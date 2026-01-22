Zadovoljna.si
Rosie Huntington-Whiteley in Jason Statham
Trači

Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca

N. Č.
22. 01. 2026 04.00
0

Rosie Huntington-Whiteley se je na premieri filma svojega zaročenca, Jasona Stathama, v Londonu pojavila v drznem črnem bleščečem kratkem topu in hlačah z nizkim pasom. Skupaj sta uživala v redkem izhodu brez otrok.

Rosie Huntington-Whiteley se je v Londonu pridružila zaročencu Jasonu Stathamu na premieri njegovega novega filma z naslovom Shelter. Predstavila se je v črnem bleščečem krop topu in hlačah z nizkim pasom, ki so poudarile njen raven trebuh. 

Se bo Jason Statham poročil?
Se bo Jason Statham poročil?

Rosie Huntington-Whiteley blestela v bleščečem topu

Za premiero filma Shelter je Rosie Huntington-Whiteley izbrala črn bleščeč krop top in usnjene črne hlače z nizkim pasom. Ta stilska kombinacija je izpostavila njen raven trebuh. Izbira bleščečega materiala na topu je ustvarila sijoč in privlačen videz. Celoten stajling je bil drzen, vendar eleganten, primeren za dogodek visokega profila. 

S svojo prisotnostjo je izkazala podporo zaročencu Jasonu Stathamu, s katerim se je ves večer držala za roke in pozirala.Premiera je bila redka priložnost za par, da uživa v izhodu brez otrok. Rosie je med poziranjem pokazala eleganten in drzen stil, ki je privabljal poglede, Jason Statham, vidno dobre volje, pa je ponosno poziral ob svoji zaročenki.

Rosie Huntington-Whiteley in Jason Statham
Rosie Huntington-Whiteley in Jason Statham FOTO: Profimedia

Rosie in Jason sta sicer starša dveh otrok, osemletnega sina Jacka in triletne hčerke Isabelle, poroča Daily Mail.

Rosie Huntington-Whiteley in Jason Statham

Rosie Huntington-Whiteley in Jason Statham sta skupaj od leta 2010. Spoznala sta se na zabavi v Londonu. Leta 2016 sta se zaročila, kar je Rosie javno potrdila s prikazom zaročnega prstana na podelitvi zlatih globusov, poroča Daily Mail. 

Imata dva otroka: sina Jacka (8) in hčerko Isabello (3). Kljub dolgotrajni zaroki nimata določenih poročnih načrtov, saj kot pravi Rosie, "to ni velika prioriteta", poroča Daily Mail. 

Visoka starostna razlika

Rosie je v preteklosti komentirala tudi 20-letno starostno razliko med njima. Izjavila je, da sta "njegovo znanje in moč zares navdihujoča in privlačna". Par sicer živi v Los Angelesu, vendar si pogosto privoščijo oddihe, kot je bil nedavni družinski izlet v Cotswolds, pred kratkim pa so jih opazili tudi med smučanjem na Tirolskem. Več o njihovem dopustovanju si lahko preberete TUKAJ!

Jason Statham z ženo
Jason Statham z ženoFOTO: Profimedia

Vir: dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham starejši mlajša starostna razlika
