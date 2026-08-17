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Rihanna
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Rihanna svoje tri otroke odpeljala na ulico svojega otroštva

M. A.
17. 08. 2026 04.00
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Rihanna je svoje počitnice na Barbadosu izkoristila za prav poseben družinski trenutek. Zvezdnica je svoje tri otroke odpeljala na ulico, kjer je sama odraščala: nekdanjo Westbury New Road, ki se danes imenuje Rihanna Drive. Obisk je pospremila z redkimi fotografijami, na katerih je pokazala vse tri svoje otroke.

38-letna pevka je minuli ponedeljek na Instagramu objavila prikupne utrinke z obiska. Na fotografijah pozira s štiriletnim sinom RZA, dveletnim Riotom in desetmesečno hčerko Rocki Irish. Družina je skupaj stala pred barvito hišo in napisom z imenom Rihanna, ki danes označuje ulico, poimenovano po eni najbolj slavnih Barbadosčank.

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"En trenutek se počutim kot tista deklica iz Westburyja ... naslednji trenutek pa svoje otroke pripeljem nazaj na 'Rihanna Drive'," je ob fotografijah zapisala Rihanna. Ob tem je dodala še pomenljivo sporočilo: "Neverjetno, kako življenje deluje! In slava še vedno pripada in bo vedno pripadala Vsemogočnemu Stvarniku!"

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Od otroških ulic do svetovne slave

Rihanna, ki je odraščala na Barbadosu, je s svojim obiskom pokazala, da kljub svetovni slavi ni pozabila svojih korenin. Barbados ji je leta 2017 ob dnevu neodvisnosti izkazal posebno čast, ko so Westbury New Road preimenovali v Rihanna Drive.

Fotografije so hitro pritegnile pozornost, saj pevka svoje otroke sicer precej skrbno varuje pred očmi javnosti. Tokrat pa je oboževalcem ponudila redek vpogled v družinsko življenje in pokazala, kako pomembno ji je, da tudi njeni otroci spoznajo kraj, kjer se je začela njena življenjska pot.

Rihanna je istega dne z družino uživala tudi na luksuznem katamaranu. V črni obleki in s svojo najmlajšo hčerko Rocki v naročju je zvezdnica uživala v sproščenem dnevu na morju.

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Na Barbadosu uživa v družinskem času

Pevka zadnjih nekaj tednov preživlja na Karibih, kjer se je 4. avgusta udeležila tudi tradicionalnega praznovanja Grand Kadooment Day v okviru festivala Crop Over 2026.

Rihanna je na prireditvi ponovno navdušila s svojim videzom. Oblekla je drzno opravo, videz pa dopolnila z velikanskim okrašenim pokrivalom in perutmi, ki jih je oblikovala Lauren Austin.

Festival Crop Over je tradicionalno praznovanje žetve, ki sega več stoletij v preteklost, Grand Kadooment Day pa predstavlja vrhunec praznovanja. Rihanna se je takrat pridružila tudi skupini Aura, ki jo vodi njen brat Rorrey Fenty, ter ob glasbi zaplesala.

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Riot praznoval tretji rojstni dan

Družina je imela na Barbadosu tudi razlog za praznovanje. Rihanna je po poročanju ameriških medijev svojemu sinu Riotu pripravila zabavo na temo Spider-Mana ob njegovem tretjem rojstnem dnevu. Zabava naj bi potekala kar na njihovem domu na Barbadosu.

Rihanna ima vse tri otroke z ameriškim raperjem A$AP Rockyjem. Par je svojo zvezo začel leta 2020 in od takrat skupaj ustvarja družino, ki jo le redko pokažeta javnosti. Prav zato so fotografije z Barbadosa še toliko bolj posebne. Rihanna je z njimi pokazala ne le svojo svetovno zvezdniško plat, temveč tudi precej bolj osebno zgodbo: zgodbo mame, ki svoje otroke pelje tja, kjer se je nekoč začela njena lastna pot.

Rihanna in ASAP Rocky
Rihanna in ASAP RockyFOTO: Profimedia

Od ulice, kjer je nekoč odraščala kot deklica, do ulice, ki danes nosi njeno ime, je Rihanna prehodila izjemno pot. In zdaj lahko ta del svoje zgodbe deli tudi s svojimi tremi otroki.

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Vir: pagesix.com

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