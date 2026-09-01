Sandra Bullock navdušila v žametni obleki, ki je nihče ni mogel spregledati

Sandra Bullock je znova dokazala, da njen občutek za modo ostaja brezhiben. Oskarjevka se je na promociji filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2) v Los Angelesu pojavila v elegantni žametni obleki, s katero je takoj pritegnila poglede modnih poznavalcev in fotografov.

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V videzu združila eleganco in pridih skrivnostnosti

62-letna igralka je za posebno priložnost izbrala dolgo črno žametno obleko, ki je poudarila njeno postavo in se proti tlom razširila v ženstveno silhueto. Posebnost kreacije je bil izrazit bel ovratnik z ostrimi linijami, ki je celotnemu videzu dodal dramatičen in nekoliko gotski pridih, piše Tportal.

icon-expand Sandra Bullock FOTO: Profimedia

Modni kritiki so izpostavili predvsem zanimiv kontrast med razkošnim žametom in geometrično zasnovanimi detajli, ki so ustvarili videz, v katerem sta se prepletala brezčasna eleganca in sodoben glamur.

Obleka, ki je ukradla vso pozornost

Poleg vpadljivega ovratnika so pozornost pritegnili tudi dolgi oprijeti rokavi, poudarjena ramena in bele manšete, ki so zaokrožile kontrast črne in bele barve. Globok V-izrez je videzu dodal ravno pravšnjo mero drznosti, ne da bi pri tem deloval pretirano. Celoten stajling je deloval zelo premišljeno, hkrati pa dovolj preprosto, da je v ospredju ostala prav obleka.

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Stavila je na minimalizem

Sandra Bullock je tudi tokrat pokazala, da pri modnih izbirah pogosto velja pravilo 'manj je več'. Obleko je dopolnila le z diskretnimi uhani in nekaj minimalističnega nakita, zaradi česar je njena modna kombinacija delovala še bolj prefinjeno.

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Njeni dolgi rjavi lasje so bili oblikovani v mehke valove, ličenje pa je ostalo naravno in sveže. Nevtralni toni na ustnicah in rahlo poudarjene oči so poskrbeli za mladosten videz, po katerem je igralka znana že vrsto let.

icon-expand Sandra Bullock FOTO: Profimedia

Poklon kultnemu filmu

Igralka se je na dogodku pojavila ob promociji nadaljevanja filma Čarovnice za vsak dan (Practical Magic), njena modna izbira pa je po mnenju številnih subtilno namignila na mistično estetiko zgodbe. Kljub temu je videz ostal sodoben, eleganten in povsem v skladu s trendi prihajajoče jesenske sezone.

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V filmu Sandra sicer moči združi s še eno ikonično igralko, Nicole Kidman. Kako sta zvezdnici videti skoraj tri desetletja po premieri filma, ki je zaznamoval njuno kariero, pa si lahko ogledate TUKAJ!

icon-expand Nicole Kidman in Sandra Bullock FOTO: Profimedia

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