Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje

Robbie Williams in Ayda Field sta skupaj že 20 let. Spoznala sta se leta 2007 na zmenku na slepo, ki ga je organiziral skupni prijatelj, med njima pa je hitro preskočila iskrica. V letih, ki so sledila, sta svojo zvezo gradila stran od hollywoodskega blišča ter ustvarila trdne temelje za skupno življenje.
Obletnico poroke proslavila na prav poseben način
7. avgusta sta Robbie in Ayda praznovala 16. obletnico poroke. Le dan pozneje je pevec med nastopom na glasbenem festivalu v Bratislavi pripravil presenečenje, ki ga njegova žena zagotovo ne bo pozabila.
Sredi koncerta je prekinil program in občinstvu spregovoril o svoji življenjski sopotnici, piše People. Poudaril je, da sta par že dve desetletji, Aydo pa opisal kot izjemno inteligentno žensko z odličnim smislom za humor. Nato ji je posvetil pesem Pretty Face, kar je med obiskovalci festivala poželo velik aplavz, še dodajajo.
Kasneje je bil čustveni trenutek objavljen tudi na družbenih omrežjih. Ayda se je na posnetek odzvala v svojem značilnem slogu in v šaljivem komentarju zapisala, da je Robbiejev video 'zmagal v tekmovanju za najboljšo čestitko ob obletnici'.
Skrivna poroka, ki je presenetila vse
Ko sta se leta 2010 odločila stopiti pred oltar, sta pripravila pravo presenečenje. Družino in prijatelje sta povabila na dom v Los Angelesu pod pretvezo, da organizirata tematsko zabavo Casino Royale.
Gostje pa so ob prihodu ugotovili, da jih v resnici čaka poročni obred. Poseben pečat je dogodku dala tudi Ayda, ki se je do oltarja sprehodila v družbi njunih psov. Robbie je pozneje priznal, da je bil tisti dan najsrečnejši moški na svetu in da ga je pogled na bodočo nevesto močno ganil.
Družina je njuna največja sreča
V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Teddy, Charlie, Coco in Beau. Čeprav ju pogosto spremljajo medijski žarometi, skušata družinsko življenje ohranjati čim bolj zasebno.
Prav družina je postala središče njunega sveta, ob tem pa oba uspešno usklajujeta svoje poklicne obveznosti. Robbie še vedno navdušuje na glasbenih odrih po svetu, Ayda pa ostaja dejavna na področju igralstva in televizije, piše People.
Zaobljube sta obnovila po dveh desetletjih ljubezni
Njuna ljubezenska zgodba je lani dobila še eno simbolično poglavje. Po dveh desetletjih skupne poti sta si ponovno izmenjala zakonske zaobljube in tako potrdila, da je njuna zveza še vedno trdna, piše People.
Vir: people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV