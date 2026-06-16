Shujšal za 26 kilogramov in pokazal svojo lepo partnerko

Russell Crowe je na filmskem festivalu v Taormini pokazal, kako se pravilno vrniti pod žaromete. Na premieri filma Bear Country se je pojavil v klasični črni obleki z ujemajočo se kravato, kar je takoj pritegnilo pozornost vseh prisotnih.
Shujšal za 26 kilogramov
Razlika v njegovem videzu je očitna, saj je shujšal za približno 26 kilogramov. Če smo ga še pred kratkim v filmu Nuremberg gledali kot močnejšo postavo s skoraj 126 kilogrami, danes igralec tehta približno 100 kilogramov, poroča revija Hello!. Gre za spremembo, ki je rezultat stroge discipline in novih zdravstvenih pristopov, o katerih je igralec spregovoril tudi v nedavnem podkastu Joeja Rogana.
Lepa partnerka v elegantni črni obleki
Britney Theriot, njegova dolgoletna partnerka, je ob Russllu Crowu v Italiji bila videti izjemno v elegantni črni večerni obleki s t. i. 'plunging' izrezom in črnimi sandali z visokimi petami. Kljub govoricam o znatno večji starostni razliki je Russell pred časom potrdil, da je njegova izbranka stara 42 let, on pa jih šteje 61. Po poročanju revije Hello! sta skupaj že 6 let.
Vir: hellomagazine.com
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