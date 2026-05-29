Za lepotni poseg je plačala več, kot je kadarkoli plačala za avtomobil

V objavi na platformi Substack je ameriška igralka Rosie O'Donnell iskreno zapisala, da je bila pred tem postopkom močno proti estetskim operacijam, saj jih je dojemala kot "izdajo feminizma" in naravnega staranja. Njeno stališče pa se je spremenilo po večji izgubi telesne teže, zaradi katere ji je lastni odsev v ogledalu začel povzročati nelagodje.
Postopek je opravila januarja letos
Kot je povedala, jo je stal več, kot je kadarkoli plačala za avtomobil, kar je pri njej sprožilo občutke krivde zaradi privilegiranega življenjskega položaja.
Pri odločitvi jo je sprva ustavila tudi reakcija njene 13-letne hčerke, ki je izrazila skrb, da bi tak poseg lahko vplival na to, kako mlada dekleta dojemajo njeno podobo in staranje. Kljub temu se je O'Donnellijeva odločila za operacijo, saj je želela imeti nadzor nad lastnim telesom in spremembami videza.
Nihče ni opazil spremembe
Po posegu je priznala, da rezultat vidi kot subtilno osvežitev videza, ne pa popolno spremembo identitete. Zanimivo je tudi, da po njenih besedah nihče, niti bližnji, niso opazili, da je sploh šla skozi estetski poseg.
Rosie je ob tem poudarila, da se še vedno spopada z občutki nelagodja in razmisleki o privilegiju, a hkrati želi svojo izkušnjo predstaviti kot del širše razprave o staranju, samopodobi in svobodi odločanja o lastnem telesu.
Vir: people.com
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