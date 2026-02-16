To lepotico ljubi Robert Hrgota

Robert Hrgota, 37-letni selektor slovenskih smučarskih skakalcev, velja za enega ključnih akterjev pri uspešnih rezultatih naše reprezentance. Kljub temu javnost ve malo o njegovem zasebnem življenju in lepotici, ki je osvojila njegovo srce.
Kdo je Talita Slatnar?
Srčna izbranka Roberta Hrgote je Talita Slatnar. Gre za hčer Petra Slatnarja, priznanega slovenskega inovatorja in proizvajalca smuči, čigar podjetje Slatnar ima velik vpliv v tem športu. Tudi sama je zaposlena v družinskem podjetju, kjer je aktivna na področju prodaje in nabave.
Pred dvema letoma sta postala starša
Maja 2024 je Robert Hrgota za 24ur.com potrdil, da bosta skupaj s Talito prvič postala starša. Ob koncu leta sta se nato razveselila sina Izaka, ki jima je polepšal življenje. "Zelo se veseliva. Za oba bo to prvič," je takrat povedal Hrgota, več pa si lahko preberete TUKAJ!
Slovenija navdušuje v smučarskih skokih
Slovenija navdušuje v smučarskih skokih tudi na olimpijskih igrah v Cortini, kjer smo osvojili že kar štiri medalje. Med dekleti je najbolj izstopala Nika Prevc, ki si je na srednji skakalnici priborila srebrno medaljo, na veliki napravi pa bronasto, potem pa sta tu še dve zlati medalji – ena ekipna na srednji skakalnici in zlata medalja Domna Prevca na veliki skakalnici – za kateri je v veliki meri zaslužen tudi izkušeni trener Robert Hrgota. Več o njegovih zaslugah si lahko preberete TUKAJ!
