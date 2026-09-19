Pri 62 letih presenetil z novo podobo: komaj ga prepoznajo

Fotografije, ki so v zadnjih mesecih zaokrožile po spletu, razkrivajo igralca v precej drugačni luči, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih. Kot poroča revija HELLO!, je oskarjevec navdušil z opazno telesno preobrazbo , zaradi katere so številni znova začeli primerjati njegovo današnjo podobo z obdobjem največje slave.

Veliko odzivov je sprožila predvsem fotografija, ki jo je igralec poleti delil ob 20. rojstnem dnevu svojega sina Tennysona Crowa. Na njej oče in sin pozirata pred ogledalom ter kažeta svojo telesno pripravljenost, številni oboževalci pa so takoj opazili, da je zvezdnik videti precej vitkejši kot pred časom. Nekateri so celo zapisali, da sta si oče in sin iz dneva v dan bolj podobna.

Po poročanju tujih medijev je igralec v zadnjih letih izgubil precej kilogramov, njegova preobrazba pa ni ostala neopažena. O njej so poročali številni zabavni portali, ki spremljajo hollywoodsko dogajanje, oboževalci pa so njegovo novo podobo sprejeli z navdušenjem.