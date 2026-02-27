Zadovoljna.si
Rosie Huntington-Whiteley
Trači

Lepa manekenka je postala neprepoznavna

N. Č.
27. 02. 2026 04.00
0

Javnost in mediji so opazili dramatično spremembo videza Rosie Huntington-Whiteley, sprožila pa so se tudi ugibanja o morebitnih neuspelih lepotnih posegih. Kaj mislite vi?

Manekenka Rosie Huntington-Whiteley, partnerka 20 let starejšega Jasona Stathama, je bila v preteklih letih ena najbolj prepoznavnih osebnosti na družbenih omrežjih in v medijih, znana po svoji izjemni lepoti in elegantnem slogu. Vendar pa je nedavni dogodek, kjer je prisostvovala dogodku revije Vogue, sprožil množično razpravo o njenem videzu.

Viralni videoposnetek je pokazal nenavadne spremembe na njenem obrazu, ki so daleč od tistega, kar so oboževalci in javnost vajeni, poroča hrvaški Story. Namesto pohval se je pojavila zaskrbljenost, saj so bile vidne opazne spremembe, kot sta oteklost in nenavaden izraz obraza. To je takoj sprožilo ugibanja, ali je Rosie prestala nove kozmetične posege, ki morda niso bili popolnoma uspešni, še dodajajo. Sama manekenka za zdaj ostaja tiho, medtem ko se na spletu nadaljujejo intenzivne razprave.

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-WhiteleyFOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo?

Na spletu se je sprožila široka razprava, osredotočena na špekulacije, da je Rosie poskušala doseči priljubljeni videz 'lisičjih oči', ki pogosto vključuje posege za dvigovanje zunanjega kota oči, piše Story. Žal pa naj bi imel ta poseg popolnoma nepričakovan rezultat. Poleg tega so bili komentarji usmerjeni v splošno otekel in 'zabuhli' videz njenega obraza, še dodaja Story.

Ugibalo se je tudi o številnih drugih morebitnih posegih. Nekateri uporabniki so opazili tudi neobičajen položaj obrvi in spremenjeno strukturo lic. Ker Rosie nikoli ni povsem skrivala, da se redno poslužuje invazivnih kozmetičnih posegov, je razprava postala še toliko bolj burna, čeprav se manekenka na govorice ni odzvala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj pravijo plastični kirurgi?

Plastični kirurg Oleg Badak je poskusil analizirati spremembe na obrazu Rosie Huntington-Whiteley, čeprav je opozoril, da je nemogoče natančno določiti postopke samo na podlagi slik. Njegova glavna domneva je, da je bil izveden endoskopski lifting srednjega dela obraza oziroma 'cheek lift'. Ta postopek je po njegovem mnenju tisti, ki je 'izkrivil' njene obrazne poteze, povzročil napolnitev srednjega dela obraza, poudaril ličnice ter spremenil kot obrvi, piše Story.

V nasprotju z mnenjem kolega se plastična kirurginja Zukhra Balakerimova nagiba k drugačni teoriji. "Mislim, da je to, kar vidimo, posledica napake, nepravilno vbrizgane injekcije botoksa," meni zdravnica.

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-WhiteleyFOTO: Profimedia
Več o Rosie Huntington-Whiteley in njenem 20 let starejšemu zaročencu Jasonu Stathamu si lahko preberete TUKAJ!

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Rosie Huntington-Whiteley lepotne operacije plastična kirurgija estetski posegi botoks endoskopski lifting slavne osebnosti neprepoznavna
