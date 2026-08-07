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Ruben - ig
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Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo

N. Č.
07. 08. 2026 04.00
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Ruben Van Gucht, 39-letni belgijski športni novinar in bivši mož legendarne hrvaške atletinje Blanke Vlašić, ponovno polni strani tabloidov. Kaj se torej dogaja z bivšim možem Blanke Vlašić?

Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht je ponovno pristal v središču pozornosti medijev. Nekdanji mož hrvaške atletinje Blanke Vlašić je bil namreč fotografiran na oddihu v španski Marbelli v družbi mlade manekenke Valentine Besard, kar je sprožilo val ugibanj o njegovem zasebnem življenju. Vse skupaj je še toliko bolj odmevno, ker njegova dolgoletna partnerka Charlotte Van Looy pričakuje njunega otroka.

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Charlotte je zvezo javno potrdila

Charlotte Van Looy je lani prvič javno spregovorila o svojem odnosu z Rubenom Van Guchtom. Razkrila je, da sta v razmerju že skoraj šest let in da si štiri leta delita skupni dom, je poroča Net.hr. Ko so jo na družbenih omrežjih uporabniki opozorili, da ima Ruben na Hrvaškem ženo in sina, je odgovorila precej neposredno: "Glede na to, da sva skupaj skoraj šest let in si štiri leta deliva dom – to dejansko vem."

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Par zdaj pričakuje prvega skupnega otroka. Charlotte naj bi v prihodnjih tednih rodila deklico, kar njuni zgodbi dodaja novo poglavje.

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V zgodbo vstopa 20-letna manekenka

V zadnjih dneh pa je veliko pozornosti pritegnila tudi 20-letna manekenka Valentine Besard. Ta je bila skupaj z Rubenom opažena na dopustu v Marbelli, kmalu zatem pa se je odločila, da bo o njunem odnosu spregovorila tudi javno.

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Do zdaj se je izogibala medijskim objavam, ki so spremljale novinarjevo zasebno življenje, zdaj pa je stopila v ospredje. "Do sedaj sem bila, ko se je pisalo o Rubnu, v ozadju, a iskreno – temu je konec. Danes nihče ni bolj njegova punca kot jaz," je povedala za belgijski Nieuwsblad.

Njena izjava je med spremljevalci zgodbe povzročila precej začudenja, saj je Ruben še vedno povezan tako z nosečo Charlotte kot tudi z Blanko Vlašić, s katero ima sina.

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Različni pogledi na razmerje

Posebno zanimanje javnosti vzbuja dejstvo, da Valentine trdi, da si z Rubenom prizadevata za monogamno razmerje. To je v nasprotju s podobo, ki jo ustvarjajo javno znane informacije o njegovem zasebnem življenju. Na eni strani je Charlotte, s katero si deli dom in pričakuje otroka, na drugi strani Valentine, ki odkrito govori o njuni zvezi, hkrati pa ostaja tudi starševska vez z Blanko Vlašić.

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Prav zaradi teh okoliščin se številni sprašujejo, kakšni dogovori veljajo med vsemi vpletenimi in kako so partnerice sprejele takšen način življenja.

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Vir: net.hr, nieuwsblad.be

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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