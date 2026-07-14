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Rihanna
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Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder

L.G.
14. 07. 2026 16.28
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Obiskovalci stadiona Yankee Stadium v New Yorku so doživeli trenutek, ki ga verjetno ne bodo nikoli pozabili. Jay-Z je zadnji koncert svoje jubilejne serije nastopov ob 30-letnici kariere sklenil z velikim presenečenjem – na oder je povabil Rihanno, ki je pred množico navdušenih oboževalcev nastopila prvič po dveh letih.

Čeprav se je koncert zaradi varnostnih težav in gneče pred stadionom začel z večurno zamudo, je bilo nezadovoljstvo občinstva hitro pozabljeno. Ko se je na odru pojavila barbadoška zvezdnica, je stadion dobesedno eksplodiral od navdušenja.

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Trenutek, na katerega so oboževalci čakali leta

Jay-Z in Rihanna sta skupaj izvedla uspešnico "Run This Town", ki je leta 2009 postala eden največjih hitov tistega obdobja. Kot poroča Elle, je bil skupni nastop še toliko bolj poseben, ker se na koncertnem odru nista skupaj pojavila že več kot desetletje.

Po skupni izvedbi pesmi je Rihanna občinstvo razveselila še s solo nastopom.

Vidno ganjena je občinstvu priznala, da pogreša nastopanje: 'O moj bog, kako sem pogrešala to!' Kasneje se je pošalila še, da je po premoru nekoliko 'zarjavela', a navdušeni odziv občinstva je dokazal nasprotno.

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Zgodba, ki sega skoraj dve desetletji nazaj

Njun skupni nastop ima tudi posebno simboliko. Prav Jay-Z je bil namreč eden ključnih ljudi, ki so pomagali začeti Rihannino glasbeno kariero. Ko je bila še najstnica, jo je podpisal pod založbo Def Jam in ji odprl vrata v svet glasbene industrije.

Zato so številni oboževalci njun nastop razumeli kot poklon dolgoletnemu prijateljstvu in uspešnemu sodelovanju, ki je ustvarilo številne uspešnice.

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Kdaj se bo Rihanna zares vrnila?

Prav vsak Rihannin nastop danes sproži nova ugibanja o njeni glasbeni vrnitvi. Njeni zadnji studijski album Anti je izšel že leta 2016, oboževalci pa že leta čakajo na nove pesmi in morebitno turnejo. Pevka je sicer večkrat namignila, da nastaja nov album, vendar podrobnosti še vedno ostajajo skrivnost.

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Viri: ELLE, People/Yahoo Entertainment, Complex, Contact Music

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