Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Rihanna
Moda slavnih

Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante

S.B.
05. 10. 2026 04.00
0

Rihanna je znova dokazala, da pri njej modni dodatki nikoli niso zgolj dodatki. Ko se je pojavila na Diorjevi reviji v Parizu, je bila oblečena v skoraj popolnoma črno, a pogled je hitro pritegnil precej bolj bleščeč detajl. Na gležnju je nosila kos nakita, za katerega strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko bil vreden okoli milijon dolarjev.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Rihanna je v torek obiskala Diorjevo revijo v okviru pariškega tedna mode, kjer je modna hiša predstavila kolekcijo za pomlad in poletje 2027. V prvi vrsti so poleg nje sedeli tudi Jennifer Lawrence, Rosalía in Cynthia Erivo.

Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder
Preberi še
Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder

Rihanna je izbrala črno midi krilo z visokim razporkom, črn top in zgornji del, ki ga je pustila deloma odpetega. Čez ramena je nosila črn šal, videz pa dopolnila s črnimi salonarji, sončnimi očali, več prstani in diamantnimi uhani.

Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej
Preberi še
Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej

Toda najdražji kos je nosila precej nižje, okoli levega gležnja.

Rihanna osupnila na tednu mode v Parizu.
Rihanna osupnila na tednu mode v Parizu. FOTO: Profimedia

Diamanti za skoraj milijon evrov

Gre za razkošno diamantno zapestnico, ki jo je Rihanna nosila kot gleženjsko zapestnico. Kos ima pet visečih elementov, vsak pa se konča z velikim diamantom hruškaste oblike.

Po oceni Ajaya Ananda, ustanovitelja in direktorja podjetja Rare Carat, ki jo je objavil Page Six, bi lahko bilo v kosu skupaj okoli 40 karatov diamantov. Posamezni večji diamanti naj bi tehtali približno od pet do sedem karatov, vrednost celotnega kosa pa je ocenil na okoli milijon ameriških dolarjev oziroma približno 882.000 evrov. Gre pa za strokovno oceno vrednosti in ne za javno potrjeno prodajno ceno nakita.

Francoski Vogue je Rihannin videz opisal kot monokromatsko podlago za njen bleščeči diamantni nakit in posebej izpostavil prav gleženjsko zapestnico.

O njeni prosojni obleki govori ves modni svet
Preberi še
O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

Skoraj milijon dolarjev vredni diamanti okoli gležnja? Rihanna je tudi tokrat poskrbela, da je bil njen prihod na modno revijo vse prej kot običajen.

Rihanna ima z dragocenim nakitom okoli gležnjev že zgodovino

Za pevko takšna izbira sicer ni popolnoma nova.

Rihanna je že leta 2024 na Diorjevo revijo prišla z diamantnimi gleženjskimi zapestnicami. Leto prej pa je na dirki Formule 1 v Las Vegasu okoli gležnja nosila uro znamke Jacob & Co., vredno približno 400.000 dolarjev (približno 355.000 evrov).

Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Preberi še
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih

Tudi njena zbirka nakita je vse prej kot skromna. Med kosi, ki so ji jih pripisovali, je tudi diamantni prstan za prst na nogi, katerega vrednost naj bi bila okoli 600.000 dolarjev (približno 532.000 evrov).

Rihanna je ljubiteljica dragega nakita.
Rihanna je ljubiteljica dragega nakita. FOTO: Profimedia

Tokrat je bilo vse podrejeno enemu detajlu

Čeprav je bila Rihanna od glave do pet oblečena v pretežno črno, je bil njen videz vse prej kot neopazen. Prav nasprotno, preprostost oblačil je omogočila, da so v ospredje stopili diamanti.

In pri Rihanni očitno velja pravilo: če že nosiš nakit okoli gležnja, naj bo takšen, da ga je nemogoče spregledati.

Rihanna in A$AP Rocky sinu pripravila nepozaben rojstni dan
Preberi še
Rihanna in A$AP Rocky sinu pripravila nepozaben rojstni dan
Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati
Preberi še
Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rihanna nakit diamanti moda slavnih nakit okoli gležnja milijon okoli gležnja
Moda slavnih

Vsi govorijo o obleki Ane Ivanović, ki je hit jeseni

Moskisvet.com Poglejte, kakšne spodnjice nosi, vredne so več kot 5.000 evrov
Zadovoljna.si Na večerjo se je odpravila s torbico za 14 tisoč evrov
Zadovoljna.si Sprehajala se je v sandalih za več kot 1000 evrov, gledali so jo vsi
Bibaleze.si Deklica, imenovana najlepša na svetu: zakaj se s tem ne strinja
Zadovoljna.si Očarala v črni obleki, ki jo želi imeti vsaka
24ur.com Emma Stone navdušila z obleko, v katero je stlačila kokice
Zadovoljna.si Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972