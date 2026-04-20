Salma Hayek
Svojih sivih las ne skriva več

N. Č.
20. 04. 2026 10.50
Salma Hayek, ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, je v zadnjih letih postala tudi simbol naravnega staranja. V aprilu 2026 je znova pritegnila pozornost medijev, potem ko je na več modnih in rdečih preprogah samozavestno pokazala svoje sive lase.

Salma Hayek je 18. aprila 2026 blestela na 12. podelitvi nagrad Breakthrough Prize v Santa Monici, kjer je stopila na rdečo preprogo skupaj z možem Françoisem-Henrijem Pinaultom. Dogodek, ki ga pogosto imenujejo "znanstveni oskarji", je pritegnil številne zvezdnike, a Hayekova je izstopala predvsem zaradi svojega naravnega videza in elegantne modne izbire, poroča InStyle.

Ena najlepših žensk na svetu je praznovala rojstni dan
Preberi še
Ena najlepših žensk na svetu je praznovala rojstni dan

Navdušila v elegantni črni obleki

Salma Hayek je nosila osupljivo prosojno črno obleko modne znamke Gucci, posuto s sijočimi bleščicami, ki so ustvarjale vtis razkošnega sijaja. Obleka je imela globok V-izrez z volančki, kar je dodalo pridih starega hollywoodskega glamurja. Dolga, rahlo vlečena krila so se elegantno razlivala po tleh in ustvarila dramatičen, a prefinjen učinek. Obleko je stiliral priznani modni stilist Jason Bolden.

Salma Hayek FOTO: Profimedia

Videz je dopolnila z izrazitim nakitom znamke David Webb – z bleščečimi srebrno-kristalnimi uhani in masivnim prstanom, ki sta poudarila njeno klasično eleganco. Celoten styling je bil skrbno uravnotežen: glamurozen, a ne pretiran, sodoben, a z jasnim poklonom hollywoodski tradiciji.

Sive lase nosi ponosno – in odkrito govori o tem

Eden najbolj komentiranih elementov njenega videza je bila pričeska: elegantna, zasukana figica s stransko prečo, v kateri so bili jasno vidni njeni naravni sivi prameni. Frizer Andy Lecompte je lase oblikoval tako, da so sivi toni postali del celotnega stajlinga, ne nekaj, kar bi bilo treba skriti.

Hayekova sicer že dlje časa odkrito govori o tem, da svojih sivih las ne barva več. V intervjuju za Allure je povedala: "Videti sem bolje z zdravimi lasmi, ki so beli. Moji lasje ne marajo barvanja."

Vir: instyle.com, allure.com

Oddaje

Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

