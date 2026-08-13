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Robbie Williams in Ayda Field
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Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje

N. Č.
13. 08. 2026 04.00
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Robbie Williams in njegova žena Ayda Field sta te dni praznovala pomemben mejnik. Slavni glasbenik je ob 16. obletnici poroke svoji izbranki namenil posebno javno izpoved, s katero je ganil tako njo kot številne oboževalce.

Robbie Williams in Ayda Field sta skupaj že 20 let. Spoznala sta se leta 2007 na zmenku na slepo, ki ga je organiziral skupni prijatelj, med njima pa je hitro preskočila iskrica. V letih, ki so sledila, sta svojo zvezo gradila stran od hollywoodskega blišča ter ustvarila trdne temelje za skupno življenje.

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Njuna ljubezenska zgodba velja za eno najbolj uspešnih med zvezdniškimi pari. Kljub številnim izzivom, ki jih prinašata življenje v središču pozornosti in mednarodna kariera, sta ostala povezana ter si ves čas stala ob strani.

Obletnico poroke proslavila na prav poseben način

7. avgusta sta Robbie in Ayda praznovala 16. obletnico poroke. Le dan pozneje je pevec med nastopom na glasbenem festivalu v Bratislavi pripravil presenečenje, ki ga njegova žena zagotovo ne bo pozabila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sredi koncerta je prekinil program in občinstvu spregovoril o svoji življenjski sopotnici, piše People. Poudaril je, da sta par že dve desetletji, Aydo pa opisal kot izjemno inteligentno žensko z odličnim smislom za humor. Nato ji je posvetil pesem Pretty Face, kar je med obiskovalci festivala poželo velik aplavz, še dodajajo.

Kasneje je bil čustveni trenutek objavljen tudi na družbenih omrežjih. Ayda se je na posnetek odzvala v svojem značilnem slogu in v šaljivem komentarju zapisala, da je Robbiejev video 'zmagal v tekmovanju za najboljšo čestitko ob obletnici'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skrivna poroka, ki je presenetila vse

Ko sta se leta 2010 odločila stopiti pred oltar, sta pripravila pravo presenečenje. Družino in prijatelje sta povabila na dom v Los Angelesu pod pretvezo, da organizirata tematsko zabavo Casino Royale.

Gostje pa so ob prihodu ugotovili, da jih v resnici čaka poročni obred. Poseben pečat je dogodku dala tudi Ayda, ki se je do oltarja sprehodila v družbi njunih psov. Robbie je pozneje priznal, da je bil tisti dan najsrečnejši moški na svetu in da ga je pogled na bodočo nevesto močno ganil.

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Družina je njuna največja sreča

V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Teddy, Charlie, Coco in Beau. Čeprav ju pogosto spremljajo medijski žarometi, skušata družinsko življenje ohranjati čim bolj zasebno.

Prav družina je postala središče njunega sveta, ob tem pa oba uspešno usklajujeta svoje poklicne obveznosti. Robbie še vedno navdušuje na glasbenih odrih po svetu, Ayda pa ostaja dejavna na področju igralstva in televizije, piše People.

Robbie Williams in Ayda Field
Robbie Williams in Ayda FieldFOTO: Profimedia

Zaobljube sta obnovila po dveh desetletjih ljubezni

Njuna ljubezenska zgodba je lani dobila še eno simbolično poglavje. Po dveh desetletjih skupne poti sta si ponovno izmenjala zakonske zaobljube in tako potrdila, da je njuna zveza še vedno trdna, piše People.

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Ob številnih zvezdniških razhodih sta Robbie Williams in Ayda Field dokaz, da lahko ljubezen v svetu slavnih traja. Od zmenka na slepo do štirih otrok in 16 let zakona njuna zgodba ostaja ena tistih, ki navdihuje številne pare po svetu.

Robbie Williams in Ayda Field
Robbie Williams in Ayda FieldFOTO: Profimedia
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Vir: people.com

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