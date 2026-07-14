Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder

Čeprav se je koncert zaradi varnostnih težav in gneče pred stadionom začel z večurno zamudo, je bilo nezadovoljstvo občinstva hitro pozabljeno. Ko se je na odru pojavila barbadoška zvezdnica, je stadion dobesedno eksplodiral od navdušenja.

Jay-Z in Rihanna sta skupaj izvedla uspešnico "Run This Town", ki je leta 2009 postala eden največjih hitov tistega obdobja. Kot poroča Elle, je bil skupni nastop še toliko bolj poseben, ker se na koncertnem odru nista skupaj pojavila že več kot desetletje.

Po skupni izvedbi pesmi je Rihanna občinstvo razveselila še s solo nastopom.

Vidno ganjena je občinstvu priznala, da pogreša nastopanje: 'O moj bog, kako sem pogrešala to!' Kasneje se je pošalila še, da je po premoru nekoliko 'zarjavela', a navdušeni odziv občinstva je dokazal nasprotno.