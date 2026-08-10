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Richard Gere in Diana Silvers
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Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih

N. Č.
10. 08. 2026 04.00
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Novi film Asimetrija prinaša zgodbo o nenavadnem razmerju med slavnim avtorjem in mlado asistentko, ki temelji na eni najboljših knjig 21. stoletja po izboru New York Timesa.

Richard Gere se pri 76 letih ne umirja. Hollywoodskega zvezdnika so med snemanjem novega filma v New Yorku ujeli v odličnem razpoloženju, ob njem pa je bila 48 let mlajša igralka Diana Silvers. Njuna sproščena energija in očitna kemija sta hitro pritegnili pozornost mimoidočih in fotografov.

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Snemanje nove ljubezenske zgodbe

Richard Gere in 28-letna Diana Silvers trenutno snemata film Asimetrija (Asymmetry), ki nastaja po odmevnem romanu pisateljice Lise Halliday. Pod režijo se podpisuje Edward Zwick, znan po filmih, kot je Poslednji samuraj.

Richard Gere in Diana Silvers
Richard Gere in Diana Silvers FOTO: Profimedia

Zgodba spremlja razmerje med uglednim 70-letnim pisateljem Ezro in mlado uredniško asistentko Alice. Prav zaradi velike starostne razlike med glavnima junakoma je projekt že zdaj deležen precejšnjega zanimanja javnosti, piše revija People.

V Central Parku nasmejana in sproščena

Fotografi so igralca ujeli med snemanjem prizorov v newyorškem Central Parku. Gere in Silversova sta se vozila v okrašeni kočiji, med vožnjo mahala mimoidočim in se vidno zabavala.

Diana je slavnemu igralcu na mobilnem telefonu kazala fotografije, medtem ko sta ves čas sproščeno klepetala in se smejala. Njuna naravna povezanost je bila opazna tudi pred kamerami, kar je dober obet za prepričljivo upodobitev filmskega para.

Roman, ki je osvojil literarni svet

Roman Asimetrija je ob izidu požel številne pohvale kritikov. The New York Times ga je uvrstil med najpomembnejša literarna dela sodobnega časa, zaradi uspeha knjige pa so bila pričakovanja glede filmske priredbe zelo visoka, piše People.

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Pri nastajanju scenarija sodeluje tudi avtorica Lisa Halliday, kar je pogosto dober znak za zveste in kakovostne ekranizacije knjižnih uspešnic. Film naj bi poleg ljubezenske zgodbe odpiral tudi vprašanja moči, vpliva in družbenih pričakovanj.

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Starostna razlika ni tabu niti v zasebnem življenju

Zanimivo je, da velika starostna razlika Richardu Geru ni tuja niti zunaj filmskih platen. Njegova žena Alejandra Silva je od njega mlajša več kot tri desetletja, igralec pa je v preteklosti večkrat poudaril, da so mu pri odnosih pomembnejše osebnostne lastnosti kot leta. Več o njunem razmerju si lahko preberete TUKAJ!

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Prav zato mnogi menijo, da je Ezra, ki ga bo upodobil v filmu Asimetrija, ena izmed vlog, ki mu je zaradi življenjskih izkušenj še posebej blizu. Premiera filma je predvidena prihodnje leto, ljubitelji romantičnih dram pa jo že nestrpno pričakujejo.

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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