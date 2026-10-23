To je zapisala v pogodbo: obdržala je vseh 77 parov čevljev

Ko danes pomislimo na film Blondinka s Harvarda (Legally Blonde), se poleg nepozabne Elle Woods spomnimo tudi na njene ikonične modne kombinacije. Njeni rožnati kostimi, elegantne obleke, torbice in visoke pete so postali pomemben del filmske zgodovine. Zato ni presenetljivo, da se je igralka Reese Witherspoon nanje še posebej navezala. Tako zelo, da si je v pogodbo zapisala prav posebno zahtevo.
V v oddaji The Graham Norton Show je razkrila, da je po snemanju filma Blondinka s Hravarda 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde) obdržala celotno garderobo svojega lika. Po njenih besedah je imela v pogodbi zapisano, da lahko po koncu snemanja odnese domov vsa oblačila, ki jih je nosila kot Elle Woods.
Več kot 70 modnih kosov
Igralka je razkrila, da je obdržala vso garderobo iz nadaljevanja priljubljenega filma, piše People. Med njimi so bile obleke, kostimi, čevlji in številni modni dodatki, ki so zaznamovali podobo ene najbolj prepoznavnih filmskih junakinj začetka tega stoletja. Po njenih besedah so bili številni kosi oblikovalski in zelo dragoceni. Vir navaja tudi, da je med njimi hranila številne kreacije prestižnih modnih znamk.
"Dobila sem vsa svoja oblačila," je priznala Witherspoonova v pogovorni oddaji The Graham Norton Show, kjer je gostovala skupaj z Jennifer Aniston in Julie Andrews ter dodala: "To sem imela zapisano v pogodbi."
Posebna slabost za ikonične čevlje Jimmy Choo
Med predmeti, ki jih je odnesla domov, naj bi bilo tudi 77 parov čevljev znamke Jimmy Choo, po katerih je bila Elle Woods v filmu še posebej prepoznavna. Prav čevlji so bili eden ključnih elementov njenega brezhibno urejenega videza, ki ostaja navdih modnim navdušenkam še danes.
Film, ki je postal kulturni fenomen
Film Blondinka s Harvarda je v kinematografe prišel leta 2001 in hitro postal velika uspešnica. Spremlja zgodbo Elle Woods, ki se po bolečem razhodu vpiše na pravno fakulteto Harvard, kjer kljub številnim predsodkom dokaže, da sta inteligenca in ljubezen do mode lahko popolnoma združljivi.
Nadaljevanje, Blondinka s Harvarda 2: Rdeča, bela in blond (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde), ki si ga lahko nocoj ogledate tudi na POP TV, je sledilo dve leti pozneje, leta 2003. Tudi drugi del je ponovno spremljal dogodivščine Elle Woods, ki se tokrat odpravi v Washington, kjer se zavzame za pravice živali in poskuša vplivati na sprejem nove zakonodaje.
Zakaj je zgodba navdušila oboževalce?
Številni oboževalci so bili navdušeni, ko je igralka razkrila, da modni kosi niso končali v studijskih arhivih. Elle Woods namreč ni zaznamovala le filmskega platna, temveč tudi modni svet. Zato ni presenetljivo, da je Reese Witherspoon želela ohraniti del zgodovine lika, ki ji je prinesel svetovno prepoznavnost.
Vir: People, The Graham Norton Show
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