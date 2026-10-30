Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Rebeka Dremelj - fb
Trači

Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan

N. Č.
30. 10. 2026 14.52
0

Rebeka Dremelj je na svojih družbenih omrežjih delila utrinke krompirjevih počitnic, ki jih je preživela v Italiji z družino. Še posebej je izstopala romantična fotografija nje in njenega moža, s katerim sta srečno zaljubljena že vrsto let.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Slovenska pevka Rebeka Dremelj je letošnje krompirjeve počitnice z družino preživela v Italiji, od koder je sledilcem pokazala številne utrinke nepozabnega oddiha. Med fotografijami, ki jih je delila na družbenih omrežjih, pa je največ pozornosti pritegnila prav romantična fotografija z možem Sandijem Škalerjem, s katerim sta skupaj že od leta 1999.

V vilo vstopa lepa Slovenka, ki je pripravljena premešati karte
Preberi še
V vilo vstopa lepa Slovenka, ki je pripravljena premešati karte

Delila utrinke na družbenih omrežjih

"Rekla sem: 'Objavim dve, tri fotke, da bom imela spomin.' Zdaj imam 847 fotografij, vse so za objavit, jaz pa še vedno izbiram," je v šaljivem zapisu na družbenih omrežjih priznala Dremljeva.

Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Preberi še
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico

Družina je med počitnicami raziskovala slikovite kotičke južne Italije, med drugim tudi pravljični Alberobello, znan po značilnih hiškah trulli, navdušila pa jih je tudi obala v mestu Polignano a Mare.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italija jih je popolnoma očarala

Ob fotografijah je Rebeka zapisala: "Italija. Na vsakem vogalu razglednica!" In res, sodeč po objavljenih utrinkih so bili razgledi eden lepših od drugega.

Družina si je vzela čas za raziskovanje, sprehode in uživanje v italijanski kulinariki, pevka pa ni skrivala navdušenja nad destinacijo, ki jo je očitno popolnoma prevzela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krompirjeve počitnice zaključili v Rimu

Zadnje dni oddiha so preživeli v Rimu, kjer so obiskali številne znamenitosti, med njimi Kolosej, Španske stopnice in znameniti vodnjak Trevi.

Prav pred njim je nastala fotografija, na kateri si Rebeka in Sandi izmenjata poljub. Romantičen prizor je navdušil številne sledilce, ki so se strinjali, da sta kljub dolgim letom skupnega življenja še vedno videti zelo zaljubljena.

To se je zgodilo z Anamarijo in Nikolo po koncu šova
Preberi še
To se je zgodilo z Anamarijo in Nikolo po koncu šova

Ob zaključku potovanja je zapisala: "Krompirjeve počitnice počasi zaključujemo v Rimu. Toliko lepih stvari smo videli, toliko dobrih testenin pojedli in toliko prehodili, da bodo noge verjetno še nekaj časa stavkale."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba, ki traja že desetletja

Rebeka Dremelj in Sandi Škaler veljata za enega najbolj trdnih parov na slovenski estradni sceni. Skupaj sta že od leta 1999, usodni da pa sta dahnila leta 2011. V vseh teh letih sta ustvarila družino, skupaj prestala številne življenjske preizkušnje in večkrat dokazala, da sta drug drugemu velika opora.

Mnogi sledilci zato radi spremljajo njune skupne trenutke, tokratni utrinki iz Italije pa so še enkrat pokazali, da se tudi po skoraj treh desetletjih skupaj med njima še vedno iskri.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
rebeka dremelj sandi škaler mož družina otroci krompirjeve počitnice znana slovenka
Trači

Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti

24ur.com Poročili sta se Miss Argentine in Miss Portorika 2020
24ur.com Julia Roberts o dolgoletnem možu: Čudovit človek, ki razsvetljuje naš svet
Zadovoljna.si Najlepši trenutki iz poročnega slavja znane Slovenke
24ur.com Romantična objava zaljubljenega Petra in Anastasie: Več kot le zgodba
24ur.com Zakonca Beckham ob dnevu zaljubljencev objavila stare skupne fotografije
Zadovoljna.si Tako je videti lepa žena Dana iz Masterchefa
24ur.com Julia Roberts z možem v Benetkah uživala v romantičnem večeru
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008