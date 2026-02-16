Zadovoljna.si
Talita Slatnar - fb
Trači

To lepotico ljubi Robert Hrgota

N. Č.
16. 02. 2026 10.30
0

Trener smučarskih skakalcev Robert Hrgota kljub medijskemu zanimanju skrbno varuje svoje zasebno življenje, ki ga deli z izbranko Talito Slatnar in sinom.

Robert Hrgota, 37-letni selektor slovenskih smučarskih skakalcev, velja za enega ključnih akterjev pri uspešnih rezultatih naše reprezentance. Kljub temu javnost ve malo o njegovem zasebnem življenju in lepotici, ki je osvojila njegovo srce.

Robert Hrgota in Telita Slatnar
Robert Hrgota in Telita Slatnar FOTO: mediaspeed

Kdo je Talita Slatnar?

Srčna izbranka Roberta Hrgote je Talita Slatnar. Gre za hčer Petra Slatnarja, priznanega slovenskega inovatorja in proizvajalca smuči, čigar podjetje Slatnar ima velik vpliv v tem športu. Tudi sama je zaposlena v družinskem podjetju, kjer je aktivna na področju prodaje in nabave.

Pred dvema letoma sta postala starša

Maja 2024 je Robert Hrgota za 24ur.com potrdil, da bosta skupaj s Talito prvič postala starša. Ob koncu leta sta se nato razveselila sina Izaka, ki jima je polepšal življenje. "Zelo se veseliva. Za oba bo to prvič," je takrat povedal Hrgota, več pa si lahko preberete TUKAJ!

Slovenija navdušuje v smučarskih skokih

Slovenija navdušuje v smučarskih skokih tudi na olimpijskih igrah v Cortini, kjer smo osvojili že kar štiri medalje. Med dekleti je najbolj izstopala Nika Prevc, ki si je na srednji skakalnici priborila srebrno medaljo, na veliki napravi pa bronasto, potem pa sta tu še dve zlati medalji – ena ekipna na srednji skakalnici in zlata medalja Domna Prevca na veliki skakalnici – za kateri je v veliki meri zaslužen tudi izkušeni trener Robert Hrgota. Več o njegovih zaslugah si lahko preberete TUKAJ!

Robert Hrgota Talita Slatnar smučarski skoki trener Peter Slatnar olimpijske igre olimpijske igre 2026 slovenska reprezentanca nika prevc domen prevc skoki
