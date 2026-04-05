Njun igriv odnos navdušuje oboževalce

Robert Pattinson in Zendaya trenutno promovirata film The Drama, ki je že prišel v kinematografe, tudi pri nas. Gre za romantično dramo z elementi komedije, v kateri igrata zaročenca, katerih odnos se začne zapletati tik pred poroko, ko na plano pridejo neprijetne skrivnosti iz preteklosti. Film torej spremlja par, ki ga nepričakovan preobrat med poročnim tednom postavi pred resno preizkušnjo.

Preberi še Robert Pattinson je najlepši moški na svetu (in ja, na lestvici je tudi Brad Pitt)

Pestro leto za oba igralca

Leto 2026 bo za oba igralca izjemno pestro, saj ne bosta skupaj nastopila le v filmu The Drama, temveč še v dveh drugih velikih projektih. Eden najbolj pričakovanih je The Odyssey, epska filmska priredba Homerjeve Odiseje, ki jo režira Christopher Nolan. Zendaya bo upodobila boginjo Ateno, Robert Pattinson pa enega izmed Penelopinih snubcev. Film velja za enega največjih Nolanovih projektov doslej.

icon-expand Robert Pattinson in Zendaya - skupaj sodelujeta pri številnih projektih. FOTO: Profimedia

Poleg tega bosta skupaj zaigrala še v filmu Dune: Part Three, nadaljevanju znanstvenofantastične sage Peščeni planet. Zendaya se vrača v vlogi Chani, Robert Pattinson pa se je igralski zasedbi pridružil na novo. Po prvih informacijah bo zgodba postavljena več let po dogodkih drugega dela in bo močno poudarila odnos med Paulom in Chani.

Igriv odnos ob promociji filma The Drama

Skupni intervjuji Roberta Pattinsona in Zendaye so med oboževalci hitro postali pravi hit, saj je med njima očitna sproščena in prijateljska energija. V nedavnem pogovoru za Vogue sta se šalila o svojih prvih srečanjih, o razlikah med generacijami in o tem, kako Robert Pattinson pogosto vse obrne na humor. Zendaya je celo priznala, da bi si želela Pattinsona videti v čisti komediji, čeprav se je on pošalil, da je The Drama že skoraj komedija, piše Vogue.

Preberi še Igralec navdušil v babičinih mrežastih hlačnih nogavicah

Zendaya je v enem od intervjujev razkrila tudi, da jo Pattinson pogosto zmede s svojim načinom govora in smehom. Povedala je: "Tom ima prav, smejiš se vsemu, kar poveš, zato je zelo težko vedeti, kdaj misliš resno in kdaj ne." Dodala je še, da Pattinson pogosto začne stavek zelo hitro, nato pa ga prekine z besedami 'ni pomembno', a na koncu vseeno pove, kaj je želel povedati, piše Geo News.

icon-expand Zendaya in Robert Pattinson - igriv odnos FOTO: Profimedia

Pattinson dobro pozna Zendayinega partnerja

Njuno prijateljstvo je očitno tudi zato, ker Pattinson dobro pozna Zendayinega partnerja, Toma Hollanda. Robert Pattinson in Tom Holland sta leta 2020 skupaj igrala v filmu The Devil All the Time, piše People.

Preberi še Štiri leta sta se skrivala, zdaj pa končno stopila pred javnost

V intervjuju za GQ pa je zvezdnik Spider-Mana razkril svoje prijateljstvo z zvezdnikom Somraka. Dejal je: "Roba imam rad do smrti, on je moj dober prijatelj."

icon-expand Zendayin partner Tom Holland. FOTO: Profimedia

Zendaya navdušila z modnimi odločitvami ob promociji filma

Zendaya je med promocijo filma The Drama navdušila tudi z modnimi videzi, ki so sledili poročni temi filma. Kot poroča People, je za videz 'nekaj starega' oblekla legendarno obleko modne oblikovalke Vivienne Westwood, ki jo je prvič nosila že leta 2015 na podelitvi oskarjev.

icon-expand Zendaya - nekaj starega FOTO: Profimedia

Za 'nekaj novega' je Zendaya izbrala novo, posebej zanjo izdelano obleko modne hiše Louis Vuitton, ki jo je nosila na pariški premieri filma. Videz je poudarjal eleganco in sodoben pristop k poročni modi, oboževalci pa so ga hitro razglasili za enega njenih najboljših modnih trenutkov v zadnjem času.

icon-expand Zendaya - nekaj novega. FOTO: Profimedia

V kategoriji 'nekaj izposojenega' je nosila obleko modne hiše Armani Privé, ki jo je pred njo nosila igralka Cate Blanchett. Zendaya je s tem izkazala poklon preteklim modnim ikonam in še enkrat pokazala, kako spretno zna združiti staro in novo.

icon-expand Zendaya - nekaj izposojenega. FOTO: Profimedia

Preberi še Na rdeči preprogi sta nosili isto obleko

Za 'nekaj modrega' pa je izbrala modro obleko modne hiše Schiaparelli z dramatičnimi pernatimi detajli, ki jo je nosila na projekciji v New Yorku. Tudi ta videz je požel veliko navdušenja na družbenih omrežjih, saj se je popolnoma ujemal s promocijsko zgodbo filma.

icon-expand Zendaya - nekaj modrega FOTO: Profimedia

O čem govori film The Drama?

Film The Drama spremlja par, ki se pripravlja na poroko, nato pa njun odnos zamaje šokantno razkritje. Sprva deluje kot lahkotna romantična zgodba, vendar se kmalu razvije v precej bolj temačno in psihološko napeto pripoved. Kritiki poudarjajo, da film razbija klasične romantične klišeje in občinstvu ponudi nepričakovano zgodbo o ljubezni, zaupanju in skrivnostih.

icon-expand Robert Pattinson in Zendaya v filmu The Drama FOTO: Profimedia

Film je že na voljo tudi v naših kinematografih.

