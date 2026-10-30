Tako je videti partner Nine Pušlar

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar svoje zasebno življenje že vrsto let uspešno ohranja stran od žarometov. Prav zato med oboževalci vedno vzbudi zanimanje vsaka redka objava, ki ponudi vsaj majhen vpogled v njeno zasebnost.
Objava, ki je raznežila oboževalce
Tokrat je na družbenem omrežju Instagram objavila prikupen posnetek otroškega bodija z napisoma 'Ti si moj svet' in 'Nina Pušlar crew'. Še več pozornosti kot sam posnetek pa je pritegnilo dejstvo, da je bila objava objavljena v sodelovanju s profilom Roka Čoža, njenega partnerja, ki ga le redko izpostavlja.
Kdo je Rok Čož?
Čeprav se Rok Čož v medijih ne pojavlja tako pogosto kot njegova partnerica, je v Sloveniji dokaj prepoznavno ime. Javnost ga pozna predvsem kot mentalnega trenerja, predavatelja in avtorja, ki se ukvarja s področjem osebne rasti ter duševnega zdravja.
V zadnjih letih si je ustvaril prepoznavnost s predavanji, delavnicami, podkast gostovanji in knjigami, v katerih pogosto govori o življenjskih preizkušnjah, osebni odgovornosti in premagovanju različnih izzivov. Pri svojem delu večkrat izhaja tudi iz lastnih življenjskih izkušenj, o katerih je v javnosti odkrito spregovoril že večkrat.
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