Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante

Rihanna je v torek obiskala Diorjevo revijo v okviru pariškega tedna mode, kjer je modna hiša predstavila kolekcijo za pomlad in poletje 2027. V prvi vrsti so poleg nje sedeli tudi Jennifer Lawrence, Rosalía in Cynthia Erivo.

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Rihanna je izbrala črno midi krilo z visokim razporkom, črn top in zgornji del, ki ga je pustila deloma odpetega. Čez ramena je nosila črn šal, videz pa dopolnila s črnimi salonarji, sončnimi očali, več prstani in diamantnimi uhani.

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Toda najdražji kos je nosila precej nižje, okoli levega gležnja.

icon-expand Rihanna osupnila na tednu mode v Parizu. FOTO: Profimedia

Diamanti za skoraj milijon evrov

Gre za razkošno diamantno zapestnico, ki jo je Rihanna nosila kot gleženjsko zapestnico. Kos ima pet visečih elementov, vsak pa se konča z velikim diamantom hruškaste oblike. Po oceni Ajaya Ananda, ustanovitelja in direktorja podjetja Rare Carat, ki jo je objavil Page Six, bi lahko bilo v kosu skupaj okoli 40 karatov diamantov. Posamezni večji diamanti naj bi tehtali približno od pet do sedem karatov, vrednost celotnega kosa pa je ocenil na okoli milijon ameriških dolarjev oziroma približno 882.000 evrov. Gre pa za strokovno oceno vrednosti in ne za javno potrjeno prodajno ceno nakita. Francoski Vogue je Rihannin videz opisal kot monokromatsko podlago za njen bleščeči diamantni nakit in posebej izpostavil prav gleženjsko zapestnico.

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Skoraj milijon dolarjev vredni diamanti okoli gležnja? Rihanna je tudi tokrat poskrbela, da je bil njen prihod na modno revijo vse prej kot običajen.

Rihanna ima z dragocenim nakitom okoli gležnjev že zgodovino

Za pevko takšna izbira sicer ni popolnoma nova. Rihanna je že leta 2024 na Diorjevo revijo prišla z diamantnimi gleženjskimi zapestnicami. Leto prej pa je na dirki Formule 1 v Las Vegasu okoli gležnja nosila uro znamke Jacob & Co., vredno približno 400.000 dolarjev (približno 355.000 evrov).

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Tudi njena zbirka nakita je vse prej kot skromna. Med kosi, ki so ji jih pripisovali, je tudi diamantni prstan za prst na nogi, katerega vrednost naj bi bila okoli 600.000 dolarjev (približno 532.000 evrov).

icon-expand Rihanna je ljubiteljica dragega nakita. FOTO: Profimedia

Tokrat je bilo vse podrejeno enemu detajlu

Čeprav je bila Rihanna od glave do pet oblečena v pretežno črno, je bil njen videz vse prej kot neopazen. Prav nasprotno, preprostost oblačil je omogočila, da so v ospredje stopili diamanti. In pri Rihanni očitno velja pravilo: če že nosiš nakit okoli gležnja, naj bo takšen, da ga je nemogoče spregledati.

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