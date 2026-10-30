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Rok Čož - fb
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Tako je videti partner Nine Pušlar

N. Č.
30. 10. 2026 18.10
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Nina Pušlar svoje zasebno življenje praviloma skriva pred javnostjo, zato je njena zadnja objava hitro pritegnila pozornost. Objavila jo je namreč v sodelovanju s partnerjem in očetom njunega sinčka Rokom Čožem.

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Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar svoje zasebno življenje že vrsto let uspešno ohranja stran od žarometov. Prav zato med oboževalci vedno vzbudi zanimanje vsaka redka objava, ki ponudi vsaj majhen vpogled v njeno zasebnost.

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Za Nino Pušlar je bilo letošnje leto še posebej posebno, saj je konec poletja prvič postala mama. Več si lahko preberete na Bibaleze.si.

Objava, ki je raznežila oboževalce

Tokrat je na družbenem omrežju Instagram objavila prikupen posnetek otroškega bodija z napisoma 'Ti si moj svet' in 'Nina Pušlar crew'. Še več pozornosti kot sam posnetek pa je pritegnilo dejstvo, da je bila objava objavljena v sodelovanju s profilom Roka Čoža, njenega partnerja, ki ga le redko izpostavlja.

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Več o imenu, ki sta ga izbrala za sinčka, si lahko preberete na Bibaleze.si.

Kdo je Rok Čož?

Čeprav se Rok Čož v medijih ne pojavlja tako pogosto kot njegova partnerica, je v Sloveniji dokaj prepoznavno ime. Javnost ga pozna predvsem kot mentalnega trenerja, predavatelja in avtorja, ki se ukvarja s področjem osebne rasti ter duševnega zdravja.

V zadnjih letih si je ustvaril prepoznavnost s predavanji, delavnicami, podkast gostovanji in knjigami, v katerih pogosto govori o življenjskih preizkušnjah, osebni odgovornosti in premagovanju različnih izzivov. Pri svojem delu večkrat izhaja tudi iz lastnih življenjskih izkušenj, o katerih je v javnosti odkrito spregovoril že večkrat.

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Čeprav sta z Nino Pušlar med najbolj prepoznavnimi slovenskimi pari, zasebno življenje večinoma ohranjata stran od medijske pozornosti. Prav zato vsaka objava na družbenih omrežjih med njunimi sledilci hitro vzbudi zanimanje.

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Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan

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