Pri 62 letih presenetil z novo podobo: komaj ga prepoznajo

Fotografije, ki so v zadnjih mesecih zaokrožile po spletu, razkrivajo igralca v precej drugačni luči, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih. Kot poroča revija HELLO!, je oskarjevec navdušil z opazno telesno preobrazbo, zaradi katere so številni znova začeli primerjati njegovo današnjo podobo z obdobjem največje slave.
Pozornost ukradel skupaj s sinom
Veliko odzivov je sprožila predvsem fotografija, ki jo je igralec poleti delil ob 20. rojstnem dnevu svojega sina Tennysona Crowa. Na njej oče in sin pozirata pred ogledalom ter kažeta svojo telesno pripravljenost, številni oboževalci pa so takoj opazili, da je zvezdnik videti precej vitkejši kot pred časom. Nekateri so celo zapisali, da sta si oče in sin iz dneva v dan bolj podobna.
Po poročanju tujih medijev je igralec v zadnjih letih izgubil precej kilogramov, njegova preobrazba pa ni ostala neopažena. O njej so poročali številni zabavni portali, ki spremljajo hollywoodsko dogajanje, oboževalci pa so njegovo novo podobo sprejeli z navdušenjem.
Zablestel tudi v Benetkah
Da gre za trajnejšo spremembo in ne le za posrečeno fotografijo, je pokazal tudi nedavni nastop na beneškem filmskem festivalu 2026. Tam je Russell Crowe predstavil svoj dokumentarni film What Love Builds, na rdeči preprogi pa sta ga spremljala partnerica Britney Theriot in sin Tennyson Crowe. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu.
Ob tej priložnosti so številni mediji znova izpostavili njegovo fizično preobrazbo. Mnogi oboževalci so zapisali, da jih njegov videz spominja na čase, ko je navduševal v uspešnicah, kot sta Gladiator in Čudoviti um.
Večina ga še vedno povezuje z Gladiatorjem
Čeprav se je igralec v zadnjih letih poleg filma posvečal tudi glasbi, ostaja eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih obrazov svoje generacije. Na beneškem festivalu je razkril, da je dokumentarec What Love Builds nastajal kar petnajst let in da pripoveduje zgodbo o njegovi dolgoletni povezavi z glasbo.
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