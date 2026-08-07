Poročena je bila trikrat, zdaj pa je spet srečno zaljubljena

Po treh zakonih priznala: 'Poroke ne potrebujem več'

Robin Wright že desetletja velja za eno najbolj cenjenih hollywoodskih igralk. Občinstvo je navdušila z vlogami v filmih Forrest Gump in Princesa nevesta ter v seriji Hiša iz kart. Prav zato so njeni redki vpogledi v zasebno življenje vedno deležni velike pozornosti. Tokrat je naredila izjemo in iskreno spregovorila o ljubezni, sreči ter razlogu, zakaj se ne želi nikoli več poročiti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vsi oboževalci Robin Wright, ne zamudite je v petek ob 21.50 na KINO v pustolovski drami Divji kraj. Film spremlja žensko, ki po osebni tragediji v odmaknjeni divjini išče nov začetek in upanje.

Preberi še Simpatična Carmen z novo fotografijo dvignila veliko prahu

59-letna igralka je razkrila, da je v britansko-avstralskem arhitektu Henryju Smithu našla partnerja, ob katerem se počuti sprejeto in ljubljeno. Kot je povedala v intervjuju za britanski The Sunday Times, ga opisuje kot "dobrega in zrelega človeka", s katerim si želi skupaj preživeti prihodnost. Po njenih besedah je prav to tisto, kar je iskala.

icon-expand Robin Wright FOTO: Profimedia

Preberi še Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre

"Želim se z nekom postarati, potovati in skupaj doživljati svet," je dejala. Dodala je, da se po letih iskanja končno počuti mirno in izpolnjeno. Kljub temu pa pravi, da nove poroke ne načrtuje. Na vprašanje, ali bi se še kdaj sprehodila do oltarja, je odgovorila zelo neposredno: "Ne. O, bog, ne. Zakaj? To je preprosto nepotrebno."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste

Robin Wright je bila v preteklosti poročena trikrat. Njen prvi mož je bil igralec Dane Witherspoon, sledil je zakon z igralcem Seanom Pennom, s katerim imata dva otroka, nazadnje pa je bila poročena s Clémentom Giraudetom. Po več pomembnih življenjskih prelomnicah danes pravi, da je našla nekaj, kar ji pomeni veliko več kot poročni prstan – občutek, da je sprejeta takšna, kot je.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej

Igralka je razkrila tudi, da sta s partnerjem našla nov dom v Angliji, kjer uživata precej bolj umirjen način življenja. Po njenem mnenju ji prav počasnejši tempo in več miru omogočata, da se osredotoči na stvari, ki so ji danes res pomembne.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Kaj novega bomo avgusta gledali na VOYO?

Čeprav ima za sabo tri zakone, Robin Wright še vedno verjame v ljubezen. Pravi, da ostaja romantična duša, vendar danes na partnerski odnos gleda drugače kot nekoč. Najpomembneje ji je, da je ob človeku, ki jo sprejema takšno, kot je, in ob katerem je lahko povsem svoja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Po umoru očeta skrivnostno izgineta še njegovi hčerki

Ob osebni sreči igralka doživlja tudi uspešno ustvarjalno obdobje. V novi psihološki seriji The Girlfriend ne nastopa le v glavni vlogi, temveč je pri projektu sodelovala tudi kot režiserka in izvršna producentka, kar potrjuje, da ostaja ena najbolj vsestranskih ustvarjalk svoje generacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči