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Sadie Sink
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Vsi govorijo o oranžnolasi lepotici, ki navdušuje s skrivnostno vlogo

N. Č.
09. 08. 2026 04.00
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Sadie Sink, oranžnolasa lepotica, ki je zaslovela kot Max Mayfield v seriji Stranger Things, je znova v središču pozornosti. Zdaj navdušuje kot Jean Grey v novem filmu o Spider-Manu – vlogi, ki jo je studio dolgo časa skrbno skrival. Več o njej si lahko preberete v nadaljevanju.

Sadie Sink, oranžnolasa lepotica, ki je zaslovela kot Max Mayfield v seriji Stranger Things, je znova v središču pozornosti. Hollywood že tedne špekulira o njeni skrivnostni vlogi v novem filmu o Spider-Manu – vlogi, ki jo je studio dolgo časa skrbno skrival. Po poročanju več medijev naj bi Sinkova stopila v čevlje Jean Grey, ene najmočnejših mutantk v Marvelovem svetu.

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Zakaj toliko skrivnosti okoli njene nove vloge?

Marvel je znan po strogi politiki prikrivanja ključnih likov. "Gre zgolj za to, da bi občinstvu zagotovili najboljšo možno izkušnjo ob premiernem koncu tedna. Oboževalci vedo, da ima lik, ki ga igra Sadie, ogromen pomen v vesolju Marvela, prav tako pa igra ključno vlogo v prihodnosti filmskega vesolja Marvel (MCU). Vesel sem, da je skrivnost končno razkrita in da se Sadie ni več treba izogibati odgovorom na to vprašanje," je o prikrivanju njene vloge povedal Kevin Feige za Variety.

Sadie Sink
Sadie Sink FOTO: Profimedia

Zdaj, ko je ime njenega lika končno tudi uradno prišlo v javnost, se zdi jasno: Sadie Sink je na pragu največje prelomnice svoje kariere. A pot do tega trenutka je bila dolga – od Broadwaya, Netflixove globalne uspešnice, sodelovanja s Taylor Swift, do prestižnih filmskih nagrad in modnih kampanj.

Prve igralske korake je naredila na Broadwayu

Še preden je postala televizijska zvezda, je Sadie Sink osvajala gledališke odre. Pri zgolj desetih letih je uspešno prestala avdicijo za glavno vlogo v priljubljenem muzikalu Annie na Broadwayu. To je bil njen prvi veliki preboj, ki ji je odprl vrata v svet profesionalnega igranja, pišejo azijski mediji.

Pozneje je nastopila tudi ob priznani igralki Helen Mirren, ko je upodobila mlado kraljico Elizabeto II. Prav zgodnje gledališke izkušnje so ji pomagale razviti disciplino, samozavest in igralsko širino, ki jo danes odlikujejo pri zahtevnih filmskih in televizijskih projektih.

Svetovno prepoznavnost ji je prinesla serija Stranger Things

Velik preobrat v njeni karieri se je zgodil z vlogo Max Mayfield v svetovni uspešnici Stranger Things. Lik pogumne in neodvisne najstnice je hitro postal eden najbolj priljubljenih med gledalci.

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Prav ta serija je Sinkovi omogočila, da je svoje igralske sposobnosti predstavila milijonom oboževalcev po svetu. Zlasti v poznejših sezonah je navdušila s čustveno zahtevnimi prizori, ki so pokazali, da gre za igralko z izjemnim talentom.

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Navdušila je v projektu Taylor Swift

Leta 2021 je zaigrala v kratkem filmu Taylor Swift, ki je spremljal pesem All Too Well. Njena upodobitev mlade ženske v turbulentnem razmerju je požela veliko pohval tako med gledalci kot tudi med filmskimi kritiki. Projekt je dodatno utrdil njen ugled in pokazal, da lahko uspešno nosi tudi dramatične vloge, ki zahtevajo veliko čustvene globine.

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Film The Whale je potrdil njen igralski status

Naslednji pomemben mejnik je predstavljal film The Whale, v katerem je igrala odtujeno hčer lika, ki ga je upodobil Brendan Fraser. Film je postal eden najbolj odmevnih projektov leta, Sadie Sink pa je s svojo prepričljivo igro znova dokazala izjemen igralski razpon.

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Za vlogo je prejela tudi nominacijo za nagrado Critics Choice, kar je bil pomemben korak pri utrjevanju njenega položaja med resnimi dramskimi igralkami nove generacije.

Brendan Fraser v filmu The Whale.
Brendan Fraser v filmu The Whale.FOTO: Profimedia

Uspešna je tudi v svetu mode

Poleg igranja je Sadie Sink postala prepoznavno ime tudi v modni industriji. Sodelovala je z luksuznimi znamkami, kot so Miu Miu, Armani Beauty in Alexander McQueen, danes pa jo pogosto povezujejo z modno hišo Prada. Njeni nastopi na Met Gali in drugih prestižnih dogodkih redno pritegnejo pozornost modnih poznavalcev, piše azijski Tatler. 

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Napovednik za film Spider-Man: Brand New Day si lahko ogledate spodaj.

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Vir: variety.com, hashtaglegend.com, tatlerasia.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sadie Sink Marvel Jean Grey Spider-Man Brand New Day Stranger Things
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