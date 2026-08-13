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Charlotte Van Looy - ig
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Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka

N. Č.
13. 08. 2026 11.42
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Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht je znova postal oče. Njegova partnerica Charlotte Van Looy je rodila deklico, veselo novico pa sta ponosna starša delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Ruben Van Gucht, ki ga slovenska javnost najbolje pozna kot nekdanjega moža atletske šampionke Blanke Vlašić, je 11. avgusta pozdravil svojo drugo potomko. Njegova partnerica, belgijska pisateljica Charlotte Van Looy, je rodila hčerko, ki sta jo poimenovala Florence Van Gucht - Van Looy.

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Novico o rojstvu sta javnosti razkrila s prisrčno črno-belo fotografijo iz porodnišnice, na kateri so ujeti prvi skupni trenutki novopečene družine. Poleg fotografije sta objavila tudi grafiko z imenom deklice.

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"Med nežnostjo srne in močjo volka se je rodila naša mala levinja," je v objavi zapisala Charlotte in dodala: "Življenje je najlepše takrat, ko šteje le ena stvar. Dobrodošla, mala ljubljenka."

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Za Charlotte prvi, za Rubna drugi otrok

Mala Florence je prvi otrok za Charlotte Van Looy, medtem ko je Ruben očetovske radosti doživel že drugič. Iz zakona z Blanko Vlašić ima namreč sina Monda, ki se je rodil novembra 2022, piše Net.hr. S prihodom deklice se je družina povečala, Ruben pa je tako postal oče sina in hčerke.

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Za njim je turbulentno obdobje

Rubenovo zasebno življenje je bilo v zadnjih letih pogosto tema medijskih poročanj. Leta 2022 se je poročil z Blanko Vlašić, njuna zveza pa je ves čas vzbujala zanimanje javnosti, piše Net.hr. Oktobra 2025 sta potrdila razhod in tako zaključila manj kot štiri leta trajajočo skupno pot, še dodajajo.

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Po koncu zakona je belgijski novinar novo srečo našel ob Charlotte Van Looy, s katero je zdaj naredil še en pomemben življenjski korak. Prihod hčerke Florence tako odpira povsem novo poglavje njune skupne zgodbe.

Mir pa ni trajal dolgo, saj je pred kratkim v zgodbo vstopila 20-letna manekenka Valentine Besard, s katero so ga nedavno opazili na dopustu. Več si lahko preberete v članku z naslovom Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo.

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Ruben Van Gucht Blanka Vlašić Charlotte Van Looy Florence Van Gucht-Van Looy novorojenček belgijski novinar otrok rodila postala starša hčerka
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