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Alejandra Silva - ig
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Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih

N. Č.
02. 09. 2026 04.00
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Richard Gere je pred dnevi praznoval 77. rojstni dan, veliko pozornosti pa ni pritegnil le hollywoodski zvezdnik, temveč tudi njegova žena Alejandra Silva. Španska publicistka je namreč na družbenih omrežjih objavila nove fotografije, na katerih je pokazala, zakaj jo mnogi uvrščajo med najbolj očarljive partnerke slavnih igralcev.

Richard Gere je dopolnil 77 let, njegova žena Alejandra Silva pa mu je ob tej priložnosti na družbenih omrežjih namenila čustveno voščilo, ki je hitro pritegnilo pozornost oboževalcev. Ob sporočilu je objavila tudi redke družinske fotografije, na katerih je mogoče videti igralca v družbi žene in njunega sina.

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"Ni človeka, s katerim bi raje preživela življenje"

Alejandra Silva je na Instagramu delila utrinke z družinskega praznovanja in zapisala: "Ni človeka, s katerim bi raje preživela življenje. Vse najboljše za rojstni dan. Ljubim te, vsi te imamo radi." S tem je svojemu možu javno izpovedala ljubezen in navdušila številne sledilce.

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Na eni od fotografij zakonca nosita rojstnodnevni kapici in se objemata, proti njima pa teče njun šestletni sin James. Drugi posnetek prikazuje družinski objem, ki je mnoge ganil.

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Družina mu pomeni največ

Zvezdnik filma Čedno dekle in Alejandra Silva sta poročena od leta 2018. Skupaj imata dva sinova, Alexandra in Jamesa. Gere je sicer tudi oče 26-letnega Homerja, ki ga ima iz zakona z nekdanjo ženo Carey Lowell, Alejandra pa ima sina Alberta iz prejšnje zveze.

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V zadnjih letih sta zakonca večkrat poudarila, da jima družina pomeni največ. Alejandra je že lani ob njegovem rojstnem dnevu zapisala, da je Richard 'najboljši mož in najboljši oče, ki kljub številnim obveznostim vedno postavlja družino na prvo mesto'.

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Ljubezenska zgodba, ki še vedno navdušuje

Čeprav Richard Gere že desetletja velja za enega največjih hollywoodskih zapeljivcev, danes živi precej bolj umirjeno življenje kot v času največje slave. V ospredju niso več rdeče preproge, temveč družina, mirnejši življenjski ritem in skupni trenutki z najbližjimi.

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Prav zato so fotografije z njegovega rojstnega dne še toliko bolj posebne. Pokazale so zvezdnika v povsem drugačni luči, kot smo ga vajeni gledati v filmih, predvsem pa razkrile, kako močna je njegova vez z ženo in otrokoma.

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Vir: people.com

Richard Gere Alejandra Silva rojstni dan hollywoodski igralec družinsko življenje
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