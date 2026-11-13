Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond

V zadnjih mesecih se ime Roberta Pattinsona vse pogosteje pojavlja v ugibanjih o prihodnosti franšize James Bond. Kot poroča Men's Journal, naj bi se iskanje novega agenta 007 približevalo končni fazi, med oboževalci in filmskimi komentatorji pa kroži več znanih imen. Med njimi je tudi Pattinson, ki ga številni vidijo kot igralca, ki bi lahko franšizi prinesel nekoliko bolj skrivnostno in sodobno energijo.

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Svetovno slavo mu je prinesel Twilight

Čeprav je Robert Pattinson pred tem nastopil že v filmih o Harryju Potterju, je njegovo življenje za vedno spremenila vloga Edwarda Cullena v filmski sagi Somrak (Twilight). Filmi, posneti po knjižnih uspešnicah Stephenie Meyer, so med letoma 2008 in 2012 postali svetovni fenomen, Pattinson pa eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije.

icon-expand Robert Pattinson FOTO: Profimedia

Milijoni oboževalk so spremljali njegovo romanco s Kristen Stewart, mediji pa so vsak njegov korak pretvorili v naslovnico. Kljub izjemni priljubljenosti pa je igralec kmalu ugotovil, da ga status najstniškega idola omejuje bolj, kot mu koristi.

Namesto velikih uspešnic je izbral zahtevnejše filme

Po koncu sage Twilight se je Pattinson odločil za potezo, ki je mnoge presenetila. Namesto novih komercialnih uspešnic je začel sodelovati z uglednimi režiserji neodvisnega filma. Nastopil je v filmih, kot so Good Time, The Lighthouse, High Life in Cosmopolis, s katerimi si je prislužil pohvale filmskih kritikov. Številni poznavalci industrije menijo, da je prav v tem obdobju dokazal, da je veliko več kot le obraz ene uspešne franšize.

S premišljeno izbiro vlog je postopoma spremenil tudi percepcijo javnosti. Iz igralca, ki je bil znan predvsem po ljubezenski zgodbi z vampirjem, je postal eden najbolj zanimivih hollywoodskih karakternih igralcev.

Batman je dokončno spremenil njegovo podobo

Leta 2022 je prevzel še eno izjemno pomembno vlogo. V filmu The Batman je stopil v čevlje legendarnega superjunaka in dvomljivcem dokazal, da lahko nosi tudi velike studijske projekte. Pattinson je predstavil temačnejšo, bolj ranljivo in psihološko kompleksno različico Brucea Wayna, s katero je navdušil tako kritike kot občinstvo.

icon-expand Batman FOTO: 24ur.com

Viralni stavek, ki je obnorel splet

Če je z Batmanom dokazal, da lahko prepričljivo prevzame eno najbolj kultnih vlog v filmski zgodovini, je pred kratkim vstopil v še eno izjemno odmevno filmsko zgodbo. Igralec je nastopil v Odiseji, novi adaptaciji Homerjevega epa, ki ga je režiral nihče drug kot Christopher Nolan.

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Čeprav je film ponudil številne epske prizore, je med oboževalci nepričakovano največ pozornosti pritegnil prav Pattinsonov stavek: "Somebody get these beggars out of here." Izjava je kmalu postala viralna na družbenih omrežjih, uporabniki pa so jo začeli množično uporabljati v memih in šaljivih videoposnetkih. Številni so se pošalili, da je igralcu uspelo ustvariti enega najbolj nepozabnih filmskih trenutkov leta z zgolj enim stavkom. Prav takšni trenutki kažejo, zakaj Pattinson ostaja eden najbolj priljubljenih in karizmatičnih igralcev svoje generacije, ki zna pritegniti pozornost tako na filmskem platnu kot zunaj njega.

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Zasebno življenje: Danes je srečen ob Suki Waterhouse

Če je bilo njegovo zasebno življenje nekoč stalna tarča medijev, je danes precej bolj umirjeno. Že več let je v zvezi z britansko pevko, igralko in manekenko Suki Waterhouse, s katero veljata za enega najbolj diskretnih parov v svetu slavnih.

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Par je leta 2024 pozdravil prihod prvega otroka, Pattinson pa je v redkih intervjujih večkrat namignil, da mu družinsko življenje veliko pomeni. Prav zato danes deluje precej drugače kot v časih, ko je bil ena največjih tarč paparacev.

icon-expand Suki Waterhouse in Robert Pattinson FOTO: AP

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Zakaj ga mnogi vidijo kot idealnega Jamesa Bonda?

Čeprav uradne potrditve ni, se Pattinsonovo ime vse pogosteje pojavlja v pogovorih o prihodnosti franšize James Bond. Njegovi podporniki poudarjajo več razlogov. Poleg prepoznavnosti in dolgoletnih igralskih izkušenj ima tudi značilno kombinacijo šarma, skrivnostnosti in samozavesti, ki jo mnogi povezujejo s slovitim britanskim agentom. Hkrati je dovolj mlad, da bi lahko vlogo igral več let, kar je za producente pomemben dejavnik, piše The Hollywood Reporter.

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Prednost predstavlja tudi dejstvo, da je britanski igralec, kar je v zgodovini franšize pogosto igralo pomembno vlogo pri izbiri glavnega igralca, še dodajajo.

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Konkurenca je izjemno močna

Seveda Pattinson ni edino ime, ki ga povezujejo z Bondom. Med najpogosteje omenjenimi kandidati se že kar nekaj časa pojavljajo tudi Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Theo James, Jack Lowden in Callum Turner, med možnimi kandidati pa naj bi po poročanju nekaterih medijev bila tudi Henry Cavill in Josh O'Connor.

Druge kandidate, ki naj bi bili v ožjem izboru, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 7 Aaron Taylor Johnson













Od Edwarda Cullena do potencialnega agenta 007

Le redki igralci so se tako uspešno otresli podobe najstniškega idola, kot je to uspelo Robertu Pattinsonu. Njegova kariera je v zadnjih letih dokazala, da zna sprejemati premišljene odločitve, prevzemati zahtevne vloge in presenečati občinstvo. Izkazal se je tako v Batmanu kot v Odiseji, njegovi oboževalci pa se veselijo tudi nadaljevanja franžize Dune, ki v kinomatografe prihaja letošnjega decembra.

Ali bo prav on naslednji James Bond, bo pokazal čas. Če gre verjeti poznavalcem franšize, bi lahko ustvarjalci končno odločitev sprejeli že pred zahvalnim dnevom.





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