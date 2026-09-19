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Russell Crowe in Britney Theriot
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Pri 62 letih presenetil z novo podobo: komaj ga prepoznajo

N. Č.
19. 09. 2026 04.00
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Mnogi se ga še danes spominjajo kot neustrašnega Maksima iz filma Gladiator, zato so njegove najnovejše fotografije med oboževalci povzročile pravo presenečenje. Russell Crowe je pri 62 letih pokazal opazno vitkejšo podobo, številni pa menijo, da je videti bolje kot v zadnjih letih.

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Fotografije, ki so v zadnjih mesecih zaokrožile po spletu, razkrivajo igralca v precej drugačni luči, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih. Kot poroča revija HELLO!, je oskarjevec navdušil z opazno telesno preobrazbo, zaradi katere so številni znova začeli primerjati njegovo današnjo podobo z obdobjem največje slave.

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Pozornost ukradel skupaj s sinom

Veliko odzivov je sprožila predvsem fotografija, ki jo je igralec poleti delil ob 20. rojstnem dnevu svojega sina Tennysona Crowa. Na njej oče in sin pozirata pred ogledalom ter kažeta svojo telesno pripravljenost, številni oboževalci pa so takoj opazili, da je zvezdnik videti precej vitkejši kot pred časom. Nekateri so celo zapisali, da sta si oče in sin iz dneva v dan bolj podobna.

Po poročanju tujih medijev je igralec v zadnjih letih izgubil precej kilogramov, njegova preobrazba pa ni ostala neopažena. O njej so poročali številni zabavni portali, ki spremljajo hollywoodsko dogajanje, oboževalci pa so njegovo novo podobo sprejeli z navdušenjem.

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Zablestel tudi v Benetkah

Da gre za trajnejšo spremembo in ne le za posrečeno fotografijo, je pokazal tudi nedavni nastop na beneškem filmskem festivalu 2026. Tam je Russell Crowe predstavil svoj dokumentarni film What Love Builds, na rdeči preprogi pa sta ga spremljala partnerica Britney Theriot in sin Tennyson Crowe. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu.

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Ob tej priložnosti so številni mediji znova izpostavili njegovo fizično preobrazbo. Mnogi oboževalci so zapisali, da jih njegov videz spominja na čase, ko je navduševal v uspešnicah, kot sta Gladiator in Čudoviti um.

Russell Crowe
Russell CroweFOTO: Profimedia

Večina ga še vedno povezuje z Gladiatorjem

Čeprav se je igralec v zadnjih letih poleg filma posvečal tudi glasbi, ostaja eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih obrazov svoje generacije. Na beneškem festivalu je razkril, da je dokumentarec What Love Builds nastajal kar petnajst let in da pripoveduje zgodbo o njegovi dolgoletni povezavi z glasbo.

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A ne glede na nove projekte je jasno, da javnost še vedno najbolj zanima njegov videz. Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih in v medijih, je njegova zadnja preobrazba ena najbolj opaznih v zadnjih letih, mnogi pa menijo, da je zvezdnik pri 62 letih videti bolje kot kadar koli prej.

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Russell Crowe telesna preobrazba slavne osebnosti hollywood zdrav življenjski slog
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