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russell crowe britney theriot
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Shujšal za 26 kilogramov in pokazal svojo lepo partnerko

N. Č.
16. 06. 2026 14.18
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Oskarjevec Russell Crowe je s partnerko Britney Theriot zablestel na filmskem festivalu v Taormini, kjer je pokazal svojo prenovljeno, vidno vitkejšo postavo.

Russell Crowe in Britney Theriot
Russell Crowe in Britney Theriot FOTO: Profimedia

Russell Crowe je na filmskem festivalu v Taormini pokazal, kako se pravilno vrniti pod žaromete. Na premieri filma Bear Country se je pojavil v klasični črni obleki z ujemajočo se kravato, kar je takoj pritegnilo pozornost vseh prisotnih.

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Shujšal za 26 kilogramov

Razlika v njegovem videzu je očitna, saj je shujšal za približno 26 kilogramov. Če smo ga še pred kratkim v filmu Nuremberg gledali kot močnejšo postavo s skoraj 126 kilogrami, danes igralec tehta približno 100 kilogramov, poroča revija Hello!. Gre za spremembo, ki je rezultat stroge discipline in novih zdravstvenih pristopov, o katerih je igralec spregovoril tudi v nedavnem podkastu Joeja Rogana.

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Lepa partnerka v elegantni črni obleki

Britney Theriot, njegova dolgoletna partnerka, je ob Russllu Crowu v Italiji bila videti izjemno v elegantni črni večerni obleki s t. i. 'plunging' izrezom in črnimi sandali z visokimi petami. Kljub govoricam o znatno večji starostni razliki je Russell pred časom potrdil, da je njegova izbranka stara 42 let, on pa jih šteje 61. Po poročanju revije Hello! sta skupaj že 6 let.

russell crowe britney theriot
russell crowe britney theriotFOTO: Profimedia
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Vir: hellomagazine.com

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