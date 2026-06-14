Ločila sta se po 24 letih zakona, zamenjal jo je z mlajšo

Rowan Atkinson, človek, ki je svetu podaril Mr. Beana, je desetletja veljal za enega najbolj zasebnih britanskih igralcev. A za kulisami njegovega komičnega genija se je odvijala zgodba, ki je bila vse prej kot komična. Njegov zakon s Sunetro Sastry, žensko, ki je v zakulisju BBC-ja ustvarjala videze največjih televizijskih ikon, se je po 24 letih končal z nenadnim razhodom, ki je pretresel britansko javnost.

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Kako sta se spoznala?

Rowan in Sunetra sta se spoznala leta 1986 na snemanju serije Blackadder, kjer je ona delala kot vizažistka. Stephen Fry, ki je bil takrat njen "model", je v svoji avtobiografiji zapisal, da je bila Sunetra "bistra in duhovita mladenka", kar je Atkinsona takoj pritegnilo. Po poročanju People Magazine je Rowan celo prosil Fryja, naj se zamenjata, da bi lahko preživel več časa z njo.

icon-expand Rowan Atkinson in Sunetra Sastry FOTO: Reuters

Poroka in ustvarjanje družine

Njuna zveza je zacvetela, leta 1990 sta se poročila, kmalu pa sta dobila sina Bena in hčer Lily. Sunetra, ki je odraščala v Londonu kot hči indijskega očeta in britanske matere, je morala premagati številne predsodke, da je lahko postala priznana vizažistka na BBC-ju. A prav tam je našla ljubezen svojega življenja – vsaj tako je kazalo.

Ločitev in delitev premoženja

Njuna pravljica se je začela krhati po več kot dveh desetletjih. Leta 2015 je Sunetra vložila zahtevo za ločitev zaradi "nerazumnega vedenja", kar je standardni pravni izraz v britanskem pravu, ki ga pogosto uporabijo pari, ki želijo hitro in sporazumno zaključiti zakon. The Mirror poroča, da je sodnik ločitev odobril v pičlih nekaj minutah, medtem ko so se nekdanji zakonci dogovarjali o razdelitvi premoženja, vključno z luksuznim domom, vrednim več kot 10 milijonov dolarjev (dobrih 9 milijonov evrov).

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Pravi razlog za ločitev

Mediji so takoj začeli špekulirati, da je razlog za razhod Atkinsonova nova zveza z 26 let mlajšo igralko Louise Ford, ki jo je spoznal v gledališču. Čeprav tabloidi radi namigujejo na afero, People in The Guardian poudarjata, da ni nobenega potrjenega dokaza, da bi Rowan Sunetro dejansko prevaral. Viri blizu para so večkrat izjavili, da sta se že pred tem "čustveno oddaljila" in da je šlo za postopno razpadanje odnosa.

icon-expand Rowan Atkinson in Louise Ford FOTO: Profimedia

Ustalil se je z novo partnerko, ona pa se je umaknila iz javnosti

Medtem ko je Rowan nadaljeval življenje z Louise Ford – s katero je leta 2017 dobil hčerko Islo – se je Sunetra umaknila iz javnosti. Po poročanju Daily Mail je ostala v družinski hiši in se posvetila mirnejšemu življenju, stran od medijske pozornosti, ki jo je spremljala skoraj tri desetletja.

Hči Lily je ločitev težko sprejela

A največ pozornosti je požela njuna hči Lily, ki je po ločitvi staršev preživljala težko obdobje. Leta 2025 so številni mediji poročali o njenih iskrenih zapisih na družbenih omrežjih, v katerih je priznala, da je bila v svojih 20-ih "izgubljena, ranjena in osamljena". Govorila je o "temnih dneh" in "kaosu", ki ga je doživljala po razpadu družine.

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Odrekla se je očetovemu priimku

Veliko pozornosti je pritegnila tudi njena odločitev, da leta 2017 opusti očetov priimek Atkinson in prevzame materin priimek Sastry. Daily Mail poroča, da je to sprožilo govorice o družinskem sporu, a Lily je pozneje pojasnila, da je šlo za osebno odločitev, povezano z njeno umetniško identiteto.

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Kaj se z nekdanjim parom dogaja danes?

Danes je Rowan Atkinson v stabilni zvezi z Louise Ford, Sunetra živi umirjeno življenje stran od kamer, Lily pa je našla svojo pot v umetnosti in javno priznala, da je "končno našla mir". Več o njej si lahko preberete TUKAJ!