Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene

Eden najbolj prepoznavnih igralcev sodobnega filmskega platna, Richard Gere, je skozi svojo kariero skrbno varoval svoje zasebno življenje in ga ovijal v tančico skrivnostnosti. Ravno zato so bili vsi še toliko bolj veseli, ko je njegova soproga, Alejandra Silva, na svojem Instagram profilu objavila serijo družinskih fotografij, ki prikazujejo tako njegovega slavnega soproga kot njuna otroka, Jamesa in Alexandra.

Utrinke je delila ob prazniku ljubezni

Ob fotografijah, ki jih je objavila na Instagramu, je zapisala: "Srečno Valentinovo od naše majhne ekipe. Zelo sem hvaležna svojim fantom in svojemu možu - tistemu, ki je prečkal ocean, da bi bil z nami. Neizmerno vas ljubim."

Objavljene družinske fotografije prikazujejo Richarda Gerea, Alejandro Silvo in njuna dva mlajša sinova, Alexandra (roj. 2019) in Jamesa (roj. aprila 2020). Prav tako je viden tudi Alejandrin starejši sin Alberto, star 13 let, poroča Net.hr. Obraze otrok je sicer zameglila, a oboževalci so bili kljub temu zelo veseli teh intimnih utrinkov. Gre namreč za prve bolj podrobne posnetke njunih otrok, odkar so se preselili v špansko prestolnico.

Selitev v Madrid

Družina Richarda Gerea in Alejandre Silve se je pred nekaj leti preselila iz Los Angelesa v Madrid. Odločitev za selitev je bila motivirana z željo po mirnejšem in bolj zasebnem življenju, stran od medijske pozornosti, piše Net.hr, revija People pa dodaja, da se selita tudi zato, da bi bila bližje družini njegove soproge.

"Za Alejandro bo čudovito biti bližje svoji družini, dolgoletnim prijateljem in svoji kulturi," je povedal Gere leta 2024 za španski Vanity Fair in dodal: "Bila je zelo radodarna, ko mi je dala šest let življenja v mojem svetu, zato je pošteno, da ji dam vsaj še šest let življenja v njenem."

icon-expand Richard Gere in Alejandra Silva - med njima je 33-letna starostna razlika. FOTO: Profimedia

Koliko otrok ima Richard Gere?

Richard Gere je biološki oče treh otrok, z njim in Alejando pa živi še njen sin Alberto iz njenega prejšnjega razmerja. Z ženo Alejandro Silvo ima torej dva mlajša sinova: Alexandra, rojenega leta 2019, in Jamesa, rojenega aprila 2020. Poleg tega je Richard Gere leta 2000 v zakonu s Carey Lowell dobil še sina Homerja, navaja revija People. Alejandra Silva pa je mama 13-letnega Alberta iz prejšnje zveze, ki je prav tako del njunega skupnega gospodinjstva v Madridu. Tako imata skupaj tri majhne otroke, ki jih skupaj vzgajata, ter starejšega Homerja, ki ne živi z njimi.

icon-expand Richard Gere, njegova žena Alejandra Silva Gere in starejši sin Homer FOTO: Profimedia

Več o Richardu Geru in njegovi ženi Alejandri si lahko preberete TUKAJ!

