske stopnice in znameniti vodnjak Trevi. Prav pred njim je nastala fotografija, na kateri si Rebeka in Sandi izmenjata poljub. Romantičen prizor je navdušil številne sledilce, ki so se strinjali, da sta kljub dolgim letom skupnega življenja še vedno videti zelo zaljubljena.

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Ob zaključku potovanja je zapisala: "Krompirjeve počitnice počasi zaključujemo v Rimu. Toliko lepih stvari smo videli, toliko dobrih testenin pojedli in toliko prehodili, da bodo noge verjetno še nekaj časa stavkale."

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Ljubezenska zgodba, ki traja že desetletja

Rebeka Dremelj in Sandi Škaler veljata za enega najbolj trdnih parov na slovenski estradni sceni. Skupaj sta že od leta 1999, usodni da pa sta dahnila leta 2011. V vseh teh letih sta ustvarila družino, skupaj prestala številne življenjske preizkušnje in večkrat dokazala, da sta drug drugemu velika opora. Mnogi sledilci zato radi spremljajo njune skupne trenutke, tokratni utrinki iz Italije pa so še enkrat pokazali, da se tudi po skoraj treh desetletjih skupaj med njima še vedno iskri.