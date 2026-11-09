Pri 60 letih pokazala obline, ki ji jih zavidajo tudi pol mlajše

Salma Hayek je še enkrat dokazala, da je ena najbolj samozavestnih in elegantnih zvezdnic Hollywooda. Na nedavnem dogodku je vse poglede pritegnila v osupljivi rdeči obleki, ki je poudarila njeno postavo in poskrbela za pravi modni spektakel.

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Asimetrična kreacija, ki je ukradla poglede

Igralka mehiških korenin je blestela v svetlikajoči se asimetrični kreaciji intenzivne rdeče barve. Obleka z enim odkritim ramenom je elegantno poudarila njeno silhueto, medtem ko so bleščeči detajli poskrbeli za dodaten odmerek glamurja, piše Tportal. Salma je videz dopolnila s skrbno izbranimi modnimi dodatki in prefinjenim ličenjem, ki je odlično zaokrožilo celoten stajling.

icon-expand Salma Hayek FOTO: Profimedia

Rdeča ji pristaja kot le redkim

Čeprav je Salma Hayek skozi leta navdušila v številnih modnih kombinacijah, so oboževalci hitro opazili, da ji prav rdeča barva še posebej pristaja. Topel odtenek je poudaril njeno polt, medtem ko je oprijet kroj izpostavil njene ženstvene obline, po katerih je igralka znana že desetletja. Ni presenetljivo, da so se pod fotografijami hitro zvrstili številni komplimenti. Mnogi so zapisali, da je videti bolj samozavestna in sijoča kot kdaj koli prej.

Pred tem je prejela posebno humanitarno priznanje

Pred gala prireditvijo LACMA Art+Film je 5. novembra v hotelu The Beverly Hilton na dogodku Woman in Film prejela tudi prestižno humanitarno nagrado za svoje dolgoletno dobrodelno delovanje in prizadevanja na področju podpore ženskam ter ranljivim skupinam, pišeta Vogue in Forbes. Igralka je ob prevzemu priznanja poudarila pomen solidarnosti, sočutja in medsebojne pomoči, nagrado pa ji je izročila 88-letna Jane Fonda, še dodajajo.

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Ob pomembnih trenutkih ji ob strani stoji mož

Tako ob prejemu humanitarne nagrade kot tudi na poznejšem gala dogodku je Salmo spremljal njen mož, francoski poslovnež François-Henri Pinault. Par, ki velja za enega najvplivnejših v svetu zabave in mode, je na rdeči preprogi deloval izjemno usklajeno in sproščeno. Med fotografiranjem sta si večkrat namenila nasmehe in nežne poglede, s čimer sta znova pokazala, da tudi po letih zakona ostajata trdna ekipa.

icon-expand Salma Hayek in Francois Henri Pinault FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki traja že leta

Salma Hayek in François-Henri Pinault sta poročena od leta 2009 in se le redko izpostavljata v javnosti, zato so njuni skupni nastopi vedno deležni pozornosti. Več o njunem zakonu si lahko preberete TUKAJ!

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Modna ikona tudi po petdesetem letu

Salma Hayek je že večkrat dokazala, da starost pri modnem izražanju ne igra nobene vloge. Pri svojih 60 letih ostaja zvesta ženstvenim krojnem, živahnim barvam in oblačilom, ki slavijo samozavest. Namesto sledenju vsakemu trendu stavi na brezčasno eleganco, ki jo je skozi leta spremenila v eno najbolj prepoznavnih modnih ikon.

icon-expand Salma Hayek ob prejemu humanitarne nagrade navdušila v oprijeti obleki. FOTO: Profimedia

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Njeni nastopi na rdečih preprogah tako redno navdušujejo modne kritike in oboževalce po vsem svetu, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače.

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