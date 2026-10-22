Srbska estradnika sta po 12 letih svojo ljubezen okronala s poroko

Srbska glasbenika Relja Popović in Nikolija Jovanović sta po 12 letih skupnega življenja naredila pomemben korak v svojem razmerju. Par, ki je večkrat poudaril, da jima uradni papir ne pomeni veliko, se je namreč v krogu najbližjih na skrivaj poročil.
Poroka na poseben dan
Po poročanju hrvaškega portala Net.hr se je poroka zgodila 19. oktobra, na dan, ko je Nikolija Jovanović praznovala svoj 37. rojstni dan. Pred intimnim slavjem naj bi jo Relja Popović zaprosil v eni od beograjskih restavracij, nato pa sta pred družino in najbližjimi prijatelji izrekla usodni da.
Nevesta je za posebno priložnost izbrala preprosto belo obleko brez rokavov, videz pa dopolnila z belim suknjičem. Ženin se je odločil za bolj sproščeno kombinacijo črnih hlač in majice. Fotografije s slavja je ekskluzivno objavil Vogue Adria.
Spoznala sta se med ustvarjanjem glasbe
Ljubezenska zgodba priljubljenega para se je začela leta 2014. Spoznala sta se med sodelovanjem pri pesmi Alkohola litar, iz profesionalnega sodelovanja pa se je hitro razvilo tudi zasebno razmerje, piše Net.hr.
V več kot desetletju skupnega življenja sta ustvarila družino in postala starša dvema hčerkama. Prva hči Rea se je rodila leta 2016, pet let pozneje pa se jim je pridružila še Hana. Čeprav spadata med najbolj prepoznavne glasbene pare v regiji, svoje družinsko življenje večinoma skrbno varujeta pred javnostjo.
Dolgo sta trdila, da jima poroka ni pomembna
Oba sta v preteklosti večkrat javno povedala, da zanju formalna poroka ni pogoj za srečno zvezo. V intervjujih sta poudarjala, da sta ljubezen, zaupanje in skupno življenje veliko pomembnejši od uradnega dokumenta. Kljub temu sta se po 12 letih odločila, da svojo ljubezensko zgodbo okronata tudi s poroko.
Prav zaradi njune zadržanosti in želje po zasebnosti je vest o poroki številne oboževalce presenetila. Še bolj pa jih je navdušilo dejstvo, da sta ta pomemben življenjski trenutek proslavila daleč od medijskih žarometov.
Vir: Net.hr, Vogue Adria.
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