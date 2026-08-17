Rihanna svoje tri otroke odpeljala na ulico svojega otroštva

38-letna pevka je minuli ponedeljek na Instagramu objavila prikupne utrinke z obiska. Na fotografijah pozira s štiriletnim sinom RZA, dveletnim Riotom in desetmesečno hčerko Rocki Irish. Družina je skupaj stala pred barvito hišo in napisom z imenom Rihanna, ki danes označuje ulico, poimenovano po eni najbolj slavnih Barbadosčank.

Preberi še Rihanne in njene dvojnice praktično ni mogoče ločiti

"En trenutek se počutim kot tista deklica iz Westburyja ... naslednji trenutek pa svoje otroke pripeljem nazaj na 'Rihanna Drive'," je ob fotografijah zapisala Rihanna. Ob tem je dodala še pomenljivo sporočilo: "Neverjetno, kako življenje deluje! In slava še vedno pripada in bo vedno pripadala Vsemogočnemu Stvarniku!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Od otroških ulic do svetovne slave

Rihanna, ki je odraščala na Barbadosu, je s svojim obiskom pokazala, da kljub svetovni slavi ni pozabila svojih korenin. Barbados ji je leta 2017 ob dnevu neodvisnosti izkazal posebno čast, ko so Westbury New Road preimenovali v Rihanna Drive. Fotografije so hitro pritegnile pozornost, saj pevka svoje otroke sicer precej skrbno varuje pred očmi javnosti. Tokrat pa je oboževalcem ponudila redek vpogled v družinsko življenje in pokazala, kako pomembno ji je, da tudi njeni otroci spoznajo kraj, kjer se je začela njena življenjska pot. Rihanna je istega dne z družino uživala tudi na luksuznem katamaranu. V črni obleki in s svojo najmlajšo hčerko Rocki v naročju je zvezdnica uživala v sproščenem dnevu na morju.

Preberi še Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder

Na Barbadosu uživa v družinskem času

Pevka zadnjih nekaj tednov preživlja na Karibih, kjer se je 4. avgusta udeležila tudi tradicionalnega praznovanja Grand Kadooment Day v okviru festivala Crop Over 2026. Rihanna je na prireditvi ponovno navdušila s svojim videzom. Oblekla je drzno opravo, videz pa dopolnila z velikanskim okrašenim pokrivalom in perutmi, ki jih je oblikovala Lauren Austin. Festival Crop Over je tradicionalno praznovanje žetve, ki sega več stoletij v preteklost, Grand Kadooment Day pa predstavlja vrhunec praznovanja. Rihanna se je takrat pridružila tudi skupini Aura, ki jo vodi njen brat Rorrey Fenty, ter ob glasbi zaplesala.

Preberi še Rihanna pokazala svoj nosečniški trebušček v najlepši obleki

Riot praznoval tretji rojstni dan

Družina je imela na Barbadosu tudi razlog za praznovanje. Rihanna je po poročanju ameriških medijev svojemu sinu Riotu pripravila zabavo na temo Spider-Mana ob njegovem tretjem rojstnem dnevu. Zabava naj bi potekala kar na njihovem domu na Barbadosu. Rihanna ima vse tri otroke z ameriškim raperjem A$AP Rockyjem. Par je svojo zvezo začel leta 2020 in od takrat skupaj ustvarja družino, ki jo le redko pokažeta javnosti. Prav zato so fotografije z Barbadosa še toliko bolj posebne. Rihanna je z njimi pokazala ne le svojo svetovno zvezdniško plat, temveč tudi precej bolj osebno zgodbo: zgodbo mame, ki svoje otroke pelje tja, kjer se je nekoč začela njena lastna pot.

icon-expand Rihanna in ASAP Rocky FOTO: Profimedia

Od ulice, kjer je nekoč odraščala kot deklica, do ulice, ki danes nosi njeno ime, je Rihanna prehodila izjemno pot. In zdaj lahko ta del svoje zgodbe deli tudi s svojimi tremi otroki.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.